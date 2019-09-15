 Украина выдала Австрии олимпийского чемпиона Зайзенбахера, обвиняемого в растлении несовершеннолетних

Зайзенбахер в четверг был доставлен в Вену, а в субботу взят под арест, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Согласно информации австрийских СМИ, экстрадиция Зайзенбахера произошло после того, как в минувшую субботу он попытался по поддельному австрийскому паспорту выехать в Польшу из Украины. Австриец был задержан украинскими пограничниками, после чего был передан австрийской стороне.

Как отмечает "Австрийское агентство печати" (АРА), такая выдача стала возможной с начала весной 2019 года, после того, как Украина ратифицировала дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче.

В то же время, сообщается, что после своего задержания пограничниками Зайзенбахер и сам выразил желание вернуться в Австрию и обратился за помощью к австрийского консульства. После этого во Львов прибыли двое сотрудников австрийской криминальной полиции и забрали бывшего спортсмена в Австрию.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экстрадиция судьи-беглеца Чауса затягивается из-за реформы судебной системы в Молдове, - Попеску

В субботу Уголовный суд Вены принял решение о применении к Зайзенбахеру меры пресечения в виде ареста. Он не стал подавать апелляцию и отказался общаться с прессой. Решение о дате судебного процесса по существу пока не принято.

Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо, гражданин Австрии Петер Зайзенбахер обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением.

По информации прокуратуры Вены, в период с 1997 по 2004 год он, будучи тренером по дзюдо, осуществлял действия сексуального характера в отношении трех на тот момент несовершеннолетних девушек. Согласно австрийскому законодательству, ему грозит наказание в виде лишения свободы от одного до десяти лет.

Также на Цензор.НЕТ: "Нарушает неотъемлемое право на жизнь", - Зеленский объяснил, почему не подписал закон о принудительной кастрации педофилов

Зайзенбахер находился в международном розыске после того, как в декабря 2016 года не явился по вызову в земельный суд Вены. После этого был выдан ордер на его арест и запущена процедура розыска. 1 августа 2017 украинские правоохранители задержали австрийца в Киеве, где он скрывался на одной из квартир. Но тогда выдача подозреваемого затянулась из-за судебных и бюрократических проволочек, а позже Австрии было отказано в экстрадиции, ссылаясь на то, что срок давности по инкриминируемым Зайзенбахеру преступлениями прошел.