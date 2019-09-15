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 Политика Украины
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Все про:Балтия (214) Черное море (565) река (65) Гончарук_Алексей (84)

 Хотим соединить водным путем Балтийское и Черное моря, - Гончарук

В Украине рассматривают возможность реализации нескольких инфраструктурных проектов, среди которых построение водного пути между Черным и Балтийским морями.

 Об этом в ходе форума YES в Киеве заявил глава правительства Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"У нас также есть несколько очень амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы уже начинаем говорить. Нам нужно попробовать соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально. Сорок водных путей (Е-40), о которых нужно договориться с Беларусью и с Польшей. Для этого нам нужно выстраивать конструктивные отношения. И мы уже начали это делать", - сказал премьер-министр.

Читайте также: Частичную перепись населения могут провести до конца года, - Гончарук

В 2014 году при финансовой поддержке Европейского союза была создана трансграничная комиссия из представителей Польши, Республики Беларусь и Украины, которая занимается вопросами создания водного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр (проект Е-40).

Источник: https://censor.net.ua/n3148493
 
   
 Топ комментарии
 
А по берегам - самокатные дорожки...
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Хорошая идея,только лукарусь тут будет очень слабым звеном.
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Госссподы ,та вы хоть Днипро расчистите ..!! зе-строители мля ... .
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"Синиця славу розпустила..." Українці, заготовляйте на зиму дрова ,вугілля ,шини ...хто,що зможе ,бо мабуть туго нам прийдеться!!! В кабмін закуплять самокати і будуть гасати і грітися , а нам де набрати стільки самокатів?!!! Хочемо з'єднати водним шляхом Балтійське та Чорне моря, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1250
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ты - самка собаки - для начала пенсии подними и зарплаты - потом коммуналку опусти и цены на продукты - а только потом умничай как хочешь
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ти самка собаки цена на газ с апреля уменшилась на 30%
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В 2014 году при финансовой поддержке Европейского союза была создана трансграничная комиссия из представителей Польши, Республики Беларусь и Украины Источник: https://censor.net.ua/n3148493
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В советские времена тоже пытались обернуть реки вспять. Да Угрюм-река получилась.
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Кацапский проект, который пытается навязать Украине фсбшная агентура
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Кому это выгодно?
http://ru-an.info/author.php?rid=1743
Канал в обход Босфора
или "Как об'бать хохлов"

Канал Каспий-Персидский залив - естественный выход для России и Ирана

Блестящий проект 700-километрового канала из Каспия в Персидский залив был разработан русскими инженерами ещё в конце 19 века. Проект, интересовавший Сталина и Брежнева, сегодня реанимируется и скорее всего будет осуществлён...
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Распил и откат денег денег под проекты.Это и есть их проект. Достройте переходы на границе,для начала чтоб вам поверили
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Толком не умеют соединить унитаз с канализацией,а тут два моря
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один уже возил арбузы по Днепру. результат? супер транспортная артерия Одеса-Киев появилась?
невезет Припяти (Полесью), только прошло время от одной экологической трагедии, уже готовят другую.
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а как там "новый шелковый путь"? Работает еще? минстець когда-то возлагал на него очень большие надежды
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Можно прекрасно обойтись без Бацьки с его Ху*лом:
Хочемо з'єднати водним шляхом Балтійське та Чорне моря, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2003
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лучше 2 варианта строїть - батько етот уже 3 года предлагал только не добитки партії регіонов ставівілі палки так ето будет новий шелковий путь -і россія потеряет деньги
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На цій картинці дуже добре видно про те що в цоьму варіанті шлях набагато більший.
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ничего нового...обычная паранойя в виде обострения проекта Одесса-Броды - вариант углубления полесских болот
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батько ето уже 3 года предлагал только не добитки партії регіонов ставівілі палки так ето будет новий шелковий путь -і россія потеряет деньги
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Давно пора. Хоть кто-то этим вопросом занялся.
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В принципе можно через Альпы и сразу в Средиземное, минуя Босфор. Я уже в комиссии
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Порохоботам дальше заглавия читать не разрешают, да и мозгов нет .
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Супервигідний проект, найдешевший вид транспорту, колосальний потік вантажів піде з Євросоюзу тому що це неабияка економія, розгрузять автошляхи в які кожен рік витрачають мільярди. Дійсно проти цього можуть бути люди в яких навіть затків сірої маси немає
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Зебилам сделали очередной вьрос, у них аж прыщи на заднице от радости полопались.
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Після таких дописувачів якось гидко робиться, невже такі чумні є на нашій Україні?!!! Піду руки помию
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Маячня, краще би розбудовували залізниці.
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Это сколько же лопат понадобится. Заробитчане согласны копать.
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вот как, будет теперь руководить Украиной, это молодое дарование - Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на форуме YES, который проходит сегодня в Киеве, заявил, что предложил инвесторам из Катара покупать украинские футбольные клубы. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить", - сказал украинский премьер-министр.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/goncharuk-predlozhil-biznesmenam-iz-katara-kupit-ukrainskie-futbolnye-kluby-1270937.html
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це говорить лише про одне - у нового прем'єра криза на рівні ідей. І це на старті.
Це викликає сумніви в реформуванні держави, якщо людина навіть ідей немає.
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Пусть свои амбиции засунет себе в одно место. Лучше бы обратили внимание на ужасное состояние рек в Украине, загадили Украину своими амбициями так, что дальше уже некуда.
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СКАЖИТЕ ЭТОМУ УМНОМУ, ШО ЭТИ МОРЯ ДАВНО СОЕДИНЕНЫ. 😂😅😂
ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ. 😂😅😂
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Щоб ліквідувати нафтогаз ,бо їхніх зарплат буде достатньо для зниження вартості всіх компослуг , ні гу-гу ! Один вже СТІНУ збудував (сітку для кролів) ,а самокатник буде збільшувати вдвоє кабмін і з"єднувати моря ! Люди, ми вже всі подуріли чи,що ?!!!
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Гончарук, а ти Марс колонізувать, не хочеш?!!! Ти з тим, що тобі залишили, розберися, спочатку... І, заодно, з боргом за квартиру, в Чернігові...
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Опять изз варяг в греки!? Неполучится, Белорусь слабое звено.
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Идиоты ! Ради наживы готовы изуродовать Землю и природу . Как потом Земля отомстит, какими катаклизмами ???... где-то уже это было - пустить реки вспять 🌏🤑🤠
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Просто фантастика. А точнее - фантасмагория…
А на Марс какия планы???
🤗
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Лучше пусть пророют от чёрного моря до азовского канал.
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