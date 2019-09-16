EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  176  2
Все про:маяк (9) туризм (1139) Криклий (11)

 Туристов будут пускать на украинские маяки в выходные дни, - Криклий

Маяки Украины теперь будут не только обеспечивать безопасность на море, но и принимать туристов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. Такое решение принято на основе мировой практики, ведь маяки - это не только навигационные объекты, но и культурное и историческое наследие Украины.

В Министерство инфраструктуры Украины поступало много обращений с просьбой открыть маяки для посещения. Сейчас для посещения открыты: Воронцовский маяк в Одессе, Сиверсов Передний маяк в Николаеве, Генический и Станислав-Аджигольский Задний маяки в Херсонской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не гиперлуп, но ехать будет, - Криклий пообещал новые эскалаторы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве

Позже планируется расширить этот список.

Обеспечивать посещение маяков будет ГУ "Госгидрография". Такие меры не будут препятствовать работе маяка, ведь для туристов отведено определенное время в выходные дни.

Источник: https://censor.net.ua/n3148554
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сразу видно что пришли к власти парни в ермолках. Рубят бабло на всём. На маяках и то решил срубить. Чернобыльскую зону для туристов открыли тоже копеечка, там чутка тут немножко вот и собрали на новую ермолку папе Бене.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх