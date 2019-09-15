 Хотим соединить водным путем Балтийское и Черное моря, - Гончарук

Об этом в ходе форума YES в Киеве заявил глава правительства Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
"У нас также есть несколько очень амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы уже начинаем говорить. Нам нужно попробовать соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально. Сорок водных путей (Е-40), о которых нужно договориться с Беларусью и с Польшей. Для этого нам нужно выстраивать конструктивные отношения. И мы уже начали это делать", - сказал премьер-министр.
В 2014 году при финансовой поддержке Европейского союза была создана трансграничная комиссия из представителей Польши, Республики Беларусь и Украины, которая занимается вопросами создания водного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр (проект Е-40).
http://ru-an.info/author.php?rid=1743
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Блестящий проект 700-километрового канала из Каспия в Персидский залив был разработан русскими инженерами ещё в конце 19 века. Проект, интересовавший Сталина и Брежнева, сегодня реанимируется и скорее всего будет осуществлён...
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невезет Припяти (Полесью), только прошло время от одной экологической трагедии, уже готовят другую.
"Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить", - сказал украинский премьер-министр.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/goncharuk-predlozhil-biznesmenam-iz-katara-kupit-ukrainskie-futbolnye-kluby-1270937.html
Це викликає сумніви в реформуванні держави, якщо людина навіть ідей немає.
ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ. 😂😅😂
А на Марс какия планы???
🤗