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 Экономика
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Все про:госбюджет (636) Гончарук_Алексей (87)

 Бюджет на 2020 год - последнее планирование на год, далее планы будут составлять на 3 года, - Гончарук

Правительство собирается перейти от планирования бюджета на год к трехлетнему планированию. Документ с планами будет называться "Бюджетная декларация".

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал во время брифинга в Киеве в воскресенье, 15 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Дальше мы будем планировать на три года. Бюджет будет базироваться на новом документе, который будет называться "бюджетная декларация"", - сказал он.

В следующем году планирование будет среднесрочным на три года, а уже после составления такого плана будут решать, как именно планировать конкретно траты на 2021 год.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен с 1 января 2020 года, - Маркарова

Гончарук добавил, что основная цель правительства - уменьшение долгов Украины. По его словам, это нужно делать постепенно, ведь это долгосрочный процесс.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

Источник: https://censor.net.ua/n3148524
 
   
 Топ комментарии
 
Протянут ли столько временщики-зебилы большой вопрос?
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За три роки або султан помре, або осел здохне...
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деградация от зекоманды, решили отложить среднесрочное планирование ещё на один год

Гройсман анонсирует рост экономики на 3% и план на 3 года
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За три роки або султан помре, або осел здохне...
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...а Пєтік на парашу щєкаладщним задом зігрівати для блотних.
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Гончарук изобрел самокат Гройсмана, который уже анонсировал трехгодичное планирование...
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пэтюнчик анонсировал бакс по 10. Помнишь？
Анонсисты усратые
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Протянут ли столько временщики-зебилы большой вопрос?
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3 роки протягнуть,потім або ми протягнемо ноги,або вони
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так он же и хочет все на перед принять!
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Хех))) тобто, виділити кошти на субсидії для МАУ та заводів феросплавів- схвалено. І не потрібно буде щороку знову вибивати преференції- за все домовлено на 3 роки вперед. А якщо зміниться податковий кодекс, якщо зменшаться чи збільшаться доходи держави? Ці гроші потім куди дівати чи звідки брати?
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деградация от зекоманды, решили отложить среднесрочное планирование ещё на один год

Гройсман анонсирует рост экономики на 3% и план на 3 года
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«15 сентября 2019
Желание Сноудена покинуть Россию объяснили.


Сноуден захотел получить убежище во Франции
Кісо обкушалось русскім міром?


А в нас тут є такі що хочуть його....


