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Все про:Австрия (451) педофил (416) экстрадиция (433)

 Украина выдала Австрии олимпийского чемпиона Зайзенбахера, обвиняемого в растлении несовершеннолетних

В Австрию из Украины доставили 59-летнего дзюдоиста Петера Зайзенбахера. Его обвиняют в трех изнасилованиях несовершеннолетних. В нашей стране Зайзенбахер скрывался от австрийского правосудия.

Зайзенбахер в четверг был доставлен в Вену, а в субботу взят под арест, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Согласно информации австрийских СМИ, экстрадиция Зайзенбахера произошло после того, как в минувшую субботу он попытался по поддельному австрийскому паспорту выехать в Польшу из Украины. Австриец был задержан украинскими пограничниками, после чего был передан австрийской стороне.

Как отмечает "Австрийское агентство печати" (АРА), такая выдача стала возможной с начала весной 2019 года, после того, как Украина ратифицировала дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче.

В то же время, сообщается, что после своего задержания пограничниками Зайзенбахер и сам выразил желание вернуться в Австрию и обратился за помощью к австрийского консульства. После этого во Львов прибыли двое сотрудников австрийской криминальной полиции и забрали бывшего спортсмена в Австрию.

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В субботу Уголовный суд Вены принял решение о применении к Зайзенбахеру меры пресечения в виде ареста. Он не стал подавать апелляцию и отказался общаться с прессой. Решение о дате судебного процесса по существу пока не принято.

Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо, гражданин Австрии Петер Зайзенбахер обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением.

По информации прокуратуры Вены, в период с 1997 по 2004 год он, будучи тренером по дзюдо, осуществлял действия сексуального характера в отношении трех на тот момент несовершеннолетних девушек. Согласно австрийскому законодательству, ему грозит наказание в виде лишения свободы от одного до десяти лет.

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Зайзенбахер находился в международном розыске после того, как в декабря 2016 года не явился по вызову в земельный суд Вены. После этого был выдан ордер на его арест и запущена процедура розыска. 1 августа 2017 украинские правоохранители задержали австрийца в Киеве, где он скрывался на одной из квартир. Но тогда выдача подозреваемого затянулась из-за судебных и бюрократических проволочек, а позже Австрии было отказано в экстрадиции, ссылаясь на то, что срок давности по инкриминируемым Зайзенбахеру преступлениями прошел.

Источник: https://censor.net.ua/n3148502
 
 
 Топ комментарии
 
Дзюдаісти після 40 становляться педофілами? Взяти хоча б Путіна Володимира Володимировича...но цей австріяк хочь по дівчаткам...
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Эт точно, там любят таких, в прямом смысле.
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Хто на черзі по видачам?
Невже Коломойський І.В.
США чекають...
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Цензор найми цензора!!! Изнасилование несовершеннолетных это не растление
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В Мокшандию извращенцу нужно было бужать...
получил бы там: квартиру, звание заслуженного тренера
а может бытьза свои подвиги и звезду Героя Рососсии...
И фиг бы когда ***** его выдал...

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надо было на родину... к ***** обменять!)))
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Эт точно, там любят таких, в прямом смысле.
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Дзюдаісти після 40 становляться педофілами? Взяти хоча б Путіна Володимира Володимировича...но цей австріяк хочь по дівчаткам...
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Путлер КМСик сраный прикидывающитйся МС , а этот крут -2 Х- Олимпийский чемпион . . На год его в тюрьму и выдать резиновую куклу или путлера для утех .
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Хто на черзі по видачам?
Невже Коломойський І.В.
США чекають...
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чекають, но не дождутся, как и рошена...
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то мо' така мєтодіка трініровок - дєвачкам нада протеїнов
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