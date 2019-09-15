 Радикально систему открытых списков не изменим, но упрощать ее нужно, - Корниенко о пересмотре Избирательного кодекса

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил одни из лидеров "Слуги народа", народный депутат Александр Корниенко.
"У меня много вопросов к этой процедуре. Не думаю, что мы будем радикально эту систему менять. Но ее точно нужно упрощать, чтобы она стала более понятной", - отметил Корниенко.
"Положения, которые не будут соответствовать внесенным в Конституцию изменениям, будем пересматривать", - добавил также он.
Напомним, спикер Верховной рады 8 созыва Андрей Парубий в конце августа подписал законопроект о новом избирательном кодексе.
Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.
В Офисе Президента заявили, что новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента. Вскоре президент Зеленский ветировал его.
Вы, ребята, уже столько раз о Конституцию ноги вытерли, что одним больше или меньше - без разницы.
Безусловно. У россиян тоже все суды карманные: Басманный, Дорогомиловский, и Конституционный.
Мне это нравится, так как это доказывает шо нам подавай Сцаря, а потом - иди туда и воюй там. Романтика бл..