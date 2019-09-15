 Мост в Станице Луганской планируют открыть к 27 ноября

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт президента Украины.

В настоящее время осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ.

"Утром в воскресенье, 15 сентября, к месту, где проводит работы ООО "Укртрансмост", прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 заасфальтировано почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги. Кроме того, продолжают работу пиротехники", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 12:00 сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста. Было выявлено 32 опасных предмета. На данный момент разминировано, в частности, 1,25 га грунтовой дороги к лесу, более гектара технологической дороги; 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги и более 2 га участка местности у моста радиусом 125 метров.

Согласно графику, до 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября - открыть основной мост.

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В Офисе президента напомнили, что 2 сентября президент Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской - после того, как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.

Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.