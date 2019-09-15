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 Происшествия, За рубежом
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Все про:задержание (5498) Польша (4909) янтарь (510)

 Два украинца задержаны в Польше по делу о контрабанде янтаря: оба представились сотрудниками спецслужб

В Варшаве по делу о контрабанде большого количества янтаря из Украины были задержаны шесть человек, среди которых двое граждан Украины, называющих себя сотрудниками украинских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального антикоррупционного бюро Польши, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря в Польше задержали 6 человек, в т.ч. двух граждан Украины, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб.

Спецоперация, проводимая бюро, касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру", - говорится в сообщении.

В бюро не уточнили, сотрудниками каких спецслужб представились украинцы.

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По данным Zaxid.net, подозреваемых задержали в одном из ресторанов около 18:00. Кроме украинцев задержаны четыре гражданина Польши.

Также известно, что при задержании якобы использовали шумовые гранаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3148500
 
   
 Топ комментарии
 
у мусоров главное во время следствия не выйти на самих себя ...
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Так у нас контрабанды НЕТ! Так сказал Великий Зе, а он не врет!!!
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Пэцык, сам придумал или подсказал кто?
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у мусоров главное во время следствия не выйти на самих себя ...
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Так у нас контрабанды НЕТ! Так сказал Великий Зе, а он не врет!!!
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это бакановы работают под прикрытием янтарных чертей

поляки провалили спецоперацию "типа контрабанда янтаря"
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Пэцык, сам придумал или подсказал кто?
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Не підказав, а оголосив, боротьбу з контрабандою Сам!!! І послав на боротьбу з нелегальними контрабандистами ЛЕГАЛЬНИХ! Тобто очолюваних власною персоною силовиків. Все правильно - хочеш побороти контрабанду - рчоль її. ☺
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Что не так? Раньше возили контрабандисты, а теперь обновленные спецслужбы сами возят! Диджитализация однако!
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А може вони навпаки з Польщі в Україну возили. Два украинца задержаны в Польше по делу о контрабанде янтаря: оба представились сотрудниками спецслужб - Цензор.НЕТ 8126
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vitaliymkua
А може вони навпаки з Польщі в Україну возили.
А потім назад - відмивали "брудний" бурштин... Двох українців затримали в Польщі у справі про контрабанду бурштину, обидва назвалися співробітниками спецслужб - Цензор.НЕТ 9995
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Гарант сказав що контрабанда впала в рази. А боротися з кимось потрібно. Ось і "крутяться".
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ЕЩЕ 15198 ДНЕЙ И КОНТРАБАНДЫ ЯНТАРЯ НЕ БУДЕТ!!! ЧЕСТНО-ПРИЧЕСТНО!!! (ВАЗЕЛИН ШЕСТОЙ)...
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А может быть просто бакановские СБУшники?)))
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А что,бакашке можно воришке цуркису жопу целовать и брать с него подарки,а его подчиненным нельзя делами заниматься?
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крепкая кликуха однако появилась у кореша Зели))
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Козлов - это фамилия или быть козлом твоя жизненная позиция?
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это "ник".
прям как у тебя.
в чем проблема, я не понимаю?
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Точно, дело велось 14 дней и не на границе, а в ресторане взяли, поняв, что за 14 дней они непозволительно большое количество янтаря контрабандировали.
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Кто бы сомневался!
Одно только и могут - имитировать и крышевать
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Хорошо что не представились Орхангелами Мавриилами, две штуки, близнецы Два украинца задержаны в Польше по делу о контрабанде янтаря: оба представились сотрудниками спецслужб - Цензор.НЕТ 7096
(звонит Баканову)
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Черти баканова барыговали янтарем в польше. Меня даже это не удивляет - какой глава, такие и спецслужбы
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от блин, попалили....
и задание провалили
невдача)))
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они были на контрабанде, как оперативные сотрудники )
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ну да, ну да.... (сам бОгдан не даст сбрехать))))))
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они и есть менты. У нас менты - бандюки. Как только на пенсию идут после 40, так сразу сколачивают ОПГ, уже не таясь.
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Эй, отпустите Баканова, он там был как оперативный сотрудник.
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Ну не будет же простой крестьянин в Польше янтарем торговать
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Ничего. Скоро заберут безвиз и таких позорных новостей больше не будет.
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Если действительно сотрудники спецслужб, то наказание должно быть максимально жестокое. Вплоть до пожизненного.
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Да то соевыйбарыгамородер бурштын продает полякам, разве не понятно
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Беня с Бакановым решили заняться янтарем???)))
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