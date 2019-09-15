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 Экономика
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Все про:госбюджет (636) субсидия (501) Маркарова (55)

 В госбюджете на 2020 год на субсидии предусмотрено почти 48 млрд гривен, - Маркарова

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел 47,6 млрд грн на выплату субсидий. В проекте бюджета на прошлый год на субсидии было заложено 55,1 млрд.

Об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы прошли эти расчеты с Министерством социальной политики. В полной мере все, кто будет нуждаться в субсидиях, будут ими обеспечены. Никаких здесь перебоев не будет", - заверила она.

Премьер-министр Алексей Гончарук, в свою очередь, добавил, что правительство изучает, как сделать программу выплаты субсидий более эффективной.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен с 1 января 2020 года, - Маркарова

"Политика этого правительства состоит в том числе в том, чтобы обеспечить людей, для которых является очень тяжелым бремя оплаты коммунальных услуг. Поэтому принцип распределения субсидий мы сейчас не меняем, меняются лишь незначительно цифры, выделенные на обеспечение этой программы. Когда мы представляем парламенту программу деятельности правительства, потом, когда программа деятельности правительства будет одобрена, возможно, изменится дизайн этой программы. Мы изучаем, как сделать ее более эффективной", - подчеркнул премьер.

Также на Цензор.НЕТ: Бюджет на 2020 год - последнее планирование на год, далее планы будут составлять на 3 года, - Гончарук

В проекте государственного бюджета на 2019 год было заложено 55,1 млрд грн на выплату субсидий.

Источник: https://censor.net.ua/n3148532
 
 
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хотелось бы узнать как там в бюджете с учителями предстоит моя знакомая учительница очень ждет обещанное
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ЗЕбилы наконец то починили калькулятор и вместо 4000 евро зарплаты решили шо субсидий будет вполне достаточно. Тут ещё канал рыть надо ..моря соединять!!
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Не знаю не одного кто имеет субсидию, даже реальным безработным коммуналка по полной программе.
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А как же визжали, что новое правительство отменит субсидии)))
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Хватит дурить людей - давай тарифы снижай к ****** а то дело доя вас может закончится невесело ... В госбюджете на 2020 год на субсидии предусмотрено почти 48 млрд гривен, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5249
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