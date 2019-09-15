 Киев может лишиться должности главы КГГА, а вся Украина - глав ОГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко

Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.
"Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА", – заявил Корниенко, комментируя увольнение с должности главы Киевгоргосадминистрации мэра Киева Виталия Кличко.
По словам Корниенко, вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов.
"Киев хоть и регулируется отдельным законом "О столице", но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно "танцы" вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность", – сказал замглавы фракции "Слуга народа".
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На вопрос, "тогда зачем вся эта история с увольнением Кличко с должности КГГА в принципе нужна", он ответил: "Это право президента".
Корниенко добавил, что соответствующий законопроект уже готов, его авторами выступила группа депутатов от "Слуги народа".
Напоминаем, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА.
Также на Цензор.НЕТ: Я выиграю досрочные выборы мэра Киева, - Кличко
В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы,а также обратится в Конституционный Суд.
Чим займаються структури ******** ОблБлінДержАдміністрацій останні 28 років, ніхто не відає.Все "пріватізіровано", силовиками, освітою, медициною по великому рахунку керує Київ - ОДА - більш вилядає символом влади.
Свадебный фотограф, качок и юзик?
Або, знову буде винен Порошенко, якщо щось пiде не так.
Доверие (доверяю и скорее доверяю) выборка в %
Зеленский - 77,3
Разумков - 69,7
Гончарук - 40,2
Вакарчук - 40,1
Тимошенко - 21,5
Аваков - 20,2
Гройсман - 19,8
Порошенко - 13
Уровень доверия к президенту Украины Порошенко в сентябре 2014 года составлял 69% (IFES)
- А какие технологии вы используете на фермах в Голландии, чтобы коровы чувствовали себя лучше? Например, на одной из ферм Campina установлены специальные «бассейны», в которых животные освежаются.
Н.С.: Мы ставим нашим коровам классическую музыку, иногда даже в доильных залах. И да, под Моцарта они дают больше молока, чем под Баха.
https://produkt.by/news/pod-mocarta-korovy-doyatsya-luchshe-chem-pod-baha-est-li-mesto-gollandskim-tehnologiyam-v
Префектуры Японии
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Каждая префектура управляется префектом (в случае Хоккайдо - губернатором) и у неё есть свои законодательный и административный аппараты. Для удобства префектуры часто группируются в регионы, которые не являются административными единицами....
Когда Ли Куан Ю, так любимый когда-то зрадой, пока их носом не ткнул - сколько времени он делал реформы, на протяжении реализации его реформ, можно было ткнуть мордой и сказать "как всегда не закончил"?
Нам готують московську модель управління?
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Головне, що не назвали повноваження цих префектів. А давайте назвемо їх прокураторами?
За такого статусу в очах зебілів - цілком доречна пропозиція...
Их роль всего лишь контроль соблюдения конституции местной властью.
Принцип права вето на их решения как право вето президента на решения законодательной власти.
Система строится правильно.
Об этом сообщает Диалог.UA
Отмечается, что начали запускать опросы в Telegram-каналах. В основном предлагают местную партию, партию Зеленского, партию Медведчука и вариант, при котором человек не пойдет на выборы совсем.
Тут интересная информация для зелебениных ботов которые все время врали о том что ватные жители бамбаса за порошенко.
Сколько бы вы не врали правда все равно выплывет наружу.