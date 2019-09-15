 Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко

Как передает УНИАН, об этом Пристайко сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, пишет Цензор.НЕТ.
Глава МИД сказал, что украинская сторона поднимает вопрос введения миротворческой миссии, которая не предусмотрена Минскими соглашениями.
При этом министр заявил, что все компоненты для урегулирования ситуации на Донбассе уже предусмотрены в Минских соглашениях.
"Поэтому мы предпринимали попытки с Минском, мы предпринимали попытки с разными возможностями, мы почти потерпели неудачу, и теперь мы говорим о том, можем ли мы добавить еще один компонент, который заключается в миротворческой миссии, можем ли мы предложить России еще что-то", - заявил Пристайко.
Министр также сказал, что реакция России заключается в том, что она не соглашается на предложения Украины и заявляет, что "мы согласились на очень ограниченную миссию на границе". "Миротворческая операция для Украины, для текущего правительства является тем, что мы будем отстаивать, но в самом конце. Мы стараемся осуществить искреннюю попытку выполнить то, что мы пообещали - наши предыдущие украинские правительства, и если все потерпит неудачу, тогда мы будем вынуждены обратиться к международному сообществу помочь с миротворческой операцией", - заявил Пристайко.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миротворцы на Донбассе могут быть развернуты только на украинско-российской государственной границе, при этом осторожен в этом вопросе, поскольку не желает реализации сценария Абхазии или Приднестровья.
survival of the fittest.
Это не выживание сильного - это просто игнор идиотов.
Снизу слабоумный криворожский уклонист.
Сверху Джимми Картер-39-й президент США.
Лейтенант ВМС США -подводник , прослужил 7 лет на ПЛ Барракуда.
Снизу- нечто из Кривого Рога и из-под дивана мамы Риммы. Прямо как ты. Такой же ссыкливый.
Ты как, беззубое ЗЕчмо подписываешься?
Снизу криворожский местечковый, балаганный актёришко. П@дор.
Справа- нечто гнусавое и ссыкливое...
Он похоже реально зебил. Миротворцы разделяют враждующие стороны, а не завоёвывают одну сторону для другой.
Сверху -Джордж Буш старший.
41-й президент США.
Лейтенант ВВС США.
В 1943 самолёт Буша был сбит при выполнении задания.
В течение 1944 он участвовал в 58 сражениях за что получил Крест за лётные заслуги.
Снизу , ну вы в курсе, что за наркоман и 4-ы уклонист....
16 апреля 2011 года ему было присвоено звание капитана Армейского воздушного корпуса. Снизу - бубочка мамы Риммы - обоссаное ЗЕленое ЧМО прятался от повестки.
Легкая форма шантажа - не хотите по хорошему, будет НАТО на Дамбасе
Участвовал в битве на Гуадалканале.
Награжден орденом"Пурп. сердце» и медалью Корпуса морской пехоты.
Ранен.
Справа -то же самое ссыкливое чмо, которое зассало даже сдавать анализы.
А то маловато ветку засрал.
Развели беззубого Обмамку как лоха развели гейропейцы-х"ляндцы,а крайним оказался украинский народ с их 13400-о смертей- жертв крупнейшей афёры 21-го века.
Так,что капитуляция-єто как-раз то чего все 5-ть лет делали сепаратньіе от народа воши и гнидьі.Радуйтесь-вьі почти победили-можете уходить на свалку истории-другие будут теперь рулить свои схемьі!
Это я к Олег Шевчук c98106a2 и к Эйгон Таргариен
Вы звиздец, вообще не по теме
Pretty sure that's a her - ZEchmo!
Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
Але *****...
ЗЕбіле, чому у владу потрапляють такі долбойоби? Як вони їх набирають? Є якась фабрика долбойобів, яких потім беруть у владу? Чи хтось спеціально відшукує і хантить неповносправних?
Це у вас магнітики вмонтовані, тому «дурак дурака відіт іздалєка» ?
Все одно мене не лишає думка, що це все тимчасово, не на довго, що це який то дурний сон.
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Існують миротворчі війська ООН та нібито миротворчі війська росії. Але Пристайко буде просити неіснуюче міжнародне співтовариство. 🙋