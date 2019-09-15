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 Политика Украины
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 Санкции против РФ из-за Крыма останутся, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер

Санкции против Российской Федерации из-за оккупации Крыма будут оставаться в силе до полного выхода с полуострова.

Об этом специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил в интервью "ТСН", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о своем отношении к "вынесению Крыма за скобки" в вопросе договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе, Волкер сказал, что нужно разделять санкции, которые были введены против России за Крым и за Донбасс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема не в формате переговоров, а в том, что Россия подписала Минские соглашения, но не выполняет, - Волкер

"Прежде всего, мы ввели санкции из-за российской аннексии Крыма, а также из-за того, что россияне не выполняют Минских соглашений. И также из-за нескольких других причин, таких как атака на семью Скрипалей в Великобритании. Если Россия будет выполнять Минские соглашения так, как она обязалась это делать, тогда мы будем рассматривать ослабление этих санкций. Но санкции в отношении Крыма будут оставаться настолько долго, сколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма. Другие санкции так же. Сейчас Россия не выполняет Минские договоренности, поэтому нет оснований ослаблять любые из этих санкций. Мы много работаем, самостоятельно и совместно с ЕС, чтобы быть уверенными, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств", - сказал Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3148545
 
   
 Топ комментарии
 
він не обіцяв долар по вісім. Не пизди порохобот
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Вообще всегда нужно интересоваться первоисточниками.Прочитайте.Ужаснитесь.Они нам толком ничего и не должны. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158
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Суцільні декларації.
Але рашка і там все порушила- і тиснула економічно, і зброю проти нас використала.
Дії решти членів у випадку нападу на Україну взагалі не прописані.
Вони не нападали, отже меморандум виконали.
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Ну вот мы сами и виноваты.Мы сдали третий в мире ядерный арсенал,а вы нас-поважаєте.Вот и всё.И что из этого выжать?
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Надо ждать распада россии, а это зависит от санкций и следовательно процесс продолжительный..
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Будет и на нашей улице праздник, только к тому времени нас уже на ней не будет. Санкции против РФ из-за Крыма будут оставаться, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер - Цензор.НЕТ 4517
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И такое возможно, но Украина то будет, а Крым - украинсий, не мой и не твой.
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При таких темпах сокращения населения Украины после нас тоже не будет скоро Санкции против РФ из-за Крыма будут оставаться, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер - Цензор.НЕТ 3709
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Правильно. Надо заниматься экономикой Украины. Нахрен нам сейчас населения лугандона и Крыма.
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Санкций параше не жалеть, санкций параше много, но побольше!
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Забили ветку срачем. Все как обычно. Наверное, надо чтобы ***** напало по настоящему. Тогда украинцы и станут едиными. Как в 2014.
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Ну усе вірно говоре дядько!!! смерть клятой расії!!!!
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