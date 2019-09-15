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 Политика Украины
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Все про:YES (64) Елена Зеленская (21)

 Спорт, здоровье детей и культурная дипломатия, - Елена Зеленская рассказала, какими проектами планирует заняться

Супруга президента Украины Елена Зеленская собирается поддерживать спорт, сферу здоровья детей и проекты культурной дипломатии. Она несколько месяцев выполняла представительские функции, но сейчас хочет выбрать для себя близкие гуманитарные миссии.

Об этом Елена Зеленская заявила 13 сентября на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Я Елена Зеленская. Мне 41 год, у меня двое детей, любимая работа, а также муж, который очень любит сюрпризы... Сегодня моя премьера – это мое первое публичное выступление в роли жены президента", – сказала супруга украинского лидера.

Она отметила, что тема нынешней встречи YES – это "Счастье сейчас". "И это как нельзя лучше совпадает с моими ощущениями и отношением к жизни. Что лично для меня счастье? Это иметь возможность мечтать и сразу же воплощать свои мечты", – заявила Зеленская.

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Первая леди рассказала, что в настоящее время разрабатывается стратегия ее действий и инициатив. По ее словам, уже выделен ряд направлений работы, в частности, это "здоровье будущих поколений, включая пренатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей".

Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации. Кроме того, ее интересует поддержка спорта (олимпийского и паралимпийского), а также проекты культурной дипломатии.

Также на Цензор.НЕТ: "Надавите на него, чтобы он назначил несколько женщин", - в Atlantic Council обратились к супруге Зеленского

"Пришло время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас хочу выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки", – добавила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3148503
 
   
 Топ комментарии
 
Ти втомився від війни? Ну тоді відпочинеш в окупації. Зелєпупу привіт!
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А потому, что появилась Ленка которая будет на Г+Г Каломойского пургу о культуре поедания шаурмы нести
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Порохоскот.Зрада нарисовалась ужасная.Включайтесь уже.
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Ти втомився від війни? Ну тоді відпочинеш в окупації. Зелєпупу привіт!
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Не рви жилы,воен диванный.Военкоматы всегда открыты для хероев диваных.
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тупые петесосы.Армия воюет,не за петю,не за зелю.Она воюет за Украину.А Украина для них,это мать,отец,жена дом родной.Порохососам этого не понять.
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Головнокомандуючий хто? Як він там казав про Україну порноактриса? Не стріляти, а воювати? Іди, тебе там чекають з нетерпінням порохоботи, не буть сциклом як зєлєпуп , черкони контракт.
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Когда вы уже путч организуете воены диванные?Вся Украина хочет увидеть,тех ,кто за петю.Выходите уже не стесняйтесь.
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Они смотрят старые записи дрыгающей ногами Марынкы на канале торгового партньора Свыни по отроттердамливанию народа
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А СЛИВАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ Украинсский позицый-- УЖЭ ПРЕКРАТИЛА ??
,
Или по другому каналу работаешь ??
.
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Спорт, здоровье детей и культурная дипломатия, - Елена Зеленская рассказала, какими проектами планирует заняться

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в балтийскую страну, сообщает Sputnik Эстония.
По словам Хельме, он намерен представить парламенту соответствующие законодательные инициативы. «Троянским конем, в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», - сказал в среду Хельме.
Министр отметил, что полностью упразднить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.
Ранее Хельме заявил, что трудовые мигранты с Украины «отбирают работу» у эстонцев, что является проблемой для местных жителей из-за снижения расценок на работу.

