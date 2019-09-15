 Госбюджет-2020 основан на прогнозе курса 28,2 грн за доллар

Об этом сообщила сегодня министр финансов Оксана Маркарова во время брифинга после заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Курс доллара указан в макропрогнозе. Макропрогноз утвержден в мае этого года, находится он на сайте, публичный. В нем внутри курс доллара в следующем году - 28,2. И это тот курс, на котором пока строится этот бюджет", - сказала глава Минфина.

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