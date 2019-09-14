 15 детей и 5 взрослых госпитализированы с пищевым отравлением в Винницкой области, - полиция

Об этом сообщили в управлении полиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что госпитализированы 15 детей и пятеро учителей козятинской школы, угрозы жизни пострадавших нет.

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"Предварительно установлено, что пострадавшие отравились продуктами питания в столовой школы. Работу заведения, которое готовило и доставлял еду в школу, приостановили", - говорится в сообщении.

Полиция открыла по факту отравления производство по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса.