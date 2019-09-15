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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4361) минимальная зарплата (151)

 Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен с 1 января 2020 года, - Маркарова

Проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.

Об этом на брифинге заявила глава Минфина Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24".

"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет увеличивается на 550 гривен и составит, по состоянию на 1 января 2020 года: 4 723 гривны. Это соответствует показателям роста. Мы считаем, что какое-то большее увеличение этой цифры, оно бы уже не соответствовало бы росту производительности. Однако, это существенный рост минимальной заработной платы", - заявила Маркарова.

Последний раз минимальная заработная плата повышалась на 450 гривен или 12,1% до 4 173 гривен 1 января 2019 года.

Смотрите также: Минимальная зарплата в 2020-м может достичь 5500 грн, средняя – до $620 в течение 2 лет, - Гройсман. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3148522
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, це вже точно кінець епохи бідності!!!
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Почему в Украине не сделать так как в Дании, почасовая оплата труда и минимальной оплатой в час ? В Дании 110 крон в час , это минимум который работодателе могут платит, если меньше то это уже нарушение закона.
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Потрібно не мінімалку підвищувати, від цього лише мінуси. Потрібно підвищувати загальний рівень з/п, і не лише прокурорам, суддям та працівникам АП, а й звичайним людям. Вартість готової продукції наших заводів та фабрик така ж, як і на міжнародному ринку. От тільки з/п працівників цих виробництв геть не така.
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Почему в Украине не сделать так как в Дании, почасовая оплата труда и минимальной оплатой в час ? В Дании 110 крон в час , это минимум который работодателе могут платит, если меньше то это уже нарушение закона.
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Тому, що ніде буде працювати (110 крон ~ 550 грн)
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Я не говорю за 550 гривен в час , можно найти баланс, по которым бизнес захочет платит , а работнике захотят работать ?
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бизнес сидит в раде поэтому зачем??)))
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так они вообще не хотят платить, вот в чем беда...
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можна,відкрити трудову візу в Данії для українці.Тоді наші підприємці самі піднімуть зарплатню робітникам,щоби не втекли до Данії
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Не думаю , они узбеков и таджиков завезут
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патамушта украинцы-трудоголики и им нужен КЗоТ 71 года!!)))
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у нас это тоже в час и пересматривается каждые 2 года. А вот мое повышение зарплаты идет регулярно и зачастую на 6%.
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А что поменяется...если эту минимальную зарплату разделят на количество рабочих дней..и на количество рабочих часов? Она от этого не увеличится...
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Ну, це вже точно кінець епохи бідності!!!
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Потрібно не мінімалку підвищувати, від цього лише мінуси. Потрібно підвищувати загальний рівень з/п, і не лише прокурорам, суддям та працівникам АП, а й звичайним людям. Вартість готової продукції наших заводів та фабрик така ж, як і на міжнародному ринку. От тільки з/п працівників цих виробництв геть не така.
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це робота не урядовців,а підприємців.Створи своє і плати
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Робота урядовців полягає у тому, щоб у бюджетному секторі з/п була конкурентною. Тоді і підприємці змушені будуть підіймати оклад.
І якщо це не робота уряду, то якого хріна вони обіцяють кінець епохи бідності, підіймають мінімалку. Щось не в'яжеться. Якщо уряд не має відношення до збільшення статків людей, то на кого він (уряд) працює?
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От на тобі !
Так тут 5 років у піні качалися: «Порошенко / Парубій, піднімай наріту™ зарплату !!!!! ».
Чи ні? Не качалися ?
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ти про це зелених чоловічків розпитай,я до них не належу
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«Вартість готової продукції наших заводів та фабрик така ж, як і на міжнародному ринку.» (с)

