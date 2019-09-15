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 Общество
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Все про:мост (509) Станица Луганская (65)

 Мост в Станице Луганской планируют открыть к 27 ноября

В районе пгт Станица Луганская продолжается восстановление разрушенного моста через р.Северский Донец. Временную переправу собираются установить до 11 октября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт президента Украины.

В настоящее время осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ.

"Утром в воскресенье, 15 сентября, к месту, где проводит работы ООО "Укртрансмост", прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 заасфальтировано почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги. Кроме того, продолжают работу пиротехники", - говорится в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Украинские строители начали ремонт разрушенного моста в Станице Луганской. ВИДЕО

По состоянию на 12:00 сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста. Было выявлено 32 опасных предмета. На данный момент разминировано, в частности, 1,25 га грунтовой дороги к лесу, более гектара технологической дороги; 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги и более 2 га участка местности у моста радиусом 125 метров.

Согласно графику, до 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября - открыть основной мост.

Также на Цензор.НЕТ: Дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской расширяют. Наемникик РФ подтвердили "режим тишины", - глава Луганской ОГА Комарницкий. ВИДЕО

В Офисе президента напомнили, что 2 сентября президент Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской - после того, как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.

Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Источник: https://censor.net.ua/n3148530
 
 
 Топ комментарии
 
давай уже электрику в Крым включай!, чего уж!) горит сарай-гори и хата!)))
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Всьо для лугандонів. Велкам бібізяни по пензії.
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Зебобіки, попросіть вашого ідола зробити цей день всятковим. І косату, не забудьте привітати з д.н
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давай уже электрику в Крым включай!, чего уж!) горит сарай-гори и хата!)))
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Всьо для лугандонів. Велкам бібізяни по пензії.
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является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации. Гуманитарии, етить колотить. Своим помогите, сепары пусть терпят.
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Зебобіки, попросіть вашого ідола зробити цей день всятковим. І косату, не забудьте привітати з д.н
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Втомлений, зубожілий п"ятьма роками керування Кондитера зробить луганський міст і одразу відчує як поважчають кишені і наповниться шлунок. Мост в Станице Луганской планируют открыть к 27 ноября - Цензор.НЕТ 5619
Зебіли це діагноз... значить ще треба будувати лугандончанам мости і займатися іншим непотрібом, щоб інтелект дорозвинувся.
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Всё правильно, молодец президент! Мост в Украине, и мост для УКРАИНЦЕВ!!!
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не-не...постарайтесь, как положено, к годовщине Октябрьской революции, к 7-му ноября!!! )))))
чтоб... радостным шагом с песней весёлой...(с)
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Я канечно дико извиняюсь, но... на кой он нужен этот мост Украине???? Просто чтобы отвести наши войска с той территории, за которую украинцы отдавали свои Жизни несколько лет подряд? И которая обильно полита кровью наших Героев? На потеху сепарской швали, их кремлевским кураторам и "украинским" продажным олигархам? Зачем эта клоунада на костях украинцев???? Чтобы кто-то потом лепил из себя "миротворца" любой ценой?
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А ви думали. Цікаво почути думку виборців, про вибраного ними "українського патріота Голобородьку ". "Российский политолог Станислав Белковский предложил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира."
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Може одразу трубопровід? Щоб вони ноги не били по тому мосту туди сюди. І гнати одразу по трубопроводу, як каже прєзєдєнт "той старанє" пенсії, медікаменти, будматеріали, одяг та все інше.
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