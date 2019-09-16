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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11188) МВФ (2714) Гончарук_Алексей (87)

 Работа с МВФ по новой программе может начаться еще в 2019 году, - Гончарук

Кабинет министров рассчитывает, что работа по новой программе с Международным валютным фондом начнется еще до конца года.

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем, что она может быть начата в конце года", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджет на 2020 год - последнее планирование на год, далее планы будут составлять на 3 года, - Гончарук

Министр финансов Оксана Маркарова добавила, что о параметрах программы говорить пока преждевременно.

"Мы сообщим, как только эта программа будет утверждена", - сказала глава Минфина.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 12 сентября. Она сосредоточится, в частности, на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы.

По информации Bloomberg, Украина собирается договориться с Международным валютным фондом о новой программе в размере около $5 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3148551
 
 
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Тыць-пырдыць! А Голобородько ж говорил, что пошлет МВФ к едрене фене?
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И за шо тогда порноактрисы жить будут?
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В сериале как-то не так било) Шо це він говорить, зебілята?)))
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До речі головною умовою до зебілів, взагалі просто розмови з МВФ, було не чіпать НБУ)
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Волкер:

"На Восточном фронте - без перемен"

Штаты заинтересованы в сохранении текущей ситуации на Донбассе:

Волкер: Партнери не схилятимуть Україну до виборів в ОРДЛО до кінця окупації
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/15/7226373/

Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/5158187-volker-schitaet-chto-rf-prodolzhit-voynu-s-nizkoy-intensivnostyu.html
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