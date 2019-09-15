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 Политика Украины
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 Санкции против РФ из-за Крыма будут оставаться, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер

Санкции против Российской Федерации из-за оккупации Крыма будут оставаться в силе до полного выхода с полуострова.

Об этом специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил в интервью "ТСН", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о своем отношении к "вынесению Крыма за скобки" в вопросе договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе, Волкер сказал, что нужно разделять санкции, которые были введены против России за Крым и за Донбасс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема не в формате переговоров, а в том, что Россия подписала Минские соглашения, но не выполняет, - Волкер

"Прежде всего, мы ввели санкции из-за российской аннексии Крыма, а также из-за того, что россияне не выполняют Минских соглашений. И также из-за нескольких других причин, таких как атака на семью Скрипалей в Великобритании. Если Россия будет выполнять Минские соглашения так, как она обязалась это делать, тогда мы будем рассматривать ослабление этих санкций. Но санкции в отношении Крыма будут оставаться настолько долго, сколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма. Другие санкции так же. Сейчас Россия не выполняет Минские договоренности, поэтому нет оснований ослаблять любые из этих санкций. Мы много работаем, самостоятельно и совместно с ЕС, чтобы быть уверенными, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств", - сказал Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3148545
 
 
 Топ комментарии
 
а еслі зеля заявлять що Крим рускій?
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А ху-ху им не хо-хо!? Шаровики затейники, они думали, что поимеют Россию, а Россия поимела их
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А ху-ху им не хо-хо!? Шаровики затейники, они думали, что поимеют Россию, а Россия поимела их
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Тваю расийу будут иметь другие бальшые посоны, коцсап... Санкции против РФ из-за Крыма будут оставаться, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер - Цензор.НЕТ 2959
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Ты чАво с бутылки то привстал ,смерд вЯликохрюсский?
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давай без если. А если ты геем окажешься????
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Зєлєнскіі скільки ти будеш ще наживатись на війні?
Чому не сидить Коломойський?
Де відрубані руки?
Скільки можна красти, Зєлєнцкіі?
Де долар по вісім?
Де низька комуналка, ти ж мав за тиждень буквально знизити?
Де знята недоторканність з президента, Зєлєнцкіі?
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він не обіцяв долар по вісім. Не ***** порохобот
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ЗЕбіл, тарифи знижено?
Пенсії піднято?
Дороги побудовані?
Руки відрубані?
Ахметов сидить?
Війна закінчилася?
Свинарчуки звільнені?
Путін *****?
І допоміг вам цей клоун?
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ЗЄбіл, зєлєна шмаркля вже більше ста днів цинічно краде зарплати у вчителів. Так, вчителі мають отримувати $4ооо х 25,5 - 1о2ооо₴ на місяць, а отримують - 3ооо₴ в середньому.
Решту - 99ооо₴ з кожного українського вчителя особисто Зєлєнцкіі краде і виводить в офшори!
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ЗЄбіл, чому в вчителів досі зарплати не $4ооо як ти особисто обіцяв?
Досить обкрадати вчителів, Зєлєнцкіі!
Чому досі не закритий твій бізнес на Росії, Зєлєнцкіі?
Скільки ще ти будеш наживатися на крові простих українців?
Чому ти тримаєш гроші в офшорах?
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Ти не поважаэш вибір народу України гнида???
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ЗЄшлунки!
Коломойський уже вкрав у кожного члена вашої родини по 500$, і хоче вкрасти ще по 1000... Його кишеньковий пріпіздент судячи з його мовчання, - зовсім не проти!

"У меня там было 60 млрд грн". Коломойский заявил, что хочет долю в "ПриватБанке"
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ваша пропаганда меня не берет. Она очень дешевая Санкции против РФ из-за Крыма будут оставаться, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер - Цензор.НЕТ 2808
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73% ЗЄбілів в своїй більшості не читають новини а коли їм вже говориш про це то вони бісяться і кажуть це все фейки а якщо ні то батька Зассиха все парешаєт Санкции против РФ из-за Крыма будут оставаться, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер - Цензор.НЕТ 7614

