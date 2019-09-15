 Санкции против РФ из-за Крыма останутся, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер

Об этом специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил в интервью "ТСН", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о своем отношении к "вынесению Крыма за скобки" в вопросе договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе, Волкер сказал, что нужно разделять санкции, которые были введены против России за Крым и за Донбасс.

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"Прежде всего, мы ввели санкции из-за российской аннексии Крыма, а также из-за того, что россияне не выполняют Минских соглашений. И также из-за нескольких других причин, таких как атака на семью Скрипалей в Великобритании. Если Россия будет выполнять Минские соглашения так, как она обязалась это делать, тогда мы будем рассматривать ослабление этих санкций. Но санкции в отношении Крыма будут оставаться настолько долго, сколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма. Другие санкции так же. Сейчас Россия не выполняет Минские договоренности, поэтому нет оснований ослаблять любые из этих санкций. Мы много работаем, самостоятельно и совместно с ЕС, чтобы быть уверенными, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств", - сказал Волкер.