 Госбюджет-2020 основан на прогнозе курса 28,2 грн за доллар

Об этом сообщила сегодня министр финансов Оксана Маркарова во время брифинга после заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Курс доллара указан в макропрогнозе. Макропрогноз утвержден в мае этого года, находится он на сайте, публичный. В нем внутри курс доллара в следующем году - 28,2. И это тот курс, на котором пока строится этот бюджет", - сказала глава Минфина.
Вопрос: кто следующий?
Да и вообще, какое нам дело до Потрошенковских отношений с кацапами на территории России?
Второе, вспомни, как сыньоносый гэтьман сопли пускал после пролета, "я все понял, простите меня, сюсюмуму"
А вы от Союза отстали в полную жопу - так что? будем меряться жопами -ДА У ВАС ОНА БОЛЬШЕ -- что ты несёшь, черт побери .
Чи то може нова влада... сбрехала ?