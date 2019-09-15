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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4361) ВР (23661) Кабмин (11187) Гончарук_Алексей (87)

 Кабмин сегодня направит в Верховную Раду проект бюджета, - Гончарук

Согласно Конституции, сегодня - последний день, когда правительство должно передать проект бюджета в парламент.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня согласно Конституции - последний день, когда правительство должно принять проект закона "О государственном бюджете" и подать его в парламент, мы сегодня это сделаем", - подчеркнул он.

В пятницу, 13 сентября Цензор.НЕТ сообщал о том, что Кабинет министров внес в Раду проект закона, подписанный как "Проект Закона бюдлт". Текст этого законопроекта на сайте пока отсутствует.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Кабмин работает, чтобы проект бюджета на 2020 год поступил в Раду до 15 сентября, - Разумков. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3148516
 
   
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И даже в выходную недилю працюют, до последнего дня все о нариде печуцця, некада и вверх глянуть... Кабмин сегодня направит в Верховную Раду проект бюджета, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7901
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или мухи.

текст бюджета покажет

и тут уж за лозунгами и мэмиками не спрячешься
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БЮДЛТ нужен в другом месте... Не надо горячиться...
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А проект канала там заложен? Очень хочется на Балтику!
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У нас уже и кавуны записаны во враждебные продукты,

наряду с шоколадом, наколотыми апельсинами, печеньками, шпротами, грузинским вином и венгерскими гусями ?
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Головне, Коломойського не обділити. Так, зебілоїди?
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Руки тряслись после встречи с Бениционом...
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Хроника одного Президента ...
14.09.2019 г.
Проект бюджета который вносится на рассмотрение ВР от Кабинета Министров "...будет базироваться на макрофинансовых показателях просчитанных предыдущим правительством..." - премьер-министр Гончарук. Это даже не провал - это оглушительный грохот дилетантизма и не профессионализма всего режима Зеленского, правительство которого так и не сумело самостоятельно провести свои расчеты.
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на дерибані ЗЕМЛІ скільки задумали "заработать" ...смердяче кодло
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Деньги на лопаты и кирки для зебобиков которые будут рыть балтийско-черноморский канал не забыли заложить в достаточном количестве??? Кабмин сегодня направит в Верховную Раду проект бюджета, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3117
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У сыньоносого гэтьмана и физкультурницы марынки траур. Не слямзят больше 1.7 лярда с бюджет😫
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И не говори....теперь праздник у зебобиков на улице...теперь они слямзят 1.7 ярда...а скорее всего и больше из бюджета...прожекты то огромны...канал....дорога на луну.... Кабмін сьогодні направить до Верховної Ради проект бюджету, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6304
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Що це на картинці він дулю тикає? Бюджета не буде, буде вам бюдулят.
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Пороходерьмо негодует-как это так вовремя,не под Новый год,не ночью,как Пеца с Гройсей
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Почему экономические успехи Украины выше российских?- Эхо Москвы -Владислав Иноземцев
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... по результатам второго квартала, в Украине в этом году был зафиксирован самый высокий за последние три года прирост ВВП в 4,6% к тому же периоду прошлого года; при этом зарплаты выросли на 10%, инвестиции в основной капитал - на 17,8%, а объёмы выполненных работ в строительстве - на 21,2%.
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Если перевести украинский номинальный ВВП в доллары, окажется, что он вырос с 2015 г. с $90,6до $131 млрд, увеличиваясь самыми быстрыми темпами в Восточной Европе.
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Прежде всего, следует признать, что сотрудничество с ЕС стало для Украины большим благом. За последние четыре года с участием европейского капитала в стране было открыто более 200 промышленных предприятий. Экспорт в ЕС вырос с 2015 г. более чем на 30%, достигнув $20,2 млрд
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Даже либерализация визового режима, вызывая дополнительное давление на рынок труда в Украине, пока скорее работает на развитие её экономики (требуя технологической модернизации), а не против него. Сама модернизация становится более достижимой с учётом укрепления гривны, которая делает закупки оборудования за рубежом и продажу продукции на внутреннем рынке экономически оправданными.
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а ВВП 2013го - 185 млрд. Чому виріс? Тому що впав.
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цифри в студію - тоді можна говорити. Скоріше ВВП невірно рахують, або кредита взяли.
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Бо Україна скинула на виборах Упиря,а на росії Упирь вічний.
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Расскажи что там с расходами,сокращения на содержании гигантской армии госслужащих сидящих на шее у плательщиков налогов имеются или животы новых Рев будут утолщаться?
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так вроде бы увеличили вдвое штат у президента. Там убрали одного министра и сразу ввели 2, переименовали одно и на его место запустили два. Так что шея дальше обязана терпеть прихоти верховных, но не простых госслужащих
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Суперовый бюджет сварганили Слуги кремля: минус 10% финансирования армии при этом будем платить пенсии в оккупированный лугандон и израиль. И это в воюющей стране! Я напомню, при мародере такого небыло! Зебилы, вашими руками уничтожается армия, не хотите содержать свою армию, будете кормить армию оккупнтов!
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Ти вже бачив бюджет?У Петра через задній прохід?
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*****, пьотрликсеич нарисовалсо. Еще бюджета нет на сайте, а этот уже все знает😀
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