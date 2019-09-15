 В госбюджете на 2020 год на субсидии предусмотрено почти 48 млрд гривен, - Маркарова

Об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы прошли эти расчеты с Министерством социальной политики. В полной мере все, кто будет нуждаться в субсидиях, будут ими обеспечены. Никаких здесь перебоев не будет", - заверила она.

Премьер-министр Алексей Гончарук, в свою очередь, добавил, что правительство изучает, как сделать программу выплаты субсидий более эффективной.

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"Политика этого правительства состоит в том числе в том, чтобы обеспечить людей, для которых является очень тяжелым бремя оплаты коммунальных услуг. Поэтому принцип распределения субсидий мы сейчас не меняем, меняются лишь незначительно цифры, выделенные на обеспечение этой программы. Когда мы представляем парламенту программу деятельности правительства, потом, когда программа деятельности правительства будет одобрена, возможно, изменится дизайн этой программы. Мы изучаем, как сделать ее более эффективной", - подчеркнул премьер.

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В проекте государственного бюджета на 2019 год было заложено 55,1 млрд грн на выплату субсидий.