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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Институт нацпамяти (199) история (1627) Польша (4910)

 Польско-украинский диалог имеет шанс на полный успех лишь при возобновлении эксгумации погибших поляков, - вице-президент ИНП РП Швагжик

Институт национальной памяти Польши готов начать поиск польских жертв Второй мировой войны в Украине и ждет отмены моратория в этом вопросе.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Специалисты Института нацпамяти уже много лет, в Польше, а уже более двух лет также за рубежом, в Литве и Беларуси, ищут тайные места захоронений жертв преступлений тоталитарных режимов - не только советского, но и немецкого нацизма.

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С этой же целью Институт национальной памяти должен был поехать в Украину в 2017 году, но после демонтажа памятника воинам УПА на кладбище в Грушовичах на Подкарпатье, власти Украины запретили эксгумацию и поиск тел.

Польско-украинский диалог имеет шанс на полный успех лишь при условии отмены моратория на работу польского Института национальной памяти в Украине, согласно недавнему заявлению президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы ожидаем, что этот запрет будет отменен, и мы сможем начать работу, поскольку подобные работы сейчас беспрепятственно может проводить в Польше Украинская сторона", - отметил вице-президент Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик.

Вице-президент Института национальной памяти Польши в беседе с Польским агентством прессы (РАР), подчеркнул, что изменение на посту президента Украины связывается с надеждой на изменения в украинской политике по поиску в Украине. Швагжик добавил однако, что визит президента Украины еще не принес прорыва, поскольку глава Украинского государства не отменил мораторий, а только заявил о том, что это произойдет в будущем.

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"Диалог возможен, когда запрет будет отменен, и нельзя этого сочетать с любыми условиями", - добавил Швагжик.

Неофициально, из источников близких к Канцелярии президента, Польское агентство прессы узнало, что сейчас больший шанс разблокировать работу польского Института национальной памяти в Украине - не только из-за новой власти в Киеве, но и потому, что она не так эмоционально реагирует на вопросы , связанные со сложным прошлым.

Кроме того, для польской стороны будет важно устранить в Украине людей, которые в Польше воспринимаются как препятствие польско-украинской диалога - это глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович и секретарь украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти Святослав Шеремета.

Напомним, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда польские националисты при поддержке местной власти уничтожили на кладбище в селе Грушовичи недалеко от Перемышля памятник воинам УПА. Сразу после этого Киев заблокировал проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти.

Об отмене моратория президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Польшу в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, после разговора с президентом Анджеем Дудой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148531
 
 
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узєлєнкага ще не сказали, що то був жарт, чи внутрішній флешмоб?
Він, взагалі, пам"ятає що він вголос повторює за тим хто йому пише?
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пусть лучше будет неполный успех. так оно надежнее, и никто от счастья не помрет Польско-украинский диалог имеет шанс на полный успех лишь при возобновлении эксгумации погибших поляков, - вице-президент ИНП РП Швагжик - Цензор.НЕТ 5633
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Поляки делают пробные тыки палкой в новую власть.
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не лише поляки, туди вже фуйло добряче потикав.
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Заступник голови МЗС Польщі: Ми не приймаємо принципів торгівлі у питанні історичної спадщини.

А ми, виходить, приторговуємо.
Вони вимагають і ми маємо вимагати.
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Надо называть вещи своими именами, что при президенте еврея поляки не только имеют шанс на поиски жертв войны , но и на повторную оккупацию Львова . Все зависеть от того , сколько поляки предложат евреям комолойский и зеленский . Не свою же родину продавать ?
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