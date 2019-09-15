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 Политика Украины, Общество
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Все про:Министерство социальной политики (639) пособие (8) Юлия Соколовская (1)

 Минсоцполитики с 2020 года заберет в управление все пособия, - Соколовская

До сих пор администрированием социальных пособий занимался Минфин, но со следующего года эту функцию передадут Минсоцполитики.

Об этом сообщила министр соцполитики Юлия Соколовская, передает Цензор.НЕТ.

"Из нового, что мы смогли заложить до первого чтения бюджета 2020 и не требовало изменений в законодательство:

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- До сих пор администрированием социальных пособий занимался Минфин через субвенцию регионам. Со следующего года мы хотим иметь целостную картину в Минсоце и иметь гибкость в реагировании на изменения - потому забираем все пособия в управление через бюджетную программу;

- Программу реабилитации детей с инвалидностью вследствие ДЦП распространили на всех детей с инвалидностью - это позволит им проходить лечение независимо от поставленного диагноза", - отметила чиновница.

Кроме того, по ее словам, увеличен объем средств на компенсацию за жилье для ВПЛ, защищавших независимость и суверенитет Украины.

"Предложили ввести софинансирование из местных бюджетов жилье для детей-сирот - уверена, вместе мы сможем увеличить ресурсы и помочь большему количеству детей", - добавила она.

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Она также отметила, что Министерство социальной политики готовит ряд законопроектов, которые будут вынесены на рассмотрение парламента вместе с принятием госбюджета-2020 во втором чтении.

Минсоцполитики с 2020 года заберет в управление все пособия, - Соколовская 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3148548
 
 
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«Олена Монова

6 год · Дєтка Монової Стефан отримав в школі завдання: вивчити напам'ять українську пісню, записати відео.
Підступно накидала йому в месенджері повстанських пісень.

Через деякий час з кімнати:
- відкривай, мерзота, двері... хтось зависне на гілляці... ух ти, яка класна пісня... мама, а ти впевнена, що вона родинно-побутова?
Карочі, вчить "несе Галя воду"😁
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...
Интересно, что летом 2019 года Соколовская преподавала на тренингах для депутатов от "Слуги народа" в Трускавце.
...
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
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Воно і видно тепер які у слуг трускавецькі дипломи.
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Ща на местные бюджеты поскидывают финансирование все и вся. И киздец местному самоуправлению придет быстро.
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-Ви на Коломойського здавали?
-Так!
-Тепер ще треба на Ахметова!
-Йой! Як чудово что Зеленський нарешті переміг олігархів!
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Вас не забанят за то, что Вы напоминаете Baks13, что он всё делал, чтобы к власти пришел Зелемойский?
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