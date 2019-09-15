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 Киевские новости, Общество
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 День благодарения отметили в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По инициативе протестантских церквей и религиозных организаций 15 сентября в центре Киева прошли мероприятия в честь Дня благодарения. Этот праздник отмечается во многих странах мира.

День благодарения масштабно отпраздновали в центре Киева уже третий раз подряд, пишет Цензор.НЕТ. В течение всего дня работал фестивальный городок PodyakaFest. Организаторы позаботились о спортивных и творческие соревнованиях, детские играх, эстафетах, мастер-классах и праздничном концерте.

Особое место в программе занял фестиваль социальных проектов, состоящий из четырех тематических локаций: "Спасибо за здоровье", "Спасибо за семью", "Спасибо за свободу", "Спасибо за Украину". В заключение дневной программы организаторы провели масштабный флешмоб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Право владения украинской землей должны иметь исключительно граждане Украины, - Турчинов

Финалом стала праздничная программа с участием музыкальных исполнителей, оркестра и совместной молитвы благодарности. С главной сцены, установленной возле Киевской мэрии, выступали лидеры протестантских конфессий и иностранные гости, приехавшие на Праздник благодарения.

По словам координатора объединения религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" А. Турчинова, празднование Дня благодарения становится в Украине доброй традицией.

"Сильное, независимое и богатое государство можно построить только на мощном фундаменте вечных евангельских ценностей. Именно так были построены великие государства мира", - подчеркнул Александр Турчинов, добавив, что именно эта цель должна объединить всех христиан Украины. 

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве начались праздничные мероприятия ко Дню Независимости. ВИДЕО

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Также смотрите: Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest. ФОТОрепортаж

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Смотрите также: Зеленский поздравил украинцев с Днем отца. ФОТО

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Смотрите: В Святой Софии лидеры ведущих Украинских церквей и религиозных организаций провели совместный молебен за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3148550
 
 
 Топ комментарии
 
Своими корнями этот праздник уходит вглубь американской истории, к самым первым переселенцам из Англии, прибывшим к берегам Америки в 1620 году на знаменитом теперь судне «Мэйфлауэр». Они высадились после тяжёлого плавания по штормовому океану в нынешнем штате Массачусетс морозным ноябрьским днём и основали Плимутскую колонию.

Каким боком украинцы и Украина к этому празднику?
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ну тут уже в философию разговор уйдет, должно ли бы добро с кулаками?на мой взгляд, должно, хоть и америка частенько злоупотребляла правом сильного в своей истории
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все дело в том что понимать под "добром". "добро" ли совку поставить 1500 заводов, начав с 33-го года(когда тут миллионами подыхали и молились), зная что там трактора будут выпускать в последнюю очередь, и зная куда все это попрет, что и не скрывалось совком. так кто виновен в ВМВ?
"добро" ли разбомбить Саддамку но получить миллион дикарей-фанатиков которые настреляли миллионы нефанатиков?
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якби б*женька не дала урожай емігрантам, то скільки би індіанців потім вижило, а не було вбито.... але вони були дуже злі і "горять вічно" бо не знали шо є Яхве і нуна бути йогО рабами, а емігранти - дуже добрі і "принесли їм віру" День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 9356
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Ха-ха. Для полной картины махровой совковой пропаганды вы ещё забыли в конце пафосно добавить, что ещё у нас негров линчуют. Все ваши познания об истории индейцев взяты из фильмов коммунистической немецкой киностудии DEFA с Гойко Митичем в главных ролях?
Что вы знаете об индейцах, вы хоть одного индейца живьём видели, разговаривали? Кто их "вбивал"? От чего они умирали? Почитайте историю из НЕ СОВКОВЫХ источников. Да-а-а, крепко засел совок в мозгах, на века. Постарайтесь ежедневно выдавливать по капле из себя совок. Я понимаю, тяжело, но надо, хотя бы ради ваших потомков.
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Білі та індіанці жили мирно століттями пліч-о-пліч на гостинній американській землі. Жили в мирі і порозумінні, як Сакаджавея і Льюіс.
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Господи! Какой бред! Индейцы столетиями ещё ДО конкистодоров резали друг-друга, как баранов с редчайшей жестокостью! В Америке десятки племён и все ненавидят друг-друга. После того, как с переселенцев стали массово снимать скальпы, а женщин насиловать, да белые стали использовать эту межплеменную борьбу. Обеим враждующим племенам стали поставлять ружья. На что только индейцы не шли, чтобы обменять лошадей на оружие и завалить, как можно больше из соседних племён. Никто их массово не убивал и не травил! "Огненная вода" (повальное пьянство эта раса слаба и склонна к алкоголизму), вирусы и оружие делали своё дело и никакого геноцида, как представляли в совке. Но всё это дело добровольное.
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"несовок", а зараженные одеяла и огненная вода чтоб подыхали больше - это гуманизм и добрососедство, а?
совковое говно не смотрю. ты еще скажи шо испанцы были паиньками, а собаками травили дикарей - "спасая души" День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 5451
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ну еще скажи, что никто не индейцев не обижал, не убивал, просто скупили всю их землю за побрякушки и сселили в резервации, где создали им все условия для жизни День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 2700 как еще не написал про кацапа и агента кремля?или это напоследок оставил?
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Ну, вот ещё один с промытыми совком мозгами!
...ну еще скажи, что никто не индейцев не обижал...

