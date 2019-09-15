 Папа Римский приветствует обмен между Украиной и Россией

Об этом он сказал, обращаясь в воскресенье, 15 сентября к паломникам, собравшимся на площади св. Петра в Ватикане, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Ватикана".

"Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых дорогих и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за прочный мир на восточной Украине", - сказал понтифик.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский в аэропорту с освобожденными пленными и Путин у бассейна со спортсменами: как проходил большой обмен в Украине и РФ. ВИДЕО

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Также на Цензор.НЕТ: "Я был позади Саши. Попробовал вытащить, сделал буквально полшага, и тоже наступил на мину", - разведчик Гержан о спецоперации по доставке Цемаха