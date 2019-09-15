 Украина договаривается о новом кредите МВФ в $5 млрд, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, которые знакомы с ходом переговоров, информирует Цензор.НЕТ.
Источники захотели остаться анонимными, так как переговоры о новой программе сотрудничества продолжаются.
По информации собеседников издания, новая программа будет рассчитана на три года и заменит краткосрочную.
Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 12 сентября. Она сосредоточится, в частности, на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы.
А потім тугою гаоячею струєю оросив зроблене.
Кабала!
Зєлєнскіі їх бєрьот, щтобьі аддавалі вашьі дєті!
ЗЕбидло, як настрій?
5 лярдов - это ничто по сравнению с прошлыми
Хай ваш ЗЕссиха сцить у баночку!
Тарифи в скільки разів підвищать ЗЕобіцялочки??
при администрации Петра Порошенко было набрано порядка 9 млрд под грабительские 7%
А ще скільки облігаціями взяли. Я десь читав, що на 70+% більше ніж торік
Будешь сказачно удивлен.
Зазначимо, у Міністерстві фінансів розповіли, що до кінця робочого дня 3 вересня пообіцяли погасити 1,1 мільярда доларів Україна до кінця дня 3 вересня виплатить понад 1,1 мільярда доларів державних боргів державних боргів за єврооблігаціями, які випустили у 2015 році.
Ой, шо це я. Це ж старий жарт. А зараз прийшли нові літца. Вони ні-ні.
Так ЗЕбіли?
Как отмечают источники, миссия МВФ посетила украинскую столицу именно для заключения кредитной сделки с руководством Украины. Согласно информации полученной от инсайдеров, транш будет выдан на 3 года. В условиях, на которых Украина получит кредит, немало внимания уделено преодолению коррупции внутри страны, в первую очередь шагам, которые наша власть намерена предпринять для преодоления этой проблемы. Особый акцент поставлен на пункте об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Правительство планирует достичь соглашений с МВФ в течение сентября и уже к концу года заключить новую программу. Следует напомнить, что действующая программа между Украиной и Международным валютным фондом рассчитана на 14 месяцев. Планировалось, что Украина получит 3 транша общим размером 3,9 миллиарда долларов. Первый транш Украина получила сразу после подписания программы, а второй должен был поступить еще в мае текущего года.
...не знаю, как кто, а в моей жизни -- самые счастливые моменты были -- когда кредит закончился!
...а самый эйфоричные -- когда берёшь кредит на какую-то херню...
-- все так живут -- от кредита до херни...*)
Вот мнение наркоэксперта Зеленой Сопли.
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https://twitter.com/_Fashington/status/1172962849917931521