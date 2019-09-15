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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Канада (1313) разведка (2178) Кумка (6)

 Высокопоставленный чиновник разведки Канады Ортиз арестован по подозрению в сливе секретных данных иностранным спецслужбам

В Канаде по подозрению в причасности к сливу большого количества секретной информации арестован один из директоров канадской разведки Камерон Ортиз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение волонтера, украинской эмигрантки Антонины Кумки.

"Камерон Ортиз - один из директоров канадской разведки и топ-советник предыдущего главы Канадской королевской полиции (структура, которая расследует международные вмешательства, топ-коррупцию и т.д.) - был арестован в Оттаве в минувший четверг", - написала она.

Кумка утверждает, что его обвиняют в сотрудничестве с иностранными спецслужбами и в передаче терабайт информации (планы канадской разведки, имена канадских разведчиков) начиная с 2015 года.

"Согласно одному источнику, Камерон Ортиз был человеком, который отвечал за расследование дела возможного отмывания в Канаду миллионов долларов российских налогов, которую в свое время разоблачил Сергей Магнитский", - добавила она.

По информации издания The New York Times, Ортиза арестовали в пятницу. Ему предъявлено три обвинения в соответствии с редко используемым законом о национальной тайне, включая передачу секретных данных в 2015 году, а также сбор информации в 2018 году и в этом году с намерением сделать то же самое.

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Высокопоставленный чиновник разведки Канады Ортиз арестован по подозрению в сливе секретных данных иностранным спецслужбам 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148497
 
 
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на плешивого кремлевского петуха работал,100%
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Такого в мире нет, а вот при Порошенко...
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)) классика жанра. понатыкала рашка в годы своих жирных нефтяных коров своих тараканов по всему миру. шо уже про европу говорить, партнациков которой, и не только, она скупила на корню.
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При СССР, как продолжателе политики Московского улуса, уже были натыканы...
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а сколь ***** в Украину внедрил агентуры та то вообше и думать страшно ))
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Всё тянется с царских времён, а именно, с запрета назначать чиновников из местных, а если чиновник в голове кацап, то и он сойдёт...

Душитель национально-освободительного восстания 1863-64 г.г. в Беларуси, начальник «Северо-Западного края» М.Муравьёв, обращаясь к беларусской шляхте: «Забудьте наивные мечтания, занимавшие вас доселе, господа, и помните, что если вы не станете здесь по своим мыслям и чувствам русскими, то вы будете здесь иностранцами и должны тогда покинуть этот край».
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Сливу сливал и был настигнут.
Но там может и груша еще была.... Высокопоставленный чиновник разведки Канады Ортиз арестован по подозрению в сливе секретных данных иностранным спецслужбам - Цензор.НЕТ 8818
Как тов. Трамп - намекают шо в Москве он не только под-писывал бизнес-проекты, но и резвился как Путин в Дрездене....
Наш тоже хорош - столько визитов и пьянок на "корпоративах", но правда ни разу не попался под компромат, это радует
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Интересно, Владимир Александрович уже звонил сегодня своему росийскому коллеге?
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