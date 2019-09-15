 Спорт, здоровье детей и культурная дипломатия, - Елена Зеленская рассказала, какими проектами планирует заняться

Об этом Елена Зеленская заявила 13 сентября на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Я Елена Зеленская. Мне 41 год, у меня двое детей, любимая работа, а также муж, который очень любит сюрпризы... Сегодня моя премьера – это мое первое публичное выступление в роли жены президента", – сказала супруга украинского лидера.
Она отметила, что тема нынешней встречи YES – это "Счастье сейчас". "И это как нельзя лучше совпадает с моими ощущениями и отношением к жизни. Что лично для меня счастье? Это иметь возможность мечтать и сразу же воплощать свои мечты", – заявила Зеленская.
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Первая леди рассказала, что в настоящее время разрабатывается стратегия ее действий и инициатив. По ее словам, уже выделен ряд направлений работы, в частности, это "здоровье будущих поколений, включая пренатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей".
Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации. Кроме того, ее интересует поддержка спорта (олимпийского и паралимпийского), а также проекты культурной дипломатии.
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"Пришло время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас хочу выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки", – добавила она.
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Или по другому каналу работаешь ??
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Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в балтийскую страну, сообщает Sputnik Эстония.
По словам Хельме, он намерен представить парламенту соответствующие законодательные инициативы. «Троянским конем, в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», - сказал в среду Хельме.
Министр отметил, что полностью упразднить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.
Ранее Хельме заявил, что трудовые мигранты с Украины «отбирают работу» у эстонцев, что является проблемой для местных жителей из-за снижения расценок на работу.
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По данным МВД, в прошлом году более 20 тысяч иностранцев получили разрешение на краткосрочную работу в Эстонии, большинство из них составляют граждане Украины (около 80%). Союз работодателей Эстонии считает, что число нелегальных работников в республике может достигать 10 тысяч человек, большинство из них, по данным союза, также составляют украинцы (64%).
Напомним, что ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2018 года. Граждане нашей страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.https://www.capital.ua/ru/news/132305-v-estonii-khoteli-by-otmenit-bezvizovyy-rezhim-dlya-grazhdan-ukrainy#ixzz5za6mr4w8
Сохрани текст и впихнёшь его, когда речь пойдет о заробитчанах...
И тогда я тебе и слова не скажу!
Совсем соевые чокнулись😀😀😀
Залізай назад до будки
и как долго будет работать а то планировать может до окончания периода первой леди Украины.
Час є...
Напрямки діяльності, де важко довести ефективність виконання
Поставь на его и своему бизнесе кассовые аппараты - вот это будет для тебя и Вовчика сюрприз!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3148503
в Днепре
???
- алле, гараж! смотри сюда
ну вот! )))))