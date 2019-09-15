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Все про:Донбасс (19366) Цемах (64)

 "Я был позади Саши. Попробовал вытащить, сделал буквально полшага, и тоже наступил на мину", - разведчик Гержан о спецоперации по доставке Цемаха

Дмитрий Гержан, участник операции по доставке на контролируемую территорию обвиняемого по делу о крушении "Боинга" над Донбассом Владимира Цемаха, рассказал о событиях того дня и о гибели командира взвода Александра Колодяжного.

Владимира Цемаха забирали из "серой зоны", идти за ним пришлось фактически по минному полю. Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал разведчик 74-го отдельного разведбата ВСУ Дмитрий Гержан, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы 74-го отдельного разведбата ВСУ забирали Цемаха из "серой зоны" вместе с сотрудниками спецслужб. Их задача состояла в том, чтобы принять свидетеля у тех, кто непосредственно участвовал в его захвате, и доставить на контролируемую территорию. Дмитрий во время спецоперации был ранен – ему оторвало правую ногу ниже колена.

"Приехал командир, они с нашим взводным командиром пообщались. Затем наш командир взвода всех собрал (Александр Колодяжный, он во время операции погиб. - Ред.) и сказал, что завтра у нас - работа. Назвал, кто будет участвовать, и сказал подготовиться. Никто не думал, что это будет настолько серьезная работа. На следующий день мы выехали на место операции", - рассказал Гержан.

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По словам Дмитрия, у них не было полной информации о месте операции. "Мы знали, что там находятся вражеские позиции, знали, что это было рискованно - проходить сквозь этот участок. ... Фактически, мы вплотную приблизились к врагам и случиться могло все, что угодно", - говорит он.

После прохождения нулевого блокпоста разведчики старались двигаться очень тихо.

"Где ползем, где вприсядку, по-разному идем. На этот раз, когда мы прошли к точке передачи объекта (Владимира Цемаха. - Ред.), оставалось там несколько метров. Саша Колодяжный прощупывал территорию, спускался, и тут раздался взрыв. А шли мы друг за другом. Я был позади Саши. Попробовал вытащить, сделал буквально полшага, и тоже наступил на мину. Откатился назад, увидел, что мне оторвало ногу. Ну и началась эвакуация", - рассказал Гержан.

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После взрыва задача участников операции усложнилась, говорит разведчик.

"Ребята выполнили очень важное дело, потому что им пришлось Сашу доставать, а это было очень сложно, потому что его отбросило на холм, и надо было пройтись по территории, проверить и разминировать. И, конечно, надо было завершить задачу. Что они и сделали. Поэтому, на самом деле, они - герои, они закончили задание", - сказал Дмитрий.

Отправляясь на задание, участники операции предполагали, что участок, по которому им придется идти, будет заминирован.

"Эти мины, когда их устанавливают, закапывают на небольшое расстояние под землю. А на том участке был небольшой наклон, и некоторые мины были закопаны несколько выше. А за счет дождей, на холме почву сдвигается, и мины очень трудно заметить. Тем более, что их там устанавливают на каждом шагу, как асфальт", - рассказал Гержан.

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К новости о том, что Цемах участвовал в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ разведчик отнесся неоднозначно.

"Я был очень рад видеть слезы радости на лицах бывших пленных и их родных, когда они наконец встретились. Но если возврат Цемаха противоречит интересам Украины, это очень плохо. И к тому же, очень большой ценой далась нам операция по его передаче на подконтрольную территорию. Сотня таких "Цемахов" не стоит жизни Саши", - сказал он.

"Сейчас какие-то странные вещи происходят: почему-то с тех позиций, которые мы с таким трудом сантиметр за сантиметром отвоевывали - наши войска отводят. Как в Станице Луганской. Это меня очень возмущает. За каждый клочок этой земли мы заплатили кровью. Это недопустимо – так просто брать и отдавать ее обратно, врагам. Огромные бесценные человеческие потери, ранения, и все это - фактически впустую. Когда каждые 500 метров, каждый километр для нас были важны", - добавил Дмитрий.

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Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха.