Санкции против РФ из-за Крыма будут оставаться, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер - Цензор.НЕТ 7554
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"Слугинарода" вже намагались протягти це рішення 3 дні тому. "Верховна Рада провалила голосування за проєкт Закону №1075 про внесення змін до Закону України "Про правонаступництво України" щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України."
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Поздно, по вашим словам ЗЕленые уже признали Крым кацапским тем что достали моряков с тюрем моряков
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он не это имел ввиду, а решение морского трибунала.
а зе их поменял.
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Поимка цемаха и трибунал ООН заслуга прошлой власти.
Без єтих мероприятий никаких обменов бы не было.
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Да у них Зеленский за день трижды сдает Украину, пять раз признает Крым рассейским, два раза делит Украину по Днепру и десять раз создает коалицию с Медведчуком.
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Этим МУЖИКАМ (!) у него просто не хватило бы не просто духа ТАК сказать - не хватило бы воздуха!!!
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Не все методички написаны . Нужно ещё было написать поехали в Юрмалу называть Украину проституткой, играть на рояле хреном и высмеивать украинцев перед кацапами
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А если после этого у тебя пуй на лбу вырастет?
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Ватник, как вырос у тебя когда ты кричал, что Порошенко набрал кучу непосильных долгов
ЗЕбил, ты в курсах, что ЗЕленая Сопля собирается одолжить за год 380 млрд. гривен?
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Петисос, КМ заключает с МВФ договор на 5млрд долл. т.е. 130млр грн. Бюджет строится так, чтобы меньше брать и больше возвращать. Странные эти петикантропы. То вопят, что МВФ денег не даст Зе, то вопят, за чем деньги Зе берет. В их головах точно дерьмо.
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Санкции некритичные.А если там,например,турбины нужны,то они там появляются.А потом:"А кто эта сделал?"
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От же Зеленский Владимир Александрович, шо ты тваришь？
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Когда-то полуостров станет отдельной страной и будет разделен на 3 автономии: украинскую, крымско-татарскую и российскую. Другого сценария по снятию санкций нет.
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В такому разі там буде постійний конфлікт з кацапнею.
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Наоборот - они получат свой шмат, но не весь полуостров. В Швейцарии почти такая же ситуация: там куча самостоятельных кантонов вместе составляют одну страну, причем уровень жизни там - можно позавидовать.
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Хех! Там Європа, а тут дика азійська орда.
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Ну так, как говорил Горбачев: "Окультуриваться надо!".
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Може й Україна колись стане окремою країною, без половини населення що розмовляє мовою ворога.
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Вопрос: что сделала команда Порошенко за эти пять лет для освобождения Крыма? - Ответ: нихрена.
Я за эти пять лет от Пети и его сторонников услышал только глупые сказки на тему освобождения "политико-дипломатическим" путем.
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Запропонуйте Вовочці варіант повернення, бо він знає лише один- здати
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нихрена. У них было 5 лет вернуть Крым и Донбасс в юридическую и фактическую юрисдикцию
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Тепер будемо слухати байки від вазеліна. Шило на мило. Нє?
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Команда Пороха ? Ничего , только помогала строить крымский мост и говорить что моста не будет , а если будет то он развалится
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Прямо, так и помогала?... Санкции против РФ из-за Крыма будут оставаться, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер - Цензор.НЕТ 15 Доказательства есть или очередной ольгинский методический бред?.. Санкции против РФ из-за Крыма будут оставаться, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер - Цензор.НЕТ 5652
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Пеца обещал провести военный парад в Севастополе,или я ошибся,порохолизы?
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А преЗЕдент обещал рассмешить Пукина...сдержал слово или нет, как думаешь?.. Санкции против РФ из-за Крыма будут оставаться, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер - Цензор.НЕТ 5513
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Я о том что Парашенка брехун а тебя интересует Путин
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Вообще всегда нужно интересоваться первоисточниками.Прочитайте.Ужаснитесь.Они нам толком ничего и не должны. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158
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Суцільні декларації.
Але рашка і там все порушила- і тиснула економічно, і зброю проти нас використала.
Дії решти членів у випадку нападу на Україну взагалі не прописані.
Вони не нападали, отже меморандум виконали.
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Надо ждать распада россии, а это зависит от санкций и следовательно процесс продолжительный..
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Будет и на нашей улице праздник, только к тому времени нас уже на ней не будет. Санкции против РФ из-за Крыма будут оставаться, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер - Цензор.НЕТ 4517
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И такое возможно, но Украина то будет, а Крым - украинсий, не мой и не твой.
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При таких темпах сокращения населения Украины после нас тоже не будет скоро Санкции против РФ из-за Крыма будут оставаться, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер - Цензор.НЕТ 3709
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Санкций параше не жалеть, санкций параше много, но побольше!
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