 Украина договаривается о новом кредите МВФ в $5 млрд, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, которые знакомы с ходом переговоров, информирует Цензор.НЕТ.

Источники захотели остаться анонимными, так как переговоры о новой программе сотрудничества продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начала переговоры с миссией МВФ для открытия новой программы, - Гончарук

По информации собеседников издания, новая программа будет рассчитана на три года и заменит краткосрочную.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 12 сентября. Она сосредоточится, в частности, на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы.