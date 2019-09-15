EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  375  31
Все про:кредит (2122) МВФ (2713)

 Украина договаривается о новом кредите МВФ в $5 млрд, - Bloomberg

Украина собирается договориться с Международным валютным фондом о новой программе в размере около $5 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, которые знакомы с ходом переговоров, информирует Цензор.НЕТ.

Источники захотели остаться анонимными, так как переговоры о новой программе сотрудничества продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начала переговоры с миссией МВФ для открытия новой программы, - Гончарук

По информации собеседников издания, новая программа будет рассчитана на три года и заменит краткосрочную.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 12 сентября. Она сосредоточится, в частности, на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы.

Источник: https://censor.net.ua/n3148486
 
   
 Топ комментарии
 
Так зачем кредиты МВФ, у нас же конец эпохи олигархата и корупции, Богданчик там визжал что главное не воровать, бюджет должен трещать от бабла..
 показать весь комментарий
 
З кредитами МВФ на умовах МВФ бидлу Зєлєнцкіі теж смачно харкнув гноєм прямо у пащі.
А потім тугою гаоячею струєю оросив зроблене.
Кабала!
Зєлєнскіі їх бєрьот, щтобьі аддавалі вашьі дєті!
ЗЕбидло, як настрій?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так зачем кредиты МВФ, у нас же конец эпохи олигархата и корупции, Богданчик там визжал что главное не воровать, бюджет должен трещать от бабла..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
К сожалению в жизни команда 8% 5 лет подряд набирала кредиты , теперь приходится брать новые чтобы отдавать кредиты набранные 8%
 показать весь комментарий
 
 
З кредитами МВФ на умовах МВФ бидлу Зєлєнцкіі теж смачно харкнув гноєм прямо у пащі.
А потім тугою гаоячею струєю оросив зроблене.
Кабала!
Зєлєнскіі їх бєрьот, щтобьі аддавалі вашьі дєті!
ЗЕбидло, як настрій?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Додик, а ты в курсе что Зеленский полностью предыдущие кредиты , набранные ПП, закрыл?
5 лярдов - это ничто по сравнению с прошлыми
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбіли вашій тупості нема меж!
Хай ваш ЗЕссиха сцить у баночку!
Тарифи в скільки разів підвищать ЗЕобіцялочки??

Украина договаривается о новом кредите МВФ в $5 млрд, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9064
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
кацапа, читай еще раз : Зеленский погасил все кредиты набранные командой Петра Порошенко. Из за этого образовалась брешь в бюлжете. Что бы не тормозить развитие экономики приходится брать 5 млрд кредита. Кстати неизвестен процент
при администрации Петра Порошенко было набрано порядка 9 млрд под грабительские 7%
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕшлунок, а що на це скаже ЗЕбіл @ZelenskyyUa?

А ще скільки облігаціями взяли. Я десь читав, що на 70+% більше ніж торік Украина договаривается о новом кредите МВФ в $5 млрд, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4697
 показать весь комментарий
 
Що значить "закрив"? В тюрму посадив?
 показать весь комментарий
 
ЗЕшлунок, а можна ссилочку на цю дію зелений соплі, а то в інеті тільки його відео як він грає своєї піпіркой по твоїх губ на роялі.
 показать весь комментарий
 
а давай ты наберешь в гугле украина погасила кредит мвф
Будешь сказачно удивлен.
 показать весь комментарий
 
ЗЕбіл, цього разу доведеться постаратись після хамства в бік МВФ. І поза може буди за межею "гібкості"

Зазначимо, у Міністерстві фінансів розповіли, що до кінця робочого дня 3 вересня пообіцяли погасити 1,1 мільярда доларів Украина договаривается о новом кредите МВФ в $5 млрд, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5600 Україна до кінця дня 3 вересня виплатить понад 1,1 мільярда доларів державних боргів державних боргів за єврооблігаціями, які випустили у 2015 році.
 показать весь комментарий
 
 
кацап, ну написано же что погасили. У тебя мозг шоколадом совсем заплыл?
 показать весь комментарий
 
ЗЕбіл, рюзге, навіть не можу уявити позу як ти готовий приймати від усіх. Як актриса німецьких порнофільмів Украина договаривается о новом кредите МВФ в $5 млрд, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 929



 показать весь комментарий
 
закрыл? полностью? а где ж он столько бабла взял? случайно не из бюджета, которого ему оставили? или может из своего офшора погасил?
 показать весь комментарий
 
из бюджета. Его необходимо было погасить ибо проценты конские. Плюс договоренность о расширенном сотрудничестиве и меньшем проценте при условии своевременного погашения
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Команда 8% 5 лет подряд набирала кредиты , а теперь приходится брать кредиты чтобы расплачиваться с кредитами набранными 8%
 показать весь комментарий
 
и это не было понятно до выборов? )) так зачем было трындеть, что брать кредиты МВФ не будем? )
 показать весь комментарий
 
Не поняв, Голобородько їх же послав??? Це провокації клятого Порошенки.
 показать весь комментарий
 
 
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський: "Украина напоминает актрису из..."
Ой, шо це я. Це ж старий жарт. А зараз прийшли нові літца. Вони ні-ні.

Так ЗЕбіли? Украина договаривается о новом кредите МВФ в $5 млрд, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4910
Украина договаривается о новом кредите МВФ в $5 млрд, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9938
 показать весь комментарий
 
Кацап, не пытайся манипулировать. В той же статье *
Как отмечают источники, миссия МВФ посетила украинскую столицу именно для заключения кредитной сделки с руководством Украины. Согласно информации полученной от инсайдеров, транш будет выдан на 3 года. В условиях, на которых Украина получит кредит, немало внимания уделено преодолению коррупции внутри страны, в первую очередь шагам, которые наша власть намерена предпринять для преодоления этой проблемы. Особый акцент поставлен на пункте об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Правительство планирует достичь соглашений с МВФ в течение сентября и уже к концу года заключить новую программу. Следует напомнить, что действующая программа между Украиной и Международным валютным фондом рассчитана на 14 месяцев. Планировалось, что Украина получит 3 транша общим размером 3,9 миллиарда долларов. Первый транш Украина получила сразу после подписания программы, а второй должен был поступить еще в мае текущего года.
 показать весь комментарий
 
Украина собирается договориться с Международным валютным фондом о новой программе в размере около $5 млрд

...не знаю, как кто, а в моей жизни -- самые счастливые моменты были -- когда кредит закончился!
...а самый эйфоричные -- когда берёшь кредит на какую-то херню...
-- все так живут -- от кредита до херни...*)
 показать весь комментарий
 
Украина готова принять очередной транш от МВФ на их условиях.
Вот мнение наркоэксперта Зеленой Сопли.

Включите звук .
https://twitter.com/_Fashington/status/1172962849917931521
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх