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Все про:Минобороны (5940) Донбасс (19366) Гуцуляк (74) операция Объединенных сил (1596)

 Противник с полуночи 5 раз обстрелял украинских военнослужащих на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования осуществили пять прицельных вооруженных провокаций на линии боевого соприкосновения в зоне проведения Операции объединенных сил с начала текущих суток.

Об этом заявил на брифинге в Министерстве обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

"По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди наших украинских героев нет", - сказал он.

С целью подавления вооруженной активности боевиков и недопущения потерь личного состава подразделения Объединенных сил вели адекватный ответный огонь, добавил Гуцуляк.

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Боевики в воскресенье продолжили вести минометные обстрелы украинских позиций возле пгт Зайцево и пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Позиции в районе г.Авдеевка и с.Новогнатовка Волновахского района Донецкой области боевики обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3148521
 
 
 Топ комментарии
 
потепление...а Черкассы хоронят Героя. Да и данные не точные. Странные нынче новости с фронта, узнаем правду с случайных источников....
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Якщо навіть зараз втрат немає, то це не означає, що їх взагалі не буде.
Москалі пуляють без перепон і вагань. А наші сидять, перемир'я дотримуються.
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Вороги Порошенка назвали Порох.
Друзі назвали путєна - моль, та окурок.
А що там з Зеленкьским в цьому плані, є обізнані? Це може значно полегшення розуміння ситуації.
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потепление...а Черкассы хоронят Героя. Да и данные не точные. Странные нынче новости с фронта, узнаем правду с случайных источников....
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Якщо навіть зараз втрат немає, то це не означає, що їх взагалі не буде.
Москалі пуляють без перепон і вагань. А наші сидять, перемир'я дотримуються.
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А кто согласился выполнять условия этих "соглашений"? Случайно не Порошенко и его команда?
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То шоб тих клятих расіянсько-масковських окупантів проказа поглинула!!!!
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а тих, хто забороняє захищатись - тричі холєра вхопила
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Вороги Порошенка назвали Порох.
Друзі назвали путєна - моль, та окурок.
А що там з Зеленкьским в цьому плані, є обізнані? Це може значно полегшення розуміння ситуації.
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Зелена муха,яка залізла у вулик до бджіл(українців)
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там много всего и скорее не высокого слога
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до речі, після того, як його виблRgoк не зміг і слова вимовити українською, називаю йо' ПОТРОХ і не інакше.
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