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По данным МВД, в прошлом году более 20 тысяч иностранцев получили разрешение на краткосрочную работу в Эстонии, большинство из них составляют граждане Украины (около 80%). Союз работодателей Эстонии считает, что число нелегальных работников в республике может достигать 10 тысяч человек, большинство из них, по данным союза, также составляют украинцы (64%).
Напомним, что ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2018 года. Граждане нашей страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.https://www.capital.ua/ru/news/132305-v-estonii-khoteli-by-otmenit-bezvizovyy-rezhim-dlya-grazhdan-ukrainy#ixzz5za6mr4w8
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Думбас вже і Естонію дістав. Будуть знати що це за фрукти.
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Абу, привет!
Сохрани текст и впихнёшь его, когда речь пойдет о заробитчанах...
И тогда я тебе и слова не скажу!
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Ооооо русские свиньи сейчас возбудятся....
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Интенесно, а почему марынка перестала физкультуру на ахмет тв вести？
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Вплотную занялась культивированием ПЕСыкив на выделенные в ее фонд кошты госбюджета
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А потому, что появилась Ленка которая будет на Г+Г Каломойского пургу о культуре поедания шаурмы нести
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Та ты шо？
Совсем соевые чокнулись😀😀😀
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ЗЕлённые клоЗЕтные мухи сидящие на навоЗЕ очень не любят СОЮ
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Смотрю, а ты спец в мухах. Говно ты, наверное😀
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А ты похоже одна из клавиш пианино на котором ЗЕлупа играла
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Лайкну за смайлик...смешно ж, правда?
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И тебе добавлю в карму... смайлик как опознавательный знак зебила...
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1-я революция - помаранчевая- посеяла хаос в головах. 2-я революция -гиднисти- отколола куски от молодого на гордого хосударства. 3-я революция - свынячий реванш- убьёт молодое хосударство накуй. я да, я буду этому аплодировать Спорт, здоровье детей и культурная дипломатия, - Елена Зеленская рассказала, какими проектами планирует заняться - Цензор.НЕТ 2093
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Це та Лєнка що спить на килимку біля ліжка?
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и как долго будет работать а то планировать может до окончания периода первой леди Украины.
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fedjka - fedjka
и как долго будет работать а то планировать может до окончания периода первой леди Украины.

Час є... Спорт, здоров'я дітей та культурна дипломатія, - Олена Зеленська розповіла, якими проектами планує зайнятися - Цензор.НЕТ 3737

Спорт, здоров'я дітей та культурна дипломатія, - Олена Зеленська розповіла, якими проектами планує зайнятися - Цензор.НЕТ 6560
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не то, что эта позорная поросенко, которая ляжки свои возрастные на канала подельника поросенко - ахметова - демонстрировала..
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Шо МарЫна лезла к бюджету , что эта задумала ! Гнать их подальше ,к детям .мамам, папам ..
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Первая леди рассказала, что в настоящее время разрабатывается стратегия ее действий и инициатив. По ее словам, уже выделен ряд направлений работы, в частности, это "здоровье будущих поколений, включая пренатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей". Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации. Источник: https://censor.net.ua/n3148503

Напрямки діяльності, де важко довести ефективність виконання
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Скоро супруга, а заодно и страну, ждет сюрприз. После этого сюрприза он будет переименован в зюбила. Название происходит от названия позы, в которой любимый супруг Елены найдет себя после встречи в нормандском формате. Поэтому дома будьте аккуратнее с сюрпризами. Сомнительно, что после встречи он будет их будет любить. Скорее будет относиться к ним с большим непониманием, настороженностью и даже страхом.
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"Мне 41 год, у меня двое детей, любимая работа, а также муж, который очень любит сюрпризы..."
Поставь на его и своему бизнесе кассовые аппараты - вот это будет для тебя и Вовчика сюрприз!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3148503
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Спорт, здоров'я дітей та культурна дипломатія, - Олена Зеленська розповіла, якими проектами планує зайнятися - Цензор.НЕТ 1129

в Днепре
Спорт, здоров'я дітей та культурна дипломатія, - Олена Зеленська розповіла, якими проектами планує зайнятися - Цензор.НЕТ 7710

???
Спорт, здоров'я дітей та культурна дипломатія, - Олена Зеленська розповіла, якими проектами планує зайнятися - Цензор.НЕТ 9938

- алле, гараж! смотри сюда
Спорт, здоров'я дітей та культурна дипломатія, - Олена Зеленська розповіла, якими проектами планує зайнятися - Цензор.НЕТ 5256

ну вот! )))))
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