 Санкции против РФ из-за Крыма будут оставаться, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер

Об этом специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил в интервью "ТСН", передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о своем отношении к "вынесению Крыма за скобки" в вопросе договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе, Волкер сказал, что нужно разделять санкции, которые были введены против России за Крым и за Донбасс.
"Прежде всего, мы ввели санкции из-за российской аннексии Крыма, а также из-за того, что россияне не выполняют Минских соглашений. И также из-за нескольких других причин, таких как атака на семью Скрипалей в Великобритании. Если Россия будет выполнять Минские соглашения так, как она обязалась это делать, тогда мы будем рассматривать ослабление этих санкций. Но санкции в отношении Крыма будут оставаться настолько долго, сколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма. Другие санкции так же. Сейчас Россия не выполняет Минские договоренности, поэтому нет оснований ослаблять любые из этих санкций. Мы много работаем, самостоятельно и совместно с ЕС, чтобы быть уверенными, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств", - сказал Волкер.
Чому не сидить Коломойський?
Де відрубані руки?
Скільки можна красти, Зєлєнцкіі?
Де долар по вісім?
Де низька комуналка, ти ж мав за тиждень буквально знизити?
Де знята недоторканність з президента, Зєлєнцкіі?
Пенсії піднято?
Дороги побудовані?
Руки відрубані?
Ахметов сидить?
Війна закінчилася?
Свинарчуки звільнені?
Путін *****?
І допоміг вам цей клоун?
Решту - 99ооо₴ з кожного українського вчителя особисто Зєлєнцкіі краде і виводить в офшори!
Досить обкрадати вчителів, Зєлєнцкіі!
Чому досі не закритий твій бізнес на Росії, Зєлєнцкіі?
Скільки ще ти будеш наживатися на крові простих українців?
Чому ти тримаєш гроші в офшорах?
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Коломойський уже вкрав у кожного члена вашої родини по 500$, і хоче вкрасти ще по 1000... Його кишеньковий пріпіздент судячи з його мовчання, - зовсім не проти!
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а зе их поменял.
Без єтих мероприятий никаких обменов бы не было.
ЗЕбил, ты в курсах, что ЗЕленая Сопля собирается одолжить за год 380 млрд. гривен?
Я за эти пять лет от Пети и его сторонников услышал только глупые сказки на тему освобождения "политико-дипломатическим" путем.
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Дії решти членів у випадку нападу на Україну взагалі не прописані.
Вони не нападали, отже меморандум виконали.