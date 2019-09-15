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 Политика Украины
  2029  91
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Все про:законопроект (2145) КГГА (2239) Кличко (2727) ОГА (1508) префекты (11) Корниенко (32)

 Киев может лишиться должности главы КГГА, а вся Украина - глав ОГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко

Власть намерена утвердить законопроект о введении институтов префектов в Украине. В новой редакции закона о столице вообще может не быть должности главы КГГА.

Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.

"Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА", – заявил Корниенко, комментируя увольнение с должности главы Киевгоргосадминистрации мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Корниенко, вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов.

"Киев хоть и регулируется отдельным законом "О столице", но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно "танцы" вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность", – сказал замглавы фракции "Слуга народа".

Читайте на Цензор.НЕТ: Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от "Слуги народа" Ткаченко

На вопрос, "тогда зачем вся эта история с увольнением Кличко с должности КГГА в принципе нужна", он ответил: "Это право президента".

Корниенко добавил, что соответствующий законопроект уже готов, его авторами выступила группа депутатов от "Слуги народа".

Напоминаем, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА.

Также на Цензор.НЕТ: Я выиграю досрочные выборы мэра Киева, - Кличко

В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы,а также обратится в Конституционный Суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3148498
 
   
 Топ комментарии
 
Институт префектов? Снова в Трускавец все поедут?
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Корниенко добавил, что соответствующий законопроект уже готов, его авторами выступила группа депутатов от "Слуги народа".

Свадебный фотограф, качок и юзик?
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Народ, помните фильм "Пролетая над гнездом кукушки"? Епизод ближе к финалу, когда герой Джека Николза угнал автобус психиатрической клиники вместе с пациентами и поехали они кататься по городу... Ничего не напоминает?
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Все права у Вождя украинских народов Владимира Александровича Зеленского!
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раніш , в роках СРСР першою особою в області був перший секретар обласного комітету крмпартії. І, крім партійних мантрів, обком керував і контролював :1.Капітальне будівництво виробничих підприємств та житла для громадян СРСР. 2.Правоохоронні органи були під контролем і навіть під керуванням обкому! зокрема, управління МВС в області називалось "УВД Полтавского облиспокома"(на рос.мові всі назви були). 3.Освітні та медичні заклади - під контролем. 4.Стратегічні для виживаня населення об"єкти - вода, газ, тепло, ел.енергія - під контролем обкома. Список можна продовжувати.
Чим займаються структури ******** ОблБлінДержАдміністрацій останні 28 років, ніхто не відає.Все "пріватізіровано", силовиками, освітою, медициною по великому рахунку керує Київ - ОДА - більш вилядає символом влади.
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Давно пора гауляйтеров, придуманных рыжим тарганом поубирать
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Убираем ставленников рыжего таракана, ставим ставленников черной мамбы. В чем разница?
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префекты - как у Наполеона Бонапарта. и п#здец всем разговорам про , якобы, "местное самоуправление".
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В Италии имется Prefettura в каждой провинции. Это и есть самоуправление провинций. Что вам не так?
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Институт префектов? Снова в Трускавец все поедут?
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всё, "сильные главы обладминистраций" уже не нужны....не ведают, что творить...теперь 100 дней зеленский будет опять ездит по областям и упразднять назначенньіх глав обладминистраций)))...будет занятие чувакам
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Корниенко добавил, что соответствующий законопроект уже готов, его авторами выступила группа депутатов от "Слуги народа".

