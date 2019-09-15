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Все про:вооружение (3246) Россия (73857) Турция (2141)

 Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок Россией ЗРК С-400

Турция завершила второй этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Анкару.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

"Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРК С-400", – сказано в заявлении Минобороны Турции.

Системы планируют активировать в апреле 2020 года, добавили в ведомстве. До этого времени Турция займется установкой систем и обучением персонала, который будет ими управлять.

Россия и Турция заключили договор о поставках С-400 в 2017 году. Поставки начались 12 июля 2019 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы покупаем С-400 в России, но если речь идет о Крыме, Грузии или Молдове, мы не согласны с РФ, - глава МИД Турции Чавушоглу

Сделку Москвы и Анкары не одобрили США. По мнению Вашингтона, системы С-400 несовместимы с обороной НАТО и представляют угрозу для истребителей Lockheed Martin F-35 "стелс".

США исключили Турцию из программы по производству истребителей F-35. Как поясняли в Белом доме, американский истребитель не может сосуществовать с российской "платформой сбора разведданных".

Также читайте: США допускают возможность возвращения Турции в программу F-35, если та полностью откажется от российских С-400, - глава Пентагона

В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций, связанных с закупкой Турцией систем С-400, но никаких решений пока принято не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3148513
 
 
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В "декого" від цього діарея............. Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок России ЗРК С-400 - Цензор.НЕТ 4700
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у пешкова из воздушно комических сил Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок России ЗРК С-400 - Цензор.НЕТ 7352
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турция завершила или россия завершила поставки
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Ну осталось только кривизну земли выровнять...и все будет пучком.... Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок России ЗРК С-400 - Цензор.НЕТ 3078
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Кто-то объяснит мне, нахрена Эрдогану этот металлолом?!!

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Путин бесплатно поставил токо чтобы амерам насолить.
А может просто развели Россию и первый дивизион давно амеры вместе с детьми Давила ковыряют
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Ответ очевиден. Видимо это не такой уж металлолом раз все берут.
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Елементарно. Якщо збити військовий літак "воздушно-комічєскіх войск рф" з російського ж с-400, то психологічний ефект буде посилено, і зе тисячі загинуть від вибухів власних пуканів у москві та пскові.
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Купили турки коника,а коник без ноги,яка чудова іграшка,Гиги,гиги,гиги.
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Как эти клоуны задрали,нахрена Турции вообще ПВО, их курды на ишаках с воздуха атакуют?
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Израиль, Греция, Ирак, Иран - далеко не самые большие друзья турков.
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