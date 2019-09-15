 Бюджет на 2020 год - последнее планирование на год, далее планы будут составлять на 3 года, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал во время брифинга в Киеве в воскресенье, 15 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
"Дальше мы будем планировать на три года. Бюджет будет базироваться на новом документе, который будет называться "бюджетная декларация"", - сказал он.
В следующем году планирование будет среднесрочным на три года, а уже после составления такого плана будут решать, как именно планировать конкретно траты на 2021 год.
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Гончарук добавил, что основная цель правительства - уменьшение долгов Украины. По его словам, это нужно делать постепенно, ведь это долгосрочный процесс.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.
Анонсисты усратые
Гройсман анонсирует рост экономики на 3% и план на 3 года
Желание Сноудена покинуть Россию объяснили.
Сноуден захотел получить убежище во Франции.»
Кісо обкушалось русскім міром?
А в нас тут є такі що хочуть його....
Стільки змін в цьому світі, що ганятися за ними немає сенсу. Все одно все не врахуєш. Як карта лягла так і пішло. І не витрачати час на планування.
- Бог дал,... Бог взял.
- спасибо... мы внимательно выслушали тезисы министра об освоении бюджетных поступлений на внедрение новых технологий
Украина Ввп 2015 - 90 млрд долларов
Украина Ввп 2019- 130 млрд долларов - війна, вшйна вийна - оборона- арміяна все йшли ресурси, які могли підняти економіку ще більше..
Размаха шаги саженья.
Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья.
Кстати, меня нельзя обвинить в неоказании помощи хлопцам на передовой в 14, 15, 16...да и в начале прошлого года...но я хочу знать сейчас, когда налажено, оформлено, запущено и поставлено, куда идут 1.5%
робиться - так як краплини складають зливу, потік, потоп - так кожна
дія, кожне наше слово складає потік історії. В тому потоці молитви за
Україну, богослужіння українською, спілкування в сім'ї рідною мовою,
коли мати навчає дітей звичаю, бо звичай - то алгоритми нашої
цивілізації, набуті від сили силенної народних геніїв-мудреців та
героїв...
І є інший потік - молитва за Онуфрія, а між стрічок - за
урускій мір, *****, москалів з їхнім собачим йєзиком, той же йєзик в
родині, коли діти "патріотів" і слова не можіть промовити - відібрало їм
мову!!! Де там той звичай?!?!?! Вого переймає шось екзотичне сруське, а
українським гидує, бо "сільське" і "теляче". І цей потік наповнюють тут
на цьому форумі коментарі йєзиком "шоп понятнєй" - а кому таке
удобство??? Чи за змістом патріотичні заклики, але чужим говором -
фальшиво!!! БРЕХНЯ!!! Якшо ти ГАВКАЄШ, то ти СОБАКА!!!