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Для чого тягнути, все одно зє-******* до цього дійде - відмінити планування. Взагалі нічого не планувати.
Стільки змін в цьому світі, що ганятися за ними немає сенсу. Все одно все не врахуєш. Як карта лягла так і пішло. І не витрачати час на планування.
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***
- Бог дал,... Бог взял.
- спасибо... мы внимательно выслушали тезисы министра об освоении бюджетных поступлений на внедрение новых технологий
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Цікавво , а чи вистачить сміливості у Гончарука зізнатись, що економіка почла рости з часу Поршенко при владі, а зараз їм би цепродовжити ... Бо зараз 4,8 а вони планують 6 ... А до ЗЕ за рік виросла значно більше...
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эконмика начала рости, когда все поняли, что Проршенко посадят и нельзя воровать.
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яким дуракам ви це ********, касапам? Українці вже знають , що таке інерція розвитку еконміки. Статя Іноземцева на Ехо москви Вам у підтвердження
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Впервые за пять лет на трассе Харьков - Симферополь мент останавливал автобусы и требовал деньги, так что всем силовикам дали команду "работайте"
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Украина Ввп 2013 - 183 млрд долларов
Украина Ввп 2015 - 90 млрд долларов
Украина Ввп 2019- 130 млрд долларов - війна, вшйна вийна - оборона- арміяна все йшли ресурси, які могли підняти економіку ще більше..
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И чего Пеца народ не переизбрал,нонсенс?
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Давно пора переходить к скользящему планрованию, как во восем мире. Каждый год составлятся план на три года вперед. Так легче контроллировать экономику.
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За пять лет правления Парашенка Украина стала самой бедной страной Европы.и ещё коррупция на первом месте,так планировали соевые.Пороходрянь может опровергнете?
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Да, есть одно, неопровержимое доказательство - ты - зебил, у которого ***** не виновато, а в Украине голодают не в Лугандоне, а в Киеве и Львове.
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За такое карлякание тебе не заплатят
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Ватан, скажи, будь ласка, ти чув від новообраних ниття з приводу пустої казни, чи золотовалютного запасу? Ні? На самокатах катаються, стіни руйнують, думають чи брати їм кредит МВФ, чи не варто. Окрім передвиборного смороду про зубожіння, щось маєш?
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Вкл, хочешь, со мной поспорь при случае. Зачем тебе тратить ресурс на этого головастика...он даже не зеленая лягушка...
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Я планов наших люблю громадье,
Размаха шаги саженья.
Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья.
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С ****** бы не мешало согласовать планирование на 3 года...
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С Парашенкой никто согласовывать не собирается
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Кремлебот, давненько я не слышал, что Порошеко это - *****, только на кацапском форуме - politforums.net от группы... Кремлеботы. :D
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Плануй чи не плануй, а все рівно буде (тут будуть ваші варіанти щастя при новій владі).
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Кстати, 1.5% военных куда направляются? Давненько шота этот вопрос не муссировался. Войны нет, а сбор есть. Президент бегает в Одессу на юморину, милуется с богдасиком в красных труселях, потепляет отношения с ***********, а военный сбор - молчок... армия во всю снабжается из бюджета, на что выделены средства, а сбор есть... меня дюже интересует, куда направляются средства...
Кстати, меня нельзя обвинить в неоказании помощи хлопцам на передовой в 14, 15, 16...да и в начале прошлого года...но я хочу знать сейчас, когда налажено, оформлено, запущено и поставлено, куда идут 1.5%
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Лучше бегать на юморину, чем скрываться на Мальдивах в самый разгар войны.
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Леонид Ильич Брежнев вообще то на 5 лет планировал, чем это закончилось наверное напоминать не стоит.
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Ура, дорогие друзья! Наш великий вождь, украинский елбасы Владимир Александрович Зеленский, окружённый мудрыми и надёжными товарищами по партии "Слуга народа", с высоты своего богатырского роста взирает на украинский народ! Выполнить трёхлетку в два года - вот призыв партии! Айтишник - даёшь больше терабайт Родине! Выполним и перевыполним план диджитализации! Первую трёхлетку не сорвать! Обломаем рога вредителям и порохоботам! Встретим трёхлетку ударным трудом!
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сьогодні в храмі на Літургії подумки аналізував шо у нас в Україні
робиться - так як краплини складають зливу, потік, потоп - так кожна
дія, кожне наше слово складає потік історії. В тому потоці молитви за
Україну, богослужіння українською, спілкування в сім'ї рідною мовою,
коли мати навчає дітей звичаю, бо звичай - то алгоритми нашої
цивілізації, набуті від сили силенної народних геніїв-мудреців та
героїв...
І є інший потік - молитва за Онуфрія, а між стрічок - за
урускій мір, *****, москалів з їхнім собачим йєзиком, той же йєзик в
родині, коли діти "патріотів" і слова не можіть промовити - відібрало їм
мову!!! Де там той звичай?!?!?! Вого переймає шось екзотичне сруське, а
українським гидує, бо "сільське" і "теляче". І цей потік наповнюють тут
на цьому форумі коментарі йєзиком "шоп понятнєй" - а кому таке
удобство??? Чи за змістом патріотичні заклики, але чужим говором -
фальшиво!!! БРЕХНЯ!!! Якшо ти ГАВКАЄШ, то ти СОБАКА!!!
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кожне наше чуже слово підсилює ворогів України, бо таким чином ми підтверджуємо їх "правоту" - "вот відітє, всє гаварят па-рускі - зачєм Україна нужна??? Ми ж адін народ - адна срана - адін сцарь"
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Що таке мова? Це на тільки форма спілкування. Це культурне середовище, цивилізація. Це відсутність в мові смердючих матюків - бо це явище з іншого середовища - дикого азійського людиноненависницького, де особистість нівелюється, де прояви індивідуальності зустрічають шалену ненависть і агресію дикого натовпу. Моя ж бабуся в гніві могла тільки побажати: "А шоп тобі добро було!" Але німця рогачами переперизала, коли той свиню забирав, а їй самій двох діток годувати чимось тра'
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а ви помітили, що кримінальна субкультура користуєця виключно йєзиком та кацапськоморфічним сленгом
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