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Все про:Россия (73850) США (15336) Франция (2124) ЦРУ (145) шпионаж (817)

 Сноуден хочет уехать из России и просит политического убежища во Франции

Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Сноуден, выдавший журналистам секретные документы и обвиненный США в шпионаже, больше не хочет жить в России.

Об этом Сноуден рассказал в интервью французской радиостанции France Inter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Сноуден отметил, что попросил убежища еще в 2013 году.

"Конечно, я очень бы хотел, чтобы г-н Макрона предоставил мне право на убежище", - заявил Сноуден.

Ранее в интервью американской радиостанции NPR Сноуден вновь подчеркнул, что не хотел ехать в Россию и оказался там случайно, узнав на пересадке в московском аэропорту, что власти США аннулировали его паспорт.

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В интервью газете The Guardian, приуроченном к выходу в свет книги его мемуаров, Сноуден рассказал подробности своей жизни в России. По его словам, он теперь меньше боится за свою безопасность, чем в первые годы, не скрывает лицо и свободно путешествует по России. Он подтвердил, что два года назад женился на американке, зарегистрировав брак в одном из московских ЗАГСов.

Сноуден бежал из США и с августа 2013 живет в России в добровольном изгнании. В период работы по контракту в Агентстве национальной безопасности США он похитил тысячи секретных документов и в июне 2013 года предоставил их в распоряжение нескольких средств массовой информации. Соединенные Штаты требуют выдачи Сноуден, потому обвиняют его в шпионаже и других преступлениях. На родине ему грозит до 30 лет тюрьмы или даже смертная казнь.

В июле 2016 Белый дом отклонил петицию о помиловании Сноуден.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148504
 
 
 Топ комментарии
 
Предателей не любят ни свои ни чужие
Их просто презирают
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Предателей не любят ни свои ни чужие
Их просто презирают
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А з якого йому політичний притулок? Його що в раші ********? Та й Франція його передасть штатам.
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а чєм масква плаха? а, хочіцца в парі на крейзі хорс, а не на крейзі *****
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Тепер Сноудену прийдеться до смерті жити на росії. Більшого покарання не буває.
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"Конечно, я очень бы хотел, чтобы г-н Макрона предоставил мне право на убежище", - заявил Сноуден. Источник: https://censor.net.ua/n3148504\\\\\\\\\

гражданина Микрона его первым делом вернет взад.... на Россию.
А вообще, хлопчик не в курсе что сРосии выезжают такие деятели либо в гробу, либо зараженные? Там зажмурили двоих здоровых быков - главкомов ГРУ, за войну против нас и Скрипалей. Причем, на плановом обследовании в лучшей клинике Рашки....
Это как бы Валуев ВНЕЗАПНО умер в раздевалке перед боем с Виталей.
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"Якщо я коли-небудь засумую за таким життям, я можу кілька днів пожити в своєму сараї", - заявив актор Жерар Депардьє покинув Росію і заявив, що більше туди не повернеться...
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Для него лучшее место в ******** (так и хочется сказать возле параши), а то на западе бандиты , следят ущемляют ну и т. д , а там это самое оно.
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Е нет дорогуша. На Рашку легко попасть а вот убежать вряд ли. Как бы ты чайку с полонием не попробовал или Новичком ручки не замазал.
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Так нахлебался срусского мира, что уже предпочитает и в тюрьме отсидеть.
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В США предателям грозят десятилетия тюрьмы или смертная казнь ,а в Украине их даже в тюрьму не сажают .Что за бред?
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Смотря кого предашь. В Украине предательство страны или народа не считается уголовным преступлением. А попробуй предать олигарха или кремлевских кураторов и тебе повезет если в тюрьму посадят а не подорвут вместе с машиной или инсцинируют самоубийство притом даже не парясь что ето будет выглядеть топорно типо как два выстрела в голову или в сердце
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Не-не-не, корешок, до дна. Хотел это счастье, пей его стаканами. Но до дна.
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Это безмозглое надо в клетку посадить, чтобы знали - Почему ***** так наглеет, после того как Сноуден передал ***** компромат...
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Просит ПОЛИТИЧЕСКОГО убежища?
Так это получается, что РФ - тюрьма народов!?
П.С. Воронеж, Барнаул, Улан-Удэ... Какая Франция?
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Лучше пожизненное во Франции, чем "свобода" в Рашке
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