Якої?
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Метал, харчове виробництво та багато чого іншого. Заїдьте у Ковель на ринок, будете здивовані вартості польських та німецьких продуктів.
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. Заїдьте у Ковель на ринок, будете здивовані вартості польських та німецьких продуктів. -- можно поподробнее, что это за продукт и какого качества ? Я в Дании знаю польку , которая не хочет покупать польского ничего , особенно лекарств и все что касается детей
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М'ясо свині та птиці таке ж як і у Києві (ватяне), печиво німецьке з шоколадом моє улюблене, цукерки з курагою, чорносливом у шоколаді. І все це дешевше, аніж наші аналоги...
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Я ж написав, м'ясо як і у нас, тобто ніяке. Смак вати. А от кондитерка смачна.
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А Ви подивіться на продуктивність праці.При однаковій вартості кінцевого продукту, у нас втричі нижче ніж у Польші, та у 8 раз ніж у Германиї.Тобто і зарплатня має бути втричі нижча за польску
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Ну тоді навіщо чогось прагнути, намагатись щось змінити? Змиритись потрібно і працювати за мізер, або ж їхати за уордон або на заробітки, або на пмж.
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Більша частина населення взагалі працювати не хоче.Нам би комуналку подешевше, та зарплатню повище.Любу зарплатню треба заробити
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Краще б вони сказали, скільки 1 січня 2020 буде коштувати кілограм картоплі і буханка хліба...
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піди по магазинах,подивись,яка не погнила і купуй найдешевшу
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Хах, 183$ багатенько, як при Брежневу радянських дублів!
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Батєнька, а ви поцікавтесь, яка при Брєжнєву була мінімальна зарплата.
Гарантую, що офуєєтє.
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Мінімалка була у колгоспах, щоб люди не могли звалити із села. Щоб донька доярки стала дояркою, щоб син тракториста став трактористом. Це робилось спеціально. "Обрані" не **********, коли плебс мітить на їх місця у вузах, на роботі.
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У мого дідуся на селі,при Брежневу була пенсія 6 карбованців.Бо він робив за трудодні,як і всі на селі,це вже потім стали хоть щось платити грошима.
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Щоб не валили з села, у селян ще у 30 роки, після Голодомору, Сралін відібрав паспорти. А якщо ловили у місті без паспорта, то - Колима велика.
Далі. Ви пишете про «фабрики і заводи», а потім плигаєте в село...
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Щооооо?)))) Ти коментарі сплутав, як і твій Олейнік у попередній темі. Не повторюй його помилок, бо закінчиш як він- зневірений, розчавлений, наодинці із соромом.
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От тільки не треба молодь вводити в оману.
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А когда налоги снизите,когда разгоните взяточников из гоструда и гфс,когда примите законы которые поспособствуют увеличению потребления и созданию новых рабочих мест,ваша минзарплата - это примитивное увеличение налогового пресса на бизнес,что бы мимо ваших воровских рыл протекали более жирные потоки.
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А не засунуть ли вам их себе в зад...ний карман ..- ПОЗОРИЩЕ !!!
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если сравнить уровень жизни людей с минимальными пенсиями и минимальными зарплатами с уровнем жизни слуг народных (я не партию в этом случае имел ввиду)
и как-то уменьшить разрыв в доступности жизненно необходимого между всеми и сжирувыбешенного у полубогов...а так...кому супчик жидковат кому - жемчуг мелковат
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Нещодавно знайдений віршик таки справді актуальний:

я депутат слуга народа
четыре дачи пять авто
коль у слуги такие цацки
прикиньте как живёт народ
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мій знайомий працює на півтори ставки - чистими 3800₴
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он что, даун? Дворники больше получают...
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Не правильный заголовок. В бюджет заложена минимальная зарплата на 550 грн превышающая нынешнюю. А повысится она или нет - это уже из другой оперы.
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Усьо зебилы праздник на вашей улице , вы дождались итог 100 й прошел на ура
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Вдумайтесь при порохе семьей решали, кушать картошку сегодня или на завтра немного оставить, сегодня большие семьи украинцев с деловым видом выбирают себе вторую-третью машину в семью, вальяжно гуляя по огромным автосалонам.
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Учитывая то, что с этой зарплаты государство еще снимет налоги, а также если сравнить с средней зарплатой в Украине в тыс. 9-10, которая теперь растет как на дрожжах, соответственно растут и цены, то получается, что государство опять сделало из людей, получающих минимальную зарплату или близкую к ней, полных лохов.Почти за все годы независимости такого издевательства над людьми, такого обмана, как за последние пять лет, не было.
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