 "Я - человек бизнеса!" - "смотрящий" за Минюстом Довбенко заявил, что не планирует идти во власть

Об этом сообщает LB.ua, передает Цензор.НЕТ.



"Абсолютно", - сказал Довбенко в кулуарах форума Ялтинской европейской стратегии (YES), отвечая на вопрос журналистов, не интересует ли его работа в Министерстве юстиции.



Он добавил, что не планирует входить во власть. "Это не мое, я человек бизнеса", - отметил он.

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Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины, провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан неправ в том, что вместо празднования Дня Независимости отправился на свадьбу к друзьям в Сен-Тропе.