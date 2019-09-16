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 Политика Украины
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Все про:выборы (22998) оккупация (6848) Донбасс (19366) Волкер Курт (498)

 Не вижу сценария, чтобы Украину подталкивали к проведению выборов, пока территории Донбасса остаются оккупированными, - Волкер

Пока отдельные территории Донбасса остаются оккупированными, международные партнеры не будут подталкивать Украину к проведению выборов.

Об этом специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Я не вижу сценария, когда Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными. Реализация "формулы Штайнмайера" возможна только после того, как выборы состоятся", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ из-за Крыма останутся, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер

Он подчеркнул, что безопасность прежде всего.

"Я часто общаюсь со своими французскими и немецкими коллегами, и знаю, что они не видят возможностей для местных выборов в среде, которую до сих пор контролируют российские силы", - заверил Волкер.

Американский дипломат уточнил, что для того, чтобы "формула Штайнмайера" была реализована, нужно прежде всего, чтобы Россия вывела войска.

Кроме того, должны быть расформированы нелегальные вооруженные формирования, которых поддерживает Россия, восстановлена стабильность в регионе.

Также читайте: Угроза России перекрыть газ значит все меньше, - Волкер

Волкер подтвердил: "Формула Штайнмайера" начинается с выборов, но сначала мы должны прийти к этой точке, чтобы были свободные выборы".

Комментируя возможное снятие санкций с России, спецпредставитель США заверил, что санкции, введенные за оккупацию Крыма, будут оставаться настолько долго, насколько Россия будет продолжать оккупацию полуострова.

При этом он отметил, что если Россия будет выполнять Минские соглашения то США будут рассматривать ослабление санкций, введенных за их невыполнение.

Источник: https://censor.net.ua/n3148553
 
   
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Волкер:

"На Восточном фронте - без перемен"

Штаты заинтересованы в сохранении текущей ситуации на Донбассе:

Волкер: Партнери не схилятимуть Україну до виборів в ОРДЛО до кінця окупації
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/15/7226373/

Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/5158187-volker-schitaet-chto-rf-prodolzhit-voynu-s-nizkoy-intensivnostyu.html
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так іхтамнєту - нішо виборам не заважає
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просився на презідєнські і на парлямєнські - не взяли, то я вже й не буду питацца
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А зе-Пристайко і його зе-бос так не вважають.
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Пристайко - кадр Пороха, а ЗЕБЕню никто не спрашивает
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Какая такая формула Штайнмайера, хотя бы документ показали... и причём тут вообще этот Штайнмайер. Пока только путинские хотелки, которые при здравом уме невыполнимы. Хочу формулу Волкера, или Грибаускайте...
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