 Кабмин сегодня направит в Верховную Раду проект бюджета, - Гончарук

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сегодня согласно Конституции - последний день, когда правительство должно принять проект закона "О государственном бюджете" и подать его в парламент, мы сегодня это сделаем", - подчеркнул он.
В пятницу, 13 сентября Цензор.НЕТ сообщал о том, что Кабинет министров внес в Раду проект закона, подписанный как "Проект Закона бюдлт". Текст этого законопроекта на сайте пока отсутствует.
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текст бюджета покажет
и тут уж за лозунгами и мэмиками не спрячешься
наряду с шоколадом, наколотыми апельсинами, печеньками, шпротами, грузинским вином и венгерскими гусями ?
14.09.2019 г.
Проект бюджета который вносится на рассмотрение ВР от Кабинета Министров "...будет базироваться на макрофинансовых показателях просчитанных предыдущим правительством..." - премьер-министр Гончарук. Это даже не провал - это оглушительный грохот дилетантизма и не профессионализма всего режима Зеленского, правительство которого так и не сумело самостоятельно провести свои расчеты.