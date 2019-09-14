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 Политика Украины, За рубежом
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 Россия должна конструктивно участвовать в переговорах по выполнению Минских договоренностей, - представители США и Франции в ОБСЕ

Российская Федерация должна действовать конструктивно на переговорах по имплементации Минских договоренностей.

Об этом говорится в совместном заявлении постоянного представителя США при ОБСЕ Джеймса Гилморта и руководительницы миссии Франции при ОБСЕ Кристин Фаже, опубликованном на сайте американской миссии, передает Цензор.НЕТ.

"Россия должна конструктивно участвовать в переговорах по выполнению Минских договоренностей ради прекращения конфликта, который она начала и разжигала", - говорится в публикации.

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Во время встречи дипломатов в Вене российская агрессия в Украине, оккупация части ее территории и оккупация Крыма были названы одними из важнейших вызовов в Европе и Евразии.

Джеймс Гилморт и Кристин Фаже подчеркивают, что США и Франция "совместно выступают против российской агрессии против Украины и в поддержку фундаментальных прав человека".

Источник: https://censor.net.ua/n3148481
 
 
 Топ комментарии
 
Франция-Германия - плохой полицейский. Франция - США - хороший полицейский. Не перепутайте.
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а шо ти можеш зробити.. ти мінімум - кнопка, як казав великий Гепа Россия должна конструктивно участвовать в переговорах по выполнению Минских договоренностей, - представители США и Франции в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5765
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...а я так -- просто выступаю -- шо, аж и сидеть не могу! *)
Говорил тут, с некоторыми... -- шо б мне в Крым съездить -- могилки Родичей посетить... -- шо б нихто не знал...
...варианов проломиться в парашу, есть! -- токо надо будет затихариться после того -- как! ... ...на месяцок, примерно ...?
Меня не устраивает -- ни сроки, ни срока.
...а, мои ж Родаки -- соль в Ойропу возили!
...и у Гетьмана Мазепы лекарь был! -- ...весь в меня... -- 6 раз Прадедушка...
-- лан, проехано... *)
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Франция-Германия - плохой полицейский. Франция - США - хороший полицейский. Не перепутайте.
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Дід Микола‏ @malitskiy_ 13 сент.
Франция и США вместе выступают против агрессии России против Украины, - представители стран в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5295

Ви уявляєте собі вереск у ЗМІ, соц.мережах і т.і., якби в часи Порошенка Кабінет Міністрів виділив "Roshen" 5 млрд. як компенсацію за арештовану Липецьку фабрику? Зайдіть нині в стрічки тих, хто найбільше верещав при Пороху. Насолодіться абсолютною тишею!


Франция и США вместе выступают против агрессии России против Украины, - представители стран в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5315
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Пєтья собі компенсцвав більше,разом з Гонтарєвой.
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По різним оцінкам Пєтья з бандою вкрав до 200 лярдів.Але крапку поставе суд.
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Україна отримає від МВФ $5 млрд за новою програмою - Bloomberg


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Володимир Саркісян
12 сентября в 12:45 ·

