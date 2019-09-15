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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Иран (503) нефть (1459) Саудовская Аравия (165) США (15343) дроны (2)

 США обвиняют Иран в атаке дронов на крупнейший нефтяной завод Саудовской Аравии. Тегеран отрицает причастность

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападениях дронов на саудовский нефтеперерабатывающий завод и другие объекты компании Saudi Aramco.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Тегеран стоит почти за 100 нападениями на Саудовскую Аравию, в то время как президент Рухани и глава МИД Ирана Мохаммад Зариф делают вид, что настроены на дипломатию", - отметил госсекретарь.

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В МИД Ирана назвали лишенными оснований выдвинутые США обвинения в причастности к атаке на саудовские нефтяные объекты.

"Подобные обвинения бессмысленны, непонятны и лишены оснований", - приводят западные СМИ в воскресенье слова представителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави.

14 сентября стало известно об атаке беспилотников на один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов, расположенный в Саудовской Аравии.

После атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод и другие объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии добыча нефти упала почти вдвое.

Как отмечает Reuters, это самая большая атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии за последние 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3148506
 
 
 Топ комментарии
 
Причасность кацапов исключатся?
Цена на нефть падает, Вове Ху очень больно.
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Два террористических государства на планете - РФ и Иран. Интересно кому это вдруг понадобилось цену на нефть поднять...?
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Кажемо Іран, а думаємо Раша
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Амеры брехать не будут
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На небе Бог, на земле - амеры
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Єтанємьі, іхтамнєт, а где даказательства??! І ваабще ві відєлі госдолг амєрікі??? ))
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Причасность кацапов исключатся?
Цена на нефть падает, Вове Ху очень больно.
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особо не повлияло на 2 бакса выросло по сравнению с предыдущем месяцем все равно ниже https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart
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А у нас наоборот бензин упал на 5 центов по сравнению с августом. Летом в связи с отпусками цены повыше были
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А в Украине, когда во всем мире цены падают, у нас поднимаются )))
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Если цену на бензин спрашиваете, так извиняюсь, я не обратил внимания. А за цены, так я говорю за все остальное. Когда что-то дешевеет, так в Украине цена стоит на месте. А когда дорожать начинает, так тут так само.
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Утром перед работой заправили машину - 1.39 €/L
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удивлен ,что до сих пор USA не обвинили Россию
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Почему удивлен? "Американская военщина" только и делает, что клевещет на белую и пушистую россию?
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Два террористических государства на планете - РФ и Иран. Интересно кому это вдруг понадобилось цену на нефть поднять...?
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Нападают на третье террористическое и дикарское государство - Саудовскую Аравию.
Это разборки дикарей, не надо в это г***о влазить.
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Кому то позарез нужно поднять цену на нефть, ато окупацию крыма нужно кормить
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США боятся обвинить в етом Рашку. Ведь и дураку понятно что Ирану пох. на нефть они и так под санкциями
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Этонемы(тм.)

А че вы хотели то? Проглотили "принуждение Грузии к "миру", проглоти.те и это.
Британие уже знает - после захвата танкера утерлась(Старая прошм..ндовка)))
Трампщина тоже уже раз утерлась - сбили иранцы беспилотник за четверть млрд. баксов США обвиняют Иран в атаке дронов на крупнейший нефтяной завод Саудовской Аравии. Тегеран отрицает причастность - Цензор.НЕТ 8710
Но арабы можид и не утрутся - они у Китая чет покупали МБР, ЦРУ даже типо проверяло - не ядерные ли.
И поделом - на опущенных нефть возят, как говорил прирок Мухоед
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Хто всравсь - невістка. Або байки про"шатуна"-2...
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Ну как вам помогла ваша дипломатия? Сколько уже Иран терроризирует Саудовскую Аравию и другие страны? Но США почему то упорно продолжает уничтожать семью Усамы Бен-Ладена, который вряд ли вообще причастен к терактам. Зато у него нет ядерного оружия.
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У тебя шмели в голове, величиной с кулак
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А сама Саудовская Аравия, не обвиняет. Парадокс?
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Парадокс в тому, що є інтєлєктуали-аналітєгі які вважають, що всі новини в галактиці відображаються виключно російською мовою.
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Парадокс в тому, що вся нефтянка Ирака, и большая часть сирийской, у США. Иран мешает бизнесу США .Читай Крылова.

