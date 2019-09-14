 Россия должна конструктивно участвовать в переговорах по выполнению Минских договоренностей, - представители США и Франции в ОБСЕ

Об этом говорится в совместном заявлении постоянного представителя США при ОБСЕ Джеймса Гилморта и руководительницы миссии Франции при ОБСЕ Кристин Фаже, опубликованном на сайте американской миссии, передает Цензор.НЕТ.

"Россия должна конструктивно участвовать в переговорах по выполнению Минских договоренностей ради прекращения конфликта, который она начала и разжигала", - говорится в публикации.

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Во время встречи дипломатов в Вене российская агрессия в Украине, оккупация части ее территории и оккупация Крыма были названы одними из важнейших вызовов в Европе и Евразии.

Джеймс Гилморт и Кристин Фаже подчеркивают, что США и Франция "совместно выступают против российской агрессии против Украины и в поддержку фундаментальных прав человека".