 Два украинца задержаны в Польше по делу о контрабанде янтаря: оба представились сотрудниками спецслужб

Об этом сообщает пресс-служба Центрального антикоррупционного бюро Польши, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря в Польше задержали 6 человек, в т.ч. двух граждан Украины, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб.

Спецоперация, проводимая бюро, касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру", - говорится в сообщении.

В бюро не уточнили, сотрудниками каких спецслужб представились украинцы.

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По данным Zaxid.net, подозреваемых задержали в одном из ресторанов около 18:00. Кроме украинцев задержаны четыре гражданина Польши.

Также известно, что при задержании якобы использовали шумовые гранаты.