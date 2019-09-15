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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1436) Довбенко (6)

 "Я - человек бизнеса!" - "смотрящий" за Минюстом Довбенко заявил, что не планирует идти во власть

Юрист Андрей Довбенко, известный как "смотрящий" за Минюстом при президенте Порошенко, на свадьбе которого во французском Сен-Тропе в День Независимости Украины присутствовал глава Офиса президента Андрей Богдан, заявил что не намерен работать в Министерстве юстиции Украины.

Об этом сообщает LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Абсолютно", - сказал Довбенко в кулуарах форума Ялтинской европейской стратегии (YES), отвечая на вопрос журналистов, не интересует ли его работа в Министерстве юстиции.

Он добавил, что не планирует входить во власть. "Это не мое, я человек бизнеса", - отметил он.

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Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины, провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан неправ в том, что вместо празднования Дня Независимости отправился на свадьбу к друзьям в Сен-Тропе.

Источник: https://censor.net.ua/n3148495
 
 
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это ужас и взрыв мозга для порохоботов "Я - человек бизнеса!" - "смотрящий" за Минюстом Довбенко заявил, что не планирует идти во власть - Цензор.НЕТ 2673
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У меня машина Украинской регистрации, а ты поставил уже кассовый апарат?
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а что плохого в кассовом аппарате если ты соблюдаешь закон ?
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Вот именно, теперь я буду требовать чеки . Лафа кончилась у зебарыг.
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Юрист - человек бизнеса? Интересная формулировка 🤔
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решала, такий же як і Богдан.
заробив грошики на проблемах українців.
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Ты человек краж и коррупции, подельник Порошенка.
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але на весілля він не Пепо запросив, а Богдана..
от і думай тепер, в кого які стосунки
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Ты уверена, шо сыньоносый гэтьман небыл приглашен？
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а ти впевнений, що його запросили ?
його і Богдана ?
я дуже сумніваюсь.
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Какой он довбенко? У него ж на лбу выбито "ципельман".
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sionofashisti eto zlo planetarnogo mazhtaba, prepjatstvie dlja normalnogo razvitia czivilizaczii.
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Ukraina kak gosudarstvo, a ukrainczi kak narod sostojatsja tolko togda, kogda po vsemu zemnomu sharu podobnih etomu ludoedov budut nahodit s blakitnizhovtim ledorubom v bashke!
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А министра от Народного фронта Петренко, за котрым присматривал Довбенко, заменят или он тоже очень эффективный как и Арсен Борисович?


Павло́ Дми́трович Петре́нко (нар. 17 липня 1979, Чернівці, Українська РСР, СРСР) - український політик та юрист. Народний депутат України 7-го скликання.
Член Політради партії «Народний фронт». Міністр юстиції України з 27 лютого 2014.
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Денис Леонтьевич Малюська (укр. Денис Леонтійович Малюська; род. 19 ноября 1981 года, Дунаевцы, Хмельницкая область) - украинский юрист и бизнесмен. Председатель правления BRDO/World Bank Group[1]. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа»[2]. С 29 августа 2019 года министр юстиции Украины.
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И кому шли бабосы, которые "зарабатывались" под присмотром Довбенко, неужели Порошенко, а не членам родной партии Петренко?
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У жидов обворовывать гоев,это бизнес,благо шо они тут дЗебильные в основном.
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Чего не умничал,когда молдавский жидок воюющую Украину обваровывал?
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"Фальцман"? Так это фейк Илларионова, или кто там высрал. Порошенко же православный, так что таки не надо ля-ля. Правда православие придумали на основе Торы и прочей кошерной писанины
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Чернуха на чернухе сидит и чернухой погоняет.Склоки.
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Юрист Андрей Довбенко, известный как "смотрящий" за Минюстом при президенте Порошенко Источник: https://censor.net.ua/n3148495\\\\\\\\\\\

И вот классика: кричать нужно, но непонятно - "зрада", аль "перемога"?
Предлагаю кричать - Зрадомога(а там видно будет - злой ли герой новости, или православный) "Я - человек бизнеса!" - "смотрящий" за Минюстом Довбенко заявил, что не планирует идти во власть - Цензор.НЕТ 6983
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