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Все про:обстрел (8228) Донбасс (19366) Объединенные силы (379)

 Враг снова применял запрещенное оружие на Донбассе, с начала суток - 9 обстрелов, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: дважды - неподалеку от Авдеевки (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), дважды - вблизи Новогнатовки (из автоматических гранатометов и стрелкового оружия), неподалеку от Николаевки (из стрелкового оружия) и Водяного (из автоматических гранатометов и стрелкового оружия).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды открывал огонь по позициям Объединенных сил: дважды - вблизи Новолуганского (из минометов калибра 120 мм и 82 мм) и в районе Зайцево (из миномета калибра 82 мм).

Напомним, 14 сентября оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с применением запрещенных минскими соглашениями видов вооружения.

Источник: https://censor.net.ua/n3148538
 
 
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вся зброя на дамбасі заборонена до використання.
в нас же перемир'я затяжної війни, яка триватиме до зміни політичного керівництва росії.
інших варіантів немає.
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Это если наше командование не сдастся и Украина не войдет в состав россии. А такой вариант вполне вероятен.
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Порошенко сволочь продолжает наживаться на войне
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хмм...пороха нет...а на войне кто то зарабатывает???
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