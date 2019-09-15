 Бюджет на 2020 год - последнее планирование на год, далее планы будут составлять на 3 года, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал во время брифинга в Киеве в воскресенье, 15 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Дальше мы будем планировать на три года. Бюджет будет базироваться на новом документе, который будет называться "бюджетная декларация"", - сказал он.

В следующем году планирование будет среднесрочным на три года, а уже после составления такого плана будут решать, как именно планировать конкретно траты на 2021 год.

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Гончарук добавил, что основная цель правительства - уменьшение долгов Украины. По его словам, это нужно делать постепенно, ведь это долгосрочный процесс.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.