Свадебный фотограф, качок и юзик?
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Ну не тільки.Там є ще няні з домогосподарками.Ой,та після Трускавця там кожен -геній.
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iдея - петра поршенко. вiн носився з нею, як дурень з писаною торбою. йому хотiлося побути не "президентом Украiни", а "iмператором французiв".
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Тобто своiiх iдей у дшючий влади нема, тому крадуть чужi?!
Або, знову буде винен Порошенко, якщо щось пiде не так.
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В Украине столько депутатов и чиновников, что даже некого на х послать ! Идея хорошая , но что бы ее не сделали через жопу
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Бюджет Киева-лакомый кусочек, 57 млрд."Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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Идея может и хороша для мирного времени, но не забываем что у нас де-факто идет война.
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Какая связь? Вместо гга - префектура.
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Народ, помните фильм "Пролетая над гнездом кукушки"? Епизод ближе к финалу, когда герой Джека Николза угнал автобус психиатрической клиники вместе с пациентами и поехали они кататься по городу... Ничего не напоминает?
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точно,але у нас значно страшніше від "Гнізда кукушки" . Там нікого не вбивали. Українців з 14 року вбивають регулярно.
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Очень интересный рейтинг персонального доверия от центра Разумкова, сентябрь 2019.
Доверие (доверяю и скорее доверяю) выборка в %
Зеленский - 77,3
Разумков - 69,7
Гончарук - 40,2
Вакарчук - 40,1
Тимошенко - 21,5
Аваков - 20,2
Гройсман - 19,8
Порошенко - 13
Уровень доверия к президенту Украины Порошенко в сентябре 2014 года составлял 69% (IFES)
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Главное ничего конкретно не делать, а только демогогично ораторствовать и рейтинг застинет на високом уровне, как дерьмо в морозную зиму.
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Когда говорят о рейтингах я, почему-то, вспоминаю стадо...

- А какие технологии вы используете на фермах в Голландии, чтобы коровы чувствовали себя лучше? Например, на одной из ферм Campina установлены специальные «бассейны», в которых животные освежаются.

Н.С.: Мы ставим нашим коровам классическую музыку, иногда даже в доильных залах. И да, под Моцарта они дают больше молока, чем под Баха.

https://produkt.by/news/pod-mocarta-korovy-doyatsya-luchshe-chem-pod-baha-est-li-mesto-gollandskim-tehnologiyam-v
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Избранный, твое место среди Наполеонов. Целуй себя чаще.
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Во всей Европе и Америке постоянно мониторируются рейтинги. Чем отличается Украина? Мо у бацки иначе, так и живите вы по-вашему.
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Он руководствуется сталинским - социология, кибернетика это лженауки на службе у капиталистов.
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Веселят результаты Самокатчика и Доцента...
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Их рейтинг от того, что они не напакостили, всего-то 14 дней прошло.
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Оказывается песиков только 13% а на цензоре как гуталину, ... наверное каждый за троих какает .. Київ може залишитися без посади голови КМДА, а вся Україна - без глав ОДА, - заступник голови фракції "Слуги народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1576
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А права у префекта будут, как у субъекта федерации?

Префектуры Японии
...

Каждая префектура управляется префектом (в случае Хоккайдо - губернатором) и у неё есть свои законодательный и административный аппараты. Для удобства префектуры часто группируются в регионы, которые не являются административными единицами....
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Для того все і робиться.Мета-таки федералізація.
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Это называется децентрализация власти, которую начал Порошенко и как всегда не закончил.
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Это называется показать зелекторату велосипед, а ездить в сопровождении охраны на пол километра.
Когда Ли Куан Ю, так любимый когда-то зрадой, пока их носом не ткнул - сколько времени он делал реформы, на протяжении реализации его реформ, можно было ткнуть мордой и сказать "как всегда не закончил"?
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это называется только дебилы видят один велосипед, вместо проводимых реформ, которые пятя прогадил.
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чкорей даже психиатрические с навязчивыми идеями.
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Кроме смены названия, есть какая то разница?
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Префекти - це ж у москві. Чи я помиляюсь?
Нам готують московську модель управління?
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Префект - в Україні, один із членів адміністрації навчального закладу.
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Запрягають хлпці швидко...Але їдуть не в той бік...
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Насколько я помню, госадминистрации были введены еще Кучмой для усиления вертикальной власти, ибо избираемые мэры не всегда подконтрольны Президенту. ИМХО, если мы строим демократическое государство, нужно убирать госадиминстрации всех уровней и доверять избираемым мэрам. Либо убрать или, как за поребриком, нивелировать избираемость мэров.Тут как в том анекдоте - или крестик снять, или трусы одеть.
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Згідно путінского плану, федерації України. Потім розвал ,черга країн які хочуть відгризти від України.
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Нихерасе ти зраду намалював! Нічого, що префекти ще в Австро-Угорщини були? Твій кумир ПУТИН?
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я еще слишком молод, чтобы агитировать. Но покритиковать могу.
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Головне, що не назвали повноваження цих префектів. А давайте назвемо їх прокураторами?
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Вообще то зелепуп идентифицируется как ************ малоросский.
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Ali Hasan
Головне, що не назвали повноваження цих префектів. А давайте назвемо їх прокураторами?
За такого статусу в очах зебілів - цілком доречна пропозиція... Киев может лишиться должности главы КГГА, а вся Украина - глав ОГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4326

