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 Политика Украины
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Все про:вето (302) Зеленский (2836) избирательный закон (180) Корниенко (32)

 Радикально систему открытых списков не изменим, но упрощать ее нужно, - Корниенко о пересмотре Избирательного кодекса

Принятый Верховной Радой и ветированный президентом Владимиром Зеленским Избирательный кодекс (который предусматривает открытые списки и отмену мажоритарки) будет пересматриваться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил одни из лидеров "Слуги народа", народный депутат Александр Корниенко.

"У меня много вопросов к этой процедуре. Не думаю, что мы будем радикально эту систему менять. Но ее точно нужно упрощать, чтобы она стала более понятной", - отметил Корниенко.

Читайте также: Киев может лишиться должности главы КГГА, а вся Украина - глав ОГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко

"Положения, которые не будут соответствовать внесенным в Конституцию изменениям, будем пересматривать", - добавил также он.

Напомним, спикер Верховной рады 8 созыва Андрей Парубий в конце августа подписал законопроект о новом избирательном кодексе.

Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.

В Офисе Президента заявили, что новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента. Вскоре президент Зеленский ветировал его.

Источник: https://censor.net.ua/n3148505
 
 
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Роспуск Верховной Рады был совершён против Конституции: времени на формирование коалиции не дали, а за пол-года до выборов Раду распускать нельзя.

Вы, ребята, уже столько раз о Конституцию ноги вытерли, что одним больше или меньше - без разницы.
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Законность указа о роспуске Рады была подтверждена Конституционным судом.
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Да-да, ручным петиным судом! Так ведь?
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>Законность указа о роспуске Рады была подтверждена Конституционным судом.


Безусловно. У россиян тоже все суды карманные: Басманный, Дорогомиловский, и Конституционный.
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Сразу заднюю врубаем, чтоб немного попустило, потом можно и вперёд к цели поднажать... Ничего нового.
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Для початку нехай розберуться, що то за звір такий "відкриті списки". І чим вони відрізняються від "закритих".
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То есть могут сделать шо народ не будет в лицо знать своих избранников?
Мне это нравится, так как это доказывает шо нам подавай Сцаря, а потом - иди туда и воюй там. Романтика бл..
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