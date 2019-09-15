 "Я - человек бизнеса!" - "смотрящий" за Минюстом Довбенко заявил, что не планирует идти во власть

Об этом сообщает LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Абсолютно", - сказал Довбенко в кулуарах форума Ялтинской европейской стратегии (YES), отвечая на вопрос журналистов, не интересует ли его работа в Министерстве юстиции.
Он добавил, что не планирует входить во власть. "Это не мое, я человек бизнеса", - отметил он.
Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины, провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.
Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан неправ в том, что вместо празднования Дня Независимости отправился на свадьбу к друзьям в Сен-Тропе.
заробив грошики на проблемах українців.
от і думай тепер, в кого які стосунки
його і Богдана ?
я дуже сумніваюсь.
Павло́ Дми́трович Петре́нко (нар. 17 липня 1979, Чернівці, Українська РСР, СРСР) - український політик та юрист. Народний депутат України 7-го скликання.
Член Політради партії «Народний фронт». Міністр юстиції України з 27 лютого 2014.
ВІД СЛОВА «ЗОВСІМ»
И вот классика: кричать нужно, но непонятно - "зрада", аль "перемога"?
Предлагаю кричать - Зрадомога(а там видно будет - злой ли герой новости, или православный)