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 Политика Украины
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 Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина будет просить международное сообщество ввести миротворческую миссию в случае неудачи в применении других инструментов в урегулировании ситуации на Донбассе.

Как передает УНИАН, об этом Пристайко сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, пишет Цензор.НЕТ.

Глава МИД сказал, что украинская сторона поднимает вопрос введения миротворческой миссии, которая не предусмотрена Минскими соглашениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миротворцы ООН на Донбассе - лучший способ реализации Минских соглашений, - Волкер

При этом министр заявил, что все компоненты для урегулирования ситуации на Донбассе уже предусмотрены в Минских соглашениях.

"Поэтому мы предпринимали попытки с Минском, мы предпринимали попытки с разными возможностями, мы почти потерпели неудачу, и теперь мы говорим о том, можем ли мы добавить еще один компонент, который заключается в миротворческой миссии, можем ли мы предложить России еще что-то", - заявил Пристайко.

Министр также сказал, что реакция России заключается в том, что она не соглашается на предложения Украины и заявляет, что "мы согласились на очень ограниченную миссию на границе". "Миротворческая операция для Украины, для текущего правительства является тем, что мы будем отстаивать, но в самом конце. Мы стараемся осуществить искреннюю попытку выполнить то, что мы пообещали - наши предыдущие украинские правительства, и если все потерпит неудачу, тогда мы будем вынуждены обратиться к международному сообществу помочь с миротворческой операцией", - заявил Пристайко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миротворцы на Донбассе могут быть развернуты только на украинско-российской государственной границе, при этом осторожен в этом вопросе, поскольку не желает реализации сценария Абхазии или Приднестровья.

Также читайте: Тема миротворческой миссии на Донбассе не затрагивалась на встрече советников лидеров "нормандской четверки", - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3148488
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕчмошники, признайте, даже за малую часть того, что сейчас делает ЗЕклоун, вы бы уже съели Порошенко вместе с липецкой фабрикой. Ваши мордовские пуканы горели бы до стратосферы. Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5819
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Слева Джордж Буш младший-43 президент США.В 1968-1973 пилот национальной гвардии США.
Справа- нечто гнусавое и ссыкливое...

Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9927 Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7854
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"...можем ли мы предложить России еще что-то", - заявил Пристайко. (с)

Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7111
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"...можем ли мы предложить России еще что-то", - заявил Пристайко. (с)

Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7111
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Намекают уже на миротворцев из парашастана, для обеспечении безопасности проведения выборов на окупированых территориях 😁
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Пристайко - верный порохобот, продвигает миротворцев
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ЗЕчмошники, признайте, даже за малую часть того, что сейчас делает ЗЕклоун, вы бы уже съели Порошенко вместе с липецкой фабрикой. Ваши мордовские пуканы горели бы до стратосферы. Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5819
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я Вашей радости не пойму, к глубочайшему прискорбию
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ЗЕлебобы не способны к анализу, адекватно мыслить, к дискуссии, потому ничего и не признают, а так все верно.

survival of the fittest. Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6961
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с Вами невозможно дискутировать. такие как Вы лишь кидаетесь какахами, оскорбляете, в упор не замечаете факты. о какой дискуссии речь? Вот Вы, например, Уважаемый, в теме про кредит просто слились в нужник.
Это не выживание сильного - это просто игнор идиотов.
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Ну вот как ты можешь быть в теме про кредиты если ты тупой как пробка от шампанского? Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2553
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Сверху Элвис Пресли - солдат срочник 3-й танковой дивизии, дислоцированной в Западной Германии (г. Фридберг).
Снизу слабоумный криворожский уклонист.

Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5912 Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 568
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о!!! за Элвиса респект!. поставлю сейчас его песни. А то думал что поставить, так и не придумал. У малой просто день варенья сегодня, 17 лет, я сижу уже вхлам готовый, а без музыки.
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ЗЕссыха!
Сверху Джимми Картер-39-й президент США.
Лейтенант ВМС США -подводник , прослужил 7 лет на ПЛ Барракуда.
Снизу- нечто из Кривого Рога и из-под дивана мамы Риммы. Прямо как ты. Такой же ссыкливый.

Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9891 Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8212
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1) Чмо - это ты. 2) А какая разница? Его сынуля уже в армии или все еще уклоняется?
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Не обращай внимания на оплаченных свиноботов , этот ранее говорил когда я ему писал по русски что он не понимает эту кацапську мову , а сейчас сам пишет . Вполне возможно что это ольгинский бот , а украинский с переводчиком
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Ты эта, мокша ЗЕбильная, если хочешь артистов с таней булановой на собственный корпоратив, на свой тонкий фкус, то деньги плати, а нет денег - то жри шо дают.
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Если бы при Порохе освободили моряков, а предыдущий созыв ВС принял те законы, которые были приняты сейчас, то вы и вам подобные уже бы вылизывали Пороха из ног до головы. Так что не надо тут рассказывать о двойных стандартах.
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Гнилозубое ЗЕчмо, зарегистрирован законопроект №1224, которым планируется компенсировать Ахметову и его компании СКМ убытки от невозможности работать в оккупированном Донбассе за 5 лет. Размер компенсации - 18 миллиардов гривен.
Ты как, беззубое ЗЕчмо подписываешься?
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Повторюсь: чмо - это ты и тебе подобные копеечные порохоботы. Теперь по сути: все эти годы Ахметов обворовывал граждан Украины благодаря, в частности, преступной формуле "Роттердам+". И Порошенко не просто был в курсе - он был в доле. Так что не надо тут рассказывать сказки о законопроектах, которые что-то там дадут Ахметову. Он при Порошенко прекрасно себя чувствовал и получал все, что хотел.
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тут есть интересный ньюанс. А именно - состав миротворческого контингента.
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никаких русских, только африканцы из .....США!
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с базой передового базирования ракет средней дальности на Хуторе Михайловском. Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5830
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Сверху в центре фото французский актёр Жан Габен, командир САУ , которая одной из первых ворвалась в Париж в 1944 году.
Снизу криворожский местечковый, балаганный актёришко. П@дор.

Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8941 Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6826
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Порохоботы, вы стали сильно похожи на кацапских ботов. Те тоже делают всякие дебильные картинки.
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Ваши бы слова Богу в уши. Тут, боюсь, возможен контингент кацарылых. РФ в составе совбеза ООН, если что.
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Слева Джордж Буш младший-43 президент США.В 1968-1973 пилот национальной гвардии США.
Справа- нечто гнусавое и ссыкливое...

Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9927 Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7854
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На фото справа ты вполне мог бы поставить Порошенко. Даже подпись менять не пришлось бы.
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К твоему мокшанскому сожалению на этом фото только одна Зассыха - твой ссыкливый любовник который 4-е раза стал уклонистом.
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Тут не имеет смысла отвечать. Зачем отвечать слабоумному? Поэтому я промолчу.
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"Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миротворцы на Донбассе могут быть развернуты только на украинско-российской государственной границе"

Он похоже реально зебил. Миротворцы разделяют враждующие стороны, а не завоёвывают одну сторону для другой.
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Ну , это потому, что мы с россией и враждуем. но скорее всего - он сам не понял , что сказал
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а я лишь почти процитировал новостные сайты Украины. если есть война - есть линия фронта.
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ЗЕбил!
Сверху -Джордж Буш старший.
41-й президент США.
Лейтенант ВВС США.
В 1943 самолёт Буша был сбит при выполнении задания.
В течение 1944 он участвовал в 58 сражениях за что получил Крест за лётные заслуги.
Снизу , ну вы в курсе, что за наркоман и 4-ы уклонист....

Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4209 Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7246
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Сверху - Принц Генри (Гарри) Чарльз Альберт Дэвид, герцог нёс службу в Афганистане провинции Гильменд в качестве авиационного наводчика.
16 апреля 2011 года ему было присвоено звание капитана Армейского воздушного корпуса. Снизу - бубочка мамы Риммы - обоссаное ЗЕленое ЧМО прятался от повестки.

Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8665 Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4180
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Пристайко молодец!

Легкая форма шантажа - не хотите по хорошему, будет НАТО на Дамбасе Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7161
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Слева-Ке́ннеди-35-й президент США. Потомок знатного рода мог не идти на войну по болезни, но отец посодействовал и он стал капитаном катера РТ109.
Участвовал в битве на Гуадалканале.
Награжден орденом"Пурп. сердце» и медалью Корпуса морской пехоты.
Ранен.
Справа -то же самое ссыкливое чмо, которое зассало даже сдавать анализы.

Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6482 Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2135
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Гнилозубая зассыха, которая как и ЗЕчмо 4-е раза стал уклонистом, в чем именно эти фото идиотские?
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Ты бы лучше сделал аналогичную картинку, но слева поставил фото Кеннеди, а справа - Порошенко. Только подпись к фотке справа пришлось бы слегка изменить. Например на такую: "Справа - лживый барыга-коррупционер, который просрал свой шанс войти в историю, как нормальный президент. Пять лет вместе со своей командой паразитов обманывал граждан Украины и грабил страну." Вот это была бы правдивая картинка.
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Украина не соглашаться должна, а требовать развёртывания миротворческой миссии. Другой путь просто невозможен (если конечно вдруг не передохнет вся кремлёвская верхушка), просто потому, что РФ не мир на Донбассе нужен, а война. И не братья-белорусы, а канадцы и литовцы. Как можно проводить выборы среди обдуренных кремёвской ложью людей - переселенцы ведь проголосовать не смогут.
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Требовать можно сколько угодно. Путин не допустит развертывания подобной миссии.
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Питерюги согласились в Минске на схему,которая и была придумана х"лом с его марионетками из клана "кучка-потрох 2000",чтобы продолжить грабить украинский народ и всё получилось великолепно-спалились только воши наперёд отштампованными медальками "За освобждение Крыма"и Иловайским котлом,да гниды-срезанными деревьями на Майдане перед приездом международных криминалистов и увеличением торговли с агрессором через белорусские(5млрд.)и китайские(7млрд.)прокладки.
Развели беззубого Обмамку как лоха развели гейропейцы-х"ляндцы,а крайним оказался украинский народ с их 13400-о смертей- жертв крупнейшей афёры 21-го века.
Так,что капитуляция-єто как-раз то чего все 5-ть лет делали сепаратньіе от народа воши и гнидьі.Радуйтесь-вьі почти победили-можете уходить на свалку истории-другие будут теперь рулить свои схемьі!
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Плять, кончайте ветку засерать!!!!
Это я к Олег Шевчук c98106a2 и к Эйгон Таргариен
Вы звиздец, вообще не по теме
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Декларация ЗЕбила демонстрирует нам, что пока одна часть страны смотрела ватный сериал, а вторая часть страны воевала против московии, актер главной роли Владимир Зеленский максимально выводил из Украины обороты своих компаний и занимался личным обогащением.

Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом

Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6992
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Короче, на Вас, двоих придурков накатал жалобу админам. Невменяемые , плять.
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Ну я все розумію. Я готовий до багато чого...
Але *****...
ЗЕбіле, чому у владу потрапляють такі долбойоби? Як вони їх набирають? Є якась фабрика долбойобів, яких потім беруть у владу? Чи хтось спеціально відшукує і хантить неповносправних?

Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3157
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ЗЕшлунок, ще один перл Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9315

Це у вас магнітики вмонтовані, тому «дурак дурака відіт іздалєка» ?

Все одно мене не лишає думка, що це все тимчасово, не на довго, що це який то дурний сон.

Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8670
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина будет просить международное сообщество ввести миротворческую миссию в случае неудачи в применении других инструментов в урегулировании ситуации на Донбассе.Источник: https://censor.net.ua/n3148488

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Існують миротворчі війська ООН та нібито миротворчі війська росії. Але Пристайко буде просити неіснуюче міжнародне співтовариство. 🙋
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