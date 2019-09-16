 Не вижу сценария, чтобы Украину подталкивали к проведению выборов, пока территории Донбасса остаются оккупированными, - Волкер

Об этом специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Я не вижу сценария, когда Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными. Реализация "формулы Штайнмайера" возможна только после того, как выборы состоятся", - сказал он.

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Он подчеркнул, что безопасность прежде всего.

"Я часто общаюсь со своими французскими и немецкими коллегами, и знаю, что они не видят возможностей для местных выборов в среде, которую до сих пор контролируют российские силы", - заверил Волкер.

Американский дипломат уточнил, что для того, чтобы "формула Штайнмайера" была реализована, нужно прежде всего, чтобы Россия вывела войска.

Кроме того, должны быть расформированы нелегальные вооруженные формирования, которых поддерживает Россия, восстановлена стабильность в регионе.

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Волкер подтвердил: "Формула Штайнмайера" начинается с выборов, но сначала мы должны прийти к этой точке, чтобы были свободные выборы".

Комментируя возможное снятие санкций с России, спецпредставитель США заверил, что санкции, введенные за оккупацию Крыма, будут оставаться настолько долго, насколько Россия будет продолжать оккупацию полуострова.

При этом он отметил, что если Россия будет выполнять Минские соглашения то США будут рассматривать ослабление санкций, введенных за их невыполнение.