 Противник с полуночи 5 раз обстрелял украинских военнослужащих на Донбассе

Об этом заявил на брифинге в Министерстве обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.
"По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди наших украинских героев нет", - сказал он.
С целью подавления вооруженной активности боевиков и недопущения потерь личного состава подразделения Объединенных сил вели адекватный ответный огонь, добавил Гуцуляк.
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Боевики в воскресенье продолжили вести минометные обстрелы украинских позиций возле пгт Зайцево и пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Позиции в районе г.Авдеевка и с.Новогнатовка Волновахского района Донецкой области боевики обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Москалі пуляють без перепон і вагань. А наші сидять, перемир'я дотримуються.
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Друзі назвали путєна - моль, та окурок.
А що там з Зеленкьским в цьому плані, є обізнані? Це може значно полегшення розуміння ситуації.