Да, скажу! Они сами себя "мочили" не по-детски!
...просто скупили всю их землю за побрякушки и сселили в резервации...

В резервациях жили переселенцы! Это назавалось ФОРТАМИ. В то время, когда индейцы свободно передвигались по всем территориям, белые не могли свой нос высунуть за территорию форта без серьёзной охраны военных!
... где создали им все условия для жизни...
Да, создали все условия! Запомните, невежды, больше повторять не буду! Итак:
Чтобы в США считаться "native american" то бишь индейцем тебе достаточно иметь 1/12 крови (родства) и тогда:
1) Ты не платишь налогов от слова СОВСЕМ
2) Бесплатная медицина.
3) Бесплатное образование.

4) Приоритет при найме не работу (просто берут вне конкуренции)
5) На территориях племён законы штата не работают. Индейцы им не подчиняются. Свои законы.
6) Безпроцентные заёмы (ипотека и т.д.)
7) Остутствие лицензий на охоту и рыбалку (вали и лови кого хочешь и сколько хочешь)
8) И самое главное - свободное безналоговое ведение бизнеса. Например, простому смертному миллионеру разрешено открыть казино (миллиардный доход) только в двух местах в США. Это Atlantic City, NJ и Las Vegas, NV. Индейцы могут открыть казино на своей территории в ЛЮБОМ штате! Они так и делают и делят доходы среди своих. У меня в 35 мин. езды стоит такое огромное казино Turning Stone. Я там смотрел концерты Paul McCartney, Santana, Foreigner и боксёрские бои. Вот, если интересно: https://www.turningstone.com/

Вопрос, ты хотел бы иметь частицу индийской крови? Я бы хотел!
...как еще не написал про кацапа...
Я думал, что только кацапы, такие упоротые совки, которые могут так тупо и безаппеляционно утверждать то, о чём не имеют не малейшего понятия. Теперь...даже и не знаю...
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ну так понятно, если переселенцы прибыли на чужую территорию, то сначала они живут в небольших укрепленных поселениях?но потом как то все перевернулось с ног на голову, число индейцев уменшилось чуть ли не раз в десять, тогда как переселенцы расплодились и приплыли новые их группы, про это тролль как то умалчивает...и как, интересно, коренное население должно на чужаков реагировать?но тех было больше, и в их руках были достижения цивилизации...ну хорошо хоть в резервациях оставили, и подачки кинули, это конечно плюс, могли бы вообще истребить, как кое где на карибских островах и произошло
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Подачки кинули. Запомни, троль. Ни ты, ни твои потомки НИКОГДА не получат и десятой доли таких подачек. Ты хоть на де..мо изойди от зависти. Ну, не дано вам жлобам получить и сотой доли заботы от правителей своих, как индейцы от своих. Не заслужили! Потому, что совки вы неисправимые и ленивые. Всё, что вы хотите это получать халяву, сидя на диване и вопя о зраде! Ни учиться, ни получить престижную работу на западе! Люмпены. Я работаю, плачу налоги, из которых некая крупица идёт в виде помощи в Украину. А с хрена ли! Я не из Украины родом и не украинец по национальности! А ты, ленивец, даже не хочешь выучиться нормально, чтобы выглядеть образованным и не нести чушь при общении. Тебе никто ничего не должен, а уважение надо заслужить. И долго ты собираешься жить на подачки от другого государства и при этом нагло тупить в адрес руки дающей?
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А якшо прилетіло - то кому дякувати???


День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3686
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Вас тут так багато - а де ви були на День Незалежності???
День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 5991
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Есть ещё неплохой праздник "День взятия Бастилии". Тоже можно отмечать.
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Давно пора послать на ТРИ буква зажравшихся бородатых попов
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Христоедам раздавали закуску "плоть боха" и поили "кровью боха"?
Короче нужно благодарить бока за все, да? В т.ч. и за голодоморы и за Ленина и за его усатого коллегу грузина и за нападение русни и т.д.? Да? Это попа-хивает клиников. Трудчинов вдалбливает свои ивангелии, скромно умалчивая шо Яхве наверное учился даже не на единицы, а просто на ноль, раз "надиктовал" этим лукам-матфеям такой хрени. Христоедом быть удобно для чиновника - если настигнут - высрал "да я же больной, посмотрите, в духов верю и базарю с ними, отпустите ради Великого Змея" День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4961
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Как в 21 веке можно серьезно поклоняться вымышленным персонажам из еврейских народных сказок?
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секта тоже в стиле видродження бандита или пастора Мунтяна
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так эта таже секта только под другим соусом ка и палаце спорта тысячи людей собираются к проповеднику этому бандиту Мунтяну с сектой видродження-
Практично кожен рік у травні і червні жителі столиці спостерігають у Києві натовпи людей з палаючими очима, одягнених у сині та жовті футболки з написами "Гора Мойсея", які протягом місяця "окупують" Палац спорту.
Це - прихильники Духовного центру "Відродження" і пастора Володимира Мунтяна, які приїжджають на навчання під назвою "коледж "Гора Мойсея". Відразу слід зазначити, что Володимир Мунтян вже неодноразово сидів за гратами, та зараз на нього відкрита нова кримінальна справа.
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Чемні, тверезі, хороші люди зібралися разом, щоб подякувати Богу. Чому це викликає в багатьох такий негатив?
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