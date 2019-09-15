 США обвиняют Иран в атаке дронов на крупнейший нефтяной завод Саудовской Аравии. Тегеран отрицает причастность

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Тегеран стоит почти за 100 нападениями на Саудовскую Аравию, в то время как президент Рухани и глава МИД Ирана Мохаммад Зариф делают вид, что настроены на дипломатию", - отметил госсекретарь.
В МИД Ирана назвали лишенными оснований выдвинутые США обвинения в причастности к атаке на саудовские нефтяные объекты.
"Подобные обвинения бессмысленны, непонятны и лишены оснований", - приводят западные СМИ в воскресенье слова представителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави.
14 сентября стало известно об атаке беспилотников на один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов, расположенный в Саудовской Аравии.
После атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод и другие объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии добыча нефти упала почти вдвое.
Как отмечает Reuters, это самая большая атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии за последние 10 лет.
Цена на нефть падает, Вове Ху очень больно.
Это разборки дикарей, не надо в это г***о влазить.
А че вы хотели то? Проглотили "принуждение Грузии к "миру", проглоти.те и это.
Британие уже знает - после захвата танкера утерлась(Старая прошм..ндовка)))
Трампщина тоже уже раз утерлась - сбили иранцы беспилотник за четверть млрд. баксов
Но арабы можид и не утрутся - они у Китая чет покупали МБР, ЦРУ даже типо проверяло - не ядерные ли.
И поделом - на опущенных нефть возят, как говорил прирок Мухоед
"Ах, я чем виноват?"- "Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
Вивчи хоч одну іноземну мову. Трошки напружишся, але тобі легше жити буде, нещастя.
убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям… 100 лет и 100 млн. коту под хвост!
Hебыло попкорна
USA: Доказательства у нас есть. Но они секретные. Поэтому, мы вам их не покажем.
- зло на планеті