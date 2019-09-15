 День благодарения отметили в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

День благодарения масштабно отпраздновали в центре Киева уже третий раз подряд, пишет Цензор.НЕТ. В течение всего дня работал фестивальный городок PodyakaFest. Организаторы позаботились о спортивных и творческие соревнованиях, детские играх, эстафетах, мастер-классах и праздничном концерте.
Особое место в программе занял фестиваль социальных проектов, состоящий из четырех тематических локаций: "Спасибо за здоровье", "Спасибо за семью", "Спасибо за свободу", "Спасибо за Украину". В заключение дневной программы организаторы провели масштабный флешмоб.
Финалом стала праздничная программа с участием музыкальных исполнителей, оркестра и совместной молитвы благодарности. С главной сцены, установленной возле Киевской мэрии, выступали лидеры протестантских конфессий и иностранные гости, приехавшие на Праздник благодарения.
По словам координатора объединения религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" А. Турчинова, празднование Дня благодарения становится в Украине доброй традицией.
"Сильное, независимое и богатое государство можно построить только на мощном фундаменте вечных евангельских ценностей. Именно так были построены великие государства мира", - подчеркнул Александр Турчинов, добавив, что именно эта цель должна объединить всех христиан Украины.
"добро" ли разбомбить Саддамку но получить миллион дикарей-фанатиков которые настреляли миллионы нефанатиков?
Что вы знаете об индейцах, вы хоть одного индейца живьём видели, разговаривали? Кто их "вбивал"? От чего они умирали? Почитайте историю из НЕ СОВКОВЫХ источников. Да-а-а, крепко засел совок в мозгах, на века. Постарайтесь ежедневно выдавливать по капле из себя совок. Я понимаю, тяжело, но надо, хотя бы ради ваших потомков.
совковое говно не смотрю. ты еще скажи шо испанцы были паиньками, а собаками травили дикарей - "спасая души"
...ну еще скажи, что никто не индейцев не обижал...
Да, скажу! Они сами себя "мочили" не по-детски!
...просто скупили всю их землю за побрякушки и сселили в резервации...
В резервациях жили переселенцы! Это назавалось ФОРТАМИ. В то время, когда индейцы свободно передвигались по всем территориям, белые не могли свой нос высунуть за территорию форта без серьёзной охраны военных!
... где создали им все условия для жизни...
Да, создали все условия! Запомните, невежды, больше повторять не буду! Итак:
Чтобы в США считаться "native american" то бишь индейцем тебе достаточно иметь 1/12 крови (родства) и тогда:
1) Ты не платишь налогов от слова СОВСЕМ
2) Бесплатная медицина.
3) Бесплатное образование.
4) Приоритет при найме не работу (просто берут вне конкуренции)
5) На территориях племён законы штата не работают. Индейцы им не подчиняются. Свои законы.
6) Безпроцентные заёмы (ипотека и т.д.)
7) Остутствие лицензий на охоту и рыбалку (вали и лови кого хочешь и сколько хочешь)
8) И самое главное - свободное безналоговое ведение бизнеса. Например, простому смертному миллионеру разрешено открыть казино (миллиардный доход) только в двух местах в США. Это Atlantic City, NJ и Las Vegas, NV. Индейцы могут открыть казино на своей территории в ЛЮБОМ штате! Они так и делают и делят доходы среди своих. У меня в 35 мин. езды стоит такое огромное казино Turning Stone. Я там смотрел концерты Paul McCartney, Santana, Foreigner и боксёрские бои. Вот, если интересно: https://www.turningstone.com/
Вопрос, ты хотел бы иметь частицу индийской крови? Я бы хотел!
...как еще не написал про кацапа...
Я думал, что только кацапы, такие упоротые совки, которые могут так тупо и безаппеляционно утверждать то, о чём не имеют не малейшего понятия. Теперь...даже и не знаю...
Короче нужно благодарить бока за все, да? В т.ч. и за голодоморы и за Ленина и за его усатого коллегу грузина и за нападение русни и т.д.? Да? Это попа-хивает клиников. Трудчинов вдалбливает свои ивангелии, скромно умалчивая шо Яхве наверное учился даже не на единицы, а просто на ноль, раз "надиктовал" этим лукам-матфеям такой хрени. Христоедом быть удобно для чиновника - если настигнут - высрал "да я же больной, посмотрите, в духов верю и базарю с ними, отпустите ради Великого Змея"
Практично кожен рік у травні і червні жителі столиці спостерігають у Києві натовпи людей з палаючими очима, одягнених у сині та жовті футболки з написами "Гора Мойсея", які протягом місяця "окупують" Палац спорту.
Це - прихильники Духовного центру "Відродження" і пастора Володимира Мунтяна, які приїжджають на навчання під назвою "коледж "Гора Мойсея". Відразу слід зазначити, что Володимир Мунтян вже неодноразово сидів за гратами, та зараз на нього відкрита нова кримінальна справа.