Отже, поки напередодні другого туру президентських виборів Меркель викручувала руки Порошенку, мовляв, не погодишся з результатами попри всі фальсифікації і порушення закону, знімемо санкції з РФ, її колега з Єлісейського палацу підбодрював Зеленського: "Ми всі тобі допоможемо - ані пари з вуст про будь-який дерибан чи встановлення диктатури. Тільки запам'ятай, що з Путіним треба миритися".
Пам'ятаєте той синхронний візит - один туди, інший сюди?
Володимир Саркісян
Не було єдності у бажанні втратити гідність. Олланд не хотів втрачати обличчя. Меркель не хотіла протистояння із США напередодні виборів. Мей, а особливо Кемерон, дотримувалися духу партії.
Сьогодні Меркель не має особистих амбіцій щодо влади (на Німеччину їй начхати, як і усім тамтешнім політикам, що мають зиск з Газпрому). У Великій Британії панують популісти, що консерваторами називаються лише формально (Джонсон - це такий Лєщєнко англійський). Ну а Макрон (тут йдуть матюки) та зелений ідіот, що хоче бути лідером Європи - недоїдків Європи, що їх залишить Росія.
І уся ця шобла об'єдналася під старим гаслом 1980-х: "Не дозволимо американський диктат у Старому Світі!"
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На словах ДА.
А з діями що будемо робити ?
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а шо ти можеш зробити.. ти мінімум - кнопка, як казав великий Гепа
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припиняйте провокації.
не коментуйте під моїми репліками.
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ця соєва прастітутка Ксєня, родичка вєртухаєв, все ж таки нагадила модерам і мене ні за що видалили
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Вертухай,це охоронець у тюрмі чи у концтаборі,тіпа ГУЛАГ.
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Москалям вірити - себе не поважати.. це тра врахувати
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США, Канада, Великобритания, Польша, страны Балтии - наши союзники (пока мы сопротивляемся агрессии). Макрон (после ухода Меркель) хочет рулить Европой и дружить с РФ, Украина в этой концепции, как досадная помеха...
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в этом списке ещё просматривалась Япония (хотя стоит той показать, что переговоры по курилам не окончены, и они тут же забудут). Ещё Австралия вроде (как союзник Великобритании).
Что касается стран Балтии, то это сами понимаете, какие союзники. Разве что подбодрить, и раненых у себя принять. Если помните - в 2016 м или 2017 м году раненого бойца ВСУ чуть не избили в госпитале Риги, после чего к ним охрану приставляют (в Риге около 50% русскоязычные, и большинство к Украине относится также, как все кто смотрит Соловьева и Киселёва со Скабеевой).
Да, Хорватию забыл, там тоже за Украину в основном (население). Руководство же - приветствует рост турпотока из рф, а их руководитель радостно жамкалась с пу во время ЧМ по футболу.
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судя по вечерним вбросам на вентилятор цензоровских тем про переговоры и расеюшку, мона сделать вывод - "кажется дощь собирается!", если так оборотов добавили ))
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...а я так -- просто выступаю -- шо, аж и сидеть не могу! *)
Говорил тут, с некоторыми... -- шо б мне в Крым съездить -- могилки Родичей посетить... -- шо б нихто не знал...
...варианов проломиться в парашу, есть! -- токо надо будет затихариться после того -- как! ... ...на месяцок, примерно ...?
Меня не устраивает -- ни сроки, ни срока.
...а, мои ж Родаки -- соль в Ойропу возили!
...и у Гетьмана Мазепы лекарь был! -- ...весь в меня... -- 6 раз Прадедушка...
-- лан, проехано... *)
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признайтесь, махнули ведь малёхо Росія має конструктивно брати участь у переговорах щодо виконання Мінських домовленостей, - представники США і Франції в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 3836
и судя по стилю и репликам - не особо хорошо закусили, ага? ))
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це відомий алкаш сайту.. тверезим не пише Росія має конструктивно брати участь у переговорах щодо виконання Мінських домовленостей, - представники США і Франції в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9493
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*Роза* так ассоциирует с *Розочкой* из Одессы... Росія має конструктивно брати участь у переговорах щодо виконання Мінських домовленостей, - представники США і Франції в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9228
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Никоня -- хош, я тебе -- не трезвый -- послезавтра свою фотку в обнимку со Статуей Свободы, шо в Нью Йоёрке живет, пришлю? ...а ты мне, со своей жинкой в обнимку! ...но, шоб трезвая была!
...махнём неглядя? *)
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та трахай свою статую.. як жінки нема, шо ж тобі ще робити
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суббота красиво началась у человека Росія має конструктивно брати участь у переговорах щодо виконання Мінських домовленостей, - представники США і Франції в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 3835
у меня так как то раз тоже было (правда уже давненько). Сидел на форуме спортивном, и чего - то с кем то спорил. Как мне казалось - писал по делу и в клавиши попадал.
С утра просыпаюсь, вспоминаю, что вроде сидел на сайте и делился там соображениями.
Зашел в историю, а там такая ахинея, думаю - да лучше б я спал, чем такую хрень писать.
Обошлось ))) нас таких в тот вечер несколько было, и примерно на одной волне.
Бандера Роса заснёт, я думаю, уж больно стиль похож на чувака, которого вот-вот срубит Росія має конструктивно брати участь у переговорах щодо виконання Мінських домовленостей, - представники США і Франції в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 821 Росія має конструктивно брати участь у переговорах щодо виконання Мінських домовленостей, - представники США і Франції в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2994
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Та хоть не матерится и не обзывается. Пусть себе выскажется.
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...я никогда не признаюсь в том, в чём виноват! ...и тебе желаю.
А что не так? ...есть много, друг Горацио, на свете -- где я был -- а тебя нникогда не будет...*)
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они сказали про "поддержку фундаментальных прав человека"
это несколько странно, потому что забыли сказать о "нападении на свободу и демократию".
Обычно вся эта каша мала у этих болтунов перечисляется одна за другой и меняется местами.
Тут люди гибнут, а они набор из 5-6 штампов в разных вариациях зачитывают, улыбаясь.
Смотрите какие радостные физиономии у них.
"мы-шарли", бл..Источник: https://censor.net.ua/n3148481"
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"Россия должна конструктивно участвовать в переговорах по выполнению Минских договоренностей",бо цьомки мириканців і франзузів будуть нєіскрєнніми...
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