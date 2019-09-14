EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  25  1
Все про:Винницкая область (569) отравление (1296) Нацполиция (10068) школа (1905)

 15 детей и 5 взрослых госпитализированы с пищевым отравлением в Винницкой области, - полиция

Из-за пищевого отравления в больницу в Винницкой области попали 20 человек.

Об этом сообщили в управлении полиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что госпитализированы 15 детей и пятеро учителей козятинской школы, угрозы жизни пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление детей в мукачевской школе - трое школьников оказались в реанимации

"Предварительно установлено, что пострадавшие отравились продуктами питания в столовой школы. Работу заведения, которое готовило и доставлял еду в школу, приостановили", - говорится в сообщении.

Полиция открыла по факту отравления производство по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Источник: https://censor.net.ua/n3148483
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх