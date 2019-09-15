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 Папа Римский приветствует обмен между Украиной и Россией

Глава римо-католической церкви Бенедикт XVI рад за освобожденных и продолжает молиться о мире на востоке Украины.

Об этом он сказал, обращаясь в воскресенье, 15 сентября к паломникам, собравшимся на площади св. Петра в Ватикане, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Ватикана".

"Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых дорогих и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за прочный мир на восточной Украине", - сказал понтифик.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский в аэропорту с освобожденными пленными и Путин у бассейна со спортсменами: как проходил большой обмен в Украине и РФ. ВИДЕО

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Также на Цензор.НЕТ: "Я был позади Саши. Попробовал вытащить, сделал буквально полшага, и тоже наступил на мину", - разведчик Гержан о спецоперации по доставке Цемаха

Источник: https://censor.net.ua/n3148512
 
 
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Глава римо-католической церкви Бенедикт XVI рад за освобожденных и продолжает молиться о мире на востоке Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3148512\\\\\\\\\\\

Сыграй лучше в "очко" "за мир" - с тем же успехом.
Это не та ли Попа шо лизалась с КирГуном.?
Это не та ли Попа шо лизалась с Путиным.?
Это не та ли Попа шо заплатила Австралии 2млрд. за своих попов-педофилов?
Это не та ли Попа шо предпочитает "молиться" св. воз-духу шоб все злые стали очень добрыми, вместо наказать "рублем" варваров?
Пошла бы эта Попа на три совковых буквы.
Она там издевается так над нами, или как?
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Я считаю Ватикан престолом сатанизма. Не зря )(уйло хранит там свое бабло и ездит регулярно на поклон. Масоны рулят.
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Достойный человек. Я уверен что он бы с удовольствием наградил Владимира Александровича уникальной медалью, которую выдают раз на сто лет - "Ангел Хранитель мира", но к сожалению он в июле подарил ее Путину.

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а шо на это скажет св. папа мальдивский и винницкий?
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піди до нього на пейсбук і там запитай.
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Глобально це нічого не вирішило.
І я би не вітала Україну і росію.
Саме Україна нарешті повернула своїх бранців, обмінявши їх на купу російського лайна у вигляді зрадників, вбивць та агітаторів.
Тобто вітати можна лише нас.
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Видать, папа за откат ху*ловское бабло в банке Ватикана разблокировал? Поскольку должность папы занята, Ху*ло теперь станет там мамой. Ему не привыкать половыми органами меняться.
"Сижу на нарах я, в Нарофоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в папы римские, -
А в мамы взять - естественно, тебя!"
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