Киев может лишиться должности главы КГГА, а вся Украина - глав ОГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9789

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Пусть вначале попробуют аннулировать решение Конституционного Суда от 2003 года. Кончится это все тем, что столицу из Киева перенесут куда-нибудь типа в Кривой Рог. Киев может лишиться должности главы КГГА, а вся Украина - глав ОГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9906
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по ЦИК уже это сдалали. Ничего сложного.
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У вас правильное представление о ЦИК, но неправильное о Кличко )))
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Кличко непрчем, Киев ничем не отличается от Днепра.
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Мэр днепра тоже по Конституции совмещает обе должности - выборную и административную?
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неплохая идея про перенос столицы, пусть и в Кривий Ріг, пусть в Старі Пеньки. .В Киев приезжаешь - ощущение какой-то пустоты.По сравнению даже с 90-ми Киев больше похож на огромного неадеквата.
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"вата", лучше сиди в своем ЛуганДоне и не отсвечивай, либо в твой любимый Мацквабад езжай или в Санкт-Кадырбург, там у тебя не будет "ощущения пустоты" ибо ты и будешь там самой пустотой-лимитой панаехавшей Київ може залишитися без посади голови КМДА, а вся Україна - без глав ОДА, - заступник голови фракції "Слуги народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5969 А древний Киев как был столицей Руси-Украины, так и будет, в пыку твоей Орде-Московии-Рашке...
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Дивився на нього в Шустера. Було видно по його фізії як важко ворочаються думки у нього в голові. Дилетант з Трускавецьким дипломом..
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С введением института префектов президент становится, по сути, главой жесткой вертикали функционеров, объединяющих полномочия прокуроров с главами госадминистраций. При желании префект может достаточно широко толковать свои полномочия, что на уровне региона может обернуться ожесточенной борьбой за власть. Поскольку префект назначается президентом, то он будет иметь на этих людей сильное влияние. Покрыв страну сетью префектов, он может существенно укрепить свое влияние на местном уровне. Отсюда и подозрения в узурпации власти.
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Если сам президент не выходит за рамки своих полномочий то и префекты не должны.
Их роль всего лишь контроль соблюдения конституции местной властью.
Принцип права вето на их решения как право вето президента на решения законодательной власти.
Система строится правильно.
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ОРДЛО активно начали запускать опросы относительно выборов в регионе, лидирует партия Зеленского.
Об этом сообщает Диалог.UA

Отмечается, что начали запускать опросы в Telegram-каналах. В основном предлагают местную партию, партию Зеленского, партию Медведчука и вариант, при котором человек не пойдет на выборы совсем.

Тут интересная информация для зелебениных ботов которые все время врали о том что ватные жители бамбаса за порошенко.
Сколько бы вы не врали правда все равно выплывет наружу.
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ентот педалик так неистово прикрепился в креслу, что стал маньяком власти!
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А всё так хорошо начиналось: ЦИК незаконно зарегистрировала кандидатом в Президенты человека, не владеющего державной мовой.
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