Источник: https://censor.net.ua/n3148509
 
 
 Топ комментарии
 
Таки зебилы умственно отсталые, похоже что они не понимают где они и что они. О времени вообще молчу...
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Это рассказывает черт рассказывающий про "свыней" кацапы кстати так любят, но ты земразь косишь под патриота. Про то что ты упоротый не понимаешь в каком году живешь, тебе бессмысленно писать.
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благодаря этим ребятам состоялся обмен. Без столь "ценного фрукта" плешивый петух не выдал бы Сенцова и Ко.
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Якщо б ви знали, що зеленське віддасть цемаха, пішли б?
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Не мають права не піти. Це як спитати у добровольців, чи захищали б вони Україну у 2014, якби знали, що кров'ю окроплені кілометри землі будуть віддавати ворогу заради "потепління"...
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Не відповідайте за інших.
(Якщо ви з автоматом у 2014 відвойовували цю землю, -з вибаченням беру слова назад).
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А чому ти не гавчиш ,що 50% полеглих. захищаючих Україну .розмовляли російською.
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Це робота для справжніх чоловіків! Земля пухом загиблому Олександру Колодяжному.
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благодаря этим ребятам состоялся обмен. Без столь "ценного фрукта" плешивый петух не выдал бы Сенцова и Ко.
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Почему Цемах за столько лет не был осужден, а проходил в соевой Плакугатуге как свидетель? Что мешало Свыням?
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Таки зебилы умственно отсталые, похоже что они не понимают где они и что они. О времени вообще молчу...
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Типичный высер пес-дякулы. Ругань и хамство. Как мухи осенью перед смертью
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Это рассказывает черт рассказывающий про "свыней" кацапы кстати так любят, но ты земразь косишь под патриота. Про то что ты упоротый не понимаешь в каком году живешь, тебе бессмысленно писать.
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До дураков, типа тебя, не доходит и не дойдёт, что от войны страдает больше всего Украина и её надо заканчивать!!! А как сторона потерпевшая поражение Украина будет вынуждена идти на уступки. Или ты в самом деле туп до того, что считаешь войну с паРашей возможной?
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Втомився від війни- відпочинаш в окупації.
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О, лахтинського провокатора зразу видно ! Як там у вас погода, як жінка, діти ? Готовий контрибуцій ?
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Да тебе и понимать не надо. Слава Богу, до власти это дошло....
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Кацап не нуди, от войны страдают тупорылая домбасятина и вы от поднятия пенсионного возраста.
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Йлоп, а чё ты не на "фронте"? Или пусть гибнут другие, а пЭдриотам некогда. Им на цензоре срать сподручней!
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Действительно, зря янук сбежал... Ща катались бы, как сыр в масле, в Крыму бы бухали под Газманова...
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Пораженец хренов! Валил бы в свою рашу, раз устал.
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Победитель, война проиграна! А пораженец это когда заранее сдулся. Разницу заметил? Хотя куда вам мадонутым мозги включать....
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Видишь ли в чём дело, я был и руками и ногами ЗА майдан! Кто ж знал, что презоСвын так всё загадит и обсерет! Профукал 5(ПЯТЬ) лет, а ты ему жопу лижешь....
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Ротяку свою закрий москальську, я читати вмію, і знаю яку ми ціну заплатили за цей обмін, і ще заплатимо.
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Это точно!!!! Надо было идти вперёд, освобождать Крым и ЛуГандонию!!!!!
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Так ты как таз и сдулся, если собираешься идти на уступки *****. Или он для тебя не *****, а лик святой? Короче, в спам, под*****вник кацапский.
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Тримався своєї легенди, і так тупо спалився. Майор не похвалить.
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та какой это пораженец.. кацап обыкновенный это, а цапы не люди - все знают.
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А сказати й немає чого. Так? Так за скільки років його не засудили?
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Вы шли по минному полю и под пулями а Зеленский взял и обменял Цемаха на моряков которые кацапам корабли продали и еще по квартире от Зеленского получат. Родину оказывается выгоднее продавать чем защищать
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Владимир Александрович показал что жизнь украинца для него - самая важная, еще и серьйозно поднял боеспособность Украинской Армии!
Теперь каждый солдат знает что в случае попади он в плен, власть, особенно Президент сделают все возможное чтобы поскорее освободить его!
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Он етим показал что предатели для него важнее чем патриоты. И что пиариться можно только на живых а с мертвых уже ничего не возьмешь.
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Та ПЭДРИОТЫ за 5 лет мноооого сделали.....
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Унікальна методичка! Навіть тупі зебіли починають розуміти що щось пішло не так.
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Прямо скажем, что роль Владимира Александровича в этом деле, как роль манекена в витрине магазина, все на самом деле решил всегдавсехпереигрывающий Владимир Владимирович, когда, что, и как на этого манекена надеть, в какой позе он будет стоять..
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а долю с проданных кораблей Петро получил?
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Сотня таких "Цемахов" не стоит жизни Саши" дуже правильно сказано справжні герої
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Зеля , позор ! Я не понимаю , для чего его выбрали .
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Чтобы Коломойский вернул себе Приват, и мог дальше торговать нефтью, ферросплавами и т.д.
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*** каждые 500 метров, каждый километр для нас были важны***

Це для вас хлопці важливі і для всіх нормальних адекватних українців патріотів важливі, а для зеленої цирковоi команди пох ... просто пох!
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надо срочно фильму про подвиг снимать, та вот незадача - зеля на казенные гроши фильму снимать запретил
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Гбр вже закрило кримінальні справи проти звільнених моряків?
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То їх ДБР допитувало - хотіло відкрити кримінальну справу проти Пороха, який начебто "послав їх на смерть".
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