"Ах, я чем виноват?"- "Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
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Звичайно, для втомленого аналітєгою моску легше читати Крилова.

Вивчи хоч одну іноземну мову. Трошки напружишся, але тобі легше жити буде, нещастя.
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А нафига мне это надо? Я как бы владею одним из пяти языков ООН. украинский тоже знаю, но не пригодился ни разу. Знаю английский, но тож не оч пригодился. Французский в школе на отлично сдал, но тоже мимо.
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вот именно, что как бы... или абы как, или вовсе никак.
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Нет необходимости. А сын у меня переводчик - синхронист, ччился в ЕС
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Сезон сбора клубники закончился? Как урожай?
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Це не «Вата ШОУ» Андрія Полтави. Це Россія. 2019.


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За 100 лет на России вернулись к тому, от чего пытались уйти
убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям… 100 лет и 100 млн. коту под хвост!
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Зараз нафта підскоче. Це Рашка вчудила. Треба Рашку відключати від торгівлі нафтою.
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А когда война за Крым начнется? Или это военная тайна?
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А она уже идет, все 300 лет, и это военная тайна.
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Да ну, 300 лет назад не было диванов, интернета и попкорна.
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Правда, нo только небоевые
Hебыло попкорна
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Someone: Proof, please?
USA: Доказательства у нас есть. Но они секретные. Поэтому, мы вам их не покажем.
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США, хватит обвинять, вы ещё за свой дрон не рассчитались.
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Эти игры опасны. У Ирана есть ракетные технологии, позволяющие запускать спутники, и есть установки для обогащения урана, есть и мощные союзники. А ответку Иран даст не по саудитам, а по Израилю. США хотят поджечь Восток, их цель понятна - дестабилизация, пока там все, слава Богу спокойно, но рвануть может, мама не горюй.
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ирак однажды решил напасть на маленький кувейт. все помнят чем закончилось?
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А зачем США предьявлять какието доказательства, это что, их завод или их нефть???
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Ну хотя бы, 1-e что бы отвечать за голословный базар и 2-e не выглядеть врунами.
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СНАЧАЛО ТАНКЕРЫ, ПОТОМ ЗАВОДЫ ЧТО СЛЕЙДУЩЕЕ? СКОЛЬКО ОНИ ЕЩЕ БУДУТ СОПЛИ ЖЕВАТЬ? ВСЕ ЖЕ ЗАКОНЧИТСЯ ПИ#ДЕЦОМ ЕСЛИ СЕЙЧАС НЕ ПРИСЕЧЬ!
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За этим стоит Путин потому что он хочет поднять цены на нефть. То бишь, чем меньше на рынке нефти, то тем больше увеличивается спрос и цена расти начинает! 100% за этим стоит Путин и не только в этом случае, а были еще случаи недавно. Нужно, чтобы Саудиты обозлились за это на Россию и еще больше увеличили добычу и опустили цены на нефть, чтобы РФ экономика рухнула!
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Ответ может быть только таким. Но можно немного по Ирану "промахнуться". США звинувачують Іран в атаці дронів на найбільший нафтовий завод Саудівської Аравії. Тегеран заперечує причетність - Цензор.НЕТ 3565
США звинувачують Іран в атаці дронів на найбільший нафтовий завод Саудівської Аравії. Тегеран заперечує причетність - Цензор.НЕТ 940
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Недавно читал статью в нете "Саудовская Аравия объявила РФ ценовую войну на нефтяном рынке Европы"- похоже плешивый воспринял это буквально
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Цікаво, що знову-таки починалося з французів. Які тримали в себе Хомейні та його банду, годували їх, обслуговували протягом багатьох років, та ще від шаха захищали.
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Каким отбитым нужно быть, чтобы хоть в какой-то ситуации поддерживать террористическую феодальную теократию, которая убивает и расчленяет журналистов в своем посольстве? Пусть хоть всю Аравию разнесут - мир только станет чище.
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Иран давно серийно производит и использует серьёзные аппараты.
США звинувачують Іран в атаці дронів на найбільший нафтовий завод Саудівської Аравії. Тегеран заперечує причетність - Цензор.НЕТ 4283
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Но саудовцев наверняка атаковали самоделки, вроде тех что потрепали русню в Сирии.
США звинувачують Іран в атаці дронів на найбільший нафтовий завод Саудівської Аравії. Тегеран заперечує причетність - Цензор.НЕТ 3126
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