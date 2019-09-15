 Кабмин сегодня направит в Верховную Раду проект бюджета, - Гончарук

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня согласно Конституции - последний день, когда правительство должно принять проект закона "О государственном бюджете" и подать его в парламент, мы сегодня это сделаем", - подчеркнул он.

В пятницу, 13 сентября Цензор.НЕТ сообщал о том, что Кабинет министров внес в Раду проект закона, подписанный как "Проект Закона бюдлт". Текст этого законопроекта на сайте пока отсутствует.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Кабмин работает, чтобы проект бюджета на 2020 год поступил в Раду до 15 сентября, - Разумков. ВИДЕО