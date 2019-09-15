 Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен с 1 января 2020 года, - Маркарова

Об этом на брифинге заявила глава Минфина Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24".
"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет увеличивается на 550 гривен и составит, по состоянию на 1 января 2020 года: 4 723 гривны. Это соответствует показателям роста. Мы считаем, что какое-то большее увеличение этой цифры, оно бы уже не соответствовало бы росту производительности. Однако, это существенный рост минимальной заработной платы", - заявила Маркарова.
Последний раз минимальная заработная плата повышалась на 450 гривен или 12,1% до 4 173 гривен 1 января 2019 года.
І якщо це не робота уряду, то якого хріна вони обіцяють кінець епохи бідності, підіймають мінімалку. Щось не в'яжеться. Якщо уряд не має відношення до збільшення статків людей, то на кого він (уряд) працює?
Так тут 5 років у піні качалися: «Порошенко / Парубій, піднімай наріту™ зарплату !!!!! ».
Чи ні? Не качалися ?
Якої?
Гарантую, що офуєєтє.
Далі. Ви пишете про «фабрики і заводи», а потім плигаєте в село...
и как-то уменьшить разрыв в доступности жизненно необходимого между всеми и сжирувыбешенного у полубогов...а так...кому супчик жидковат кому - жемчуг мелковат
я депутат слуга народа
четыре дачи пять авто
коль у слуги такие цацки
прикиньте как живёт народ