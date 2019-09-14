 Если кто-то залезет к вам в дом, свяжет и предложит отпустить в обмен на ограбление, соглашаться - плохой вариант, - Блэр о ситуации между Украиной и Россией. ВИДЕО

Такое мнение бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр высказал во время панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеозапись трансляции.
По его словам, есть два вида конфликтов, которые требуют мирного разрешения, но по-разному.
"Первая ситуация, когда есть конфликт, где обе стороны чувствуют себя правыми. И этот конфликт уже достаточно долго длится. И тут вопрос, можно ли каким-то образом объединить все стороны", - отметил Блэр.
Он привел примеры Палестины и Израиля, а также Ирландии. Однако, подчеркивает экс-премьер Великобритании, в Украине, ситуация другая.
"Другой мирный процесс - когда страна, например, стала жертвой неспровоцированной агрессии. То есть, например, я залезу к вам в дом, свяжу вас и скажу: "Слушайте, я вас отпущу, но возьму телевизор и мебель". Если кто-то скажет, что это хороший компромисс, то если вы сейчас развязаны и можете нормально передвигаться, то это нехорошее решение", - объяснил Блэр.
По его убеждению, необходимо выяснить у сторон, есть ли вариант, при котором однозначно сохраняется территориальная целостность Украины, однако важно, чтобы "другая сторона" была готова пойти на это.
"Это разные процессы, но я чувствую, что здесь действительно зависит от того, есть ли желание с другой стороны", - подчеркнул экс-премьер.
Ибо Минские договоренности - это мина на которой Россия хочет подорвать Украину! Порошенко был предатель и двойной агент и по его прошлому с Медведчуком и Ахметовым и партией регионов - это очевидно! Порошенко заложил эту мину на которой Украина должна подорваться! И что самое интересное, так это то, что Порошенко не подписывал Минские договоренности и там подпись Кучмы и Пасичника и Захарченка стоит! И если Зе выполнит Минск, то он подорвет эту мину и совершит гос измену - это такая подстава жесткая от Порошенко, который является таким же, как Медведчук агентом России, но с уровнем мимикрии 80 лвл! Надеюсь, что Зе вырулит Украину и не наедет на эту мину. Украине нужно подавать на РФ в международные суды и т.п. И они должны обязать РФ на основе международного права по которому РФ должна будет вывести свои войска с территории Украины и вернуть Украине суверенные границы! И если нет, то должны быть мировым сообществом ввестись такие условия, что все международные активы РФ будут арестованы и будут отдаваться Украине за нанесенный ущерб в связи с невыполнением международного права и за просрочку больше и больше активов должно быть передано Украине и вплоть до всех!
А теперь что этих кровавых нелюдей опричников убийц )(уйла нельзя будет трогать только потому пришла новая антиукраинская власть продажных капитулянтов, этих Иуд- ЗЕбилов украинофобов, которая оккупантов и бандитов - сепаратистов, террористов больше любит чем украинский народ, жаждет мира- капитуляцию и хочет им кровавым выродкам убийцам по строгому повелению кремлёвских фашистов )(уйла любезно предоставить амнистию. Да такого никогда не будет, просто украинский народ не позволит им убийцам не смотря на то что у нас пока временно продажная прокремлёвская антиукраинская власть ЗЕбилов этих Слуг но не украинского народа а кремля. Всё равно за все свои кровавые преступления они все до единого строго ответят по Закону вместе со своими поддельниками кремлёвскими фашистами и продажными ЗЕбилами -капитулянтами.
Дословно: "Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая свое название в XVIII веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако Московская история пришита к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицирована.
В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской и славянской эпохи стоит колыбель России.
Сменив имена и даты, увидим, что политика ордынца Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства.
Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной.
Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов.
Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной.
Московский шовинизм - всего лишь одна из форм захватничества.
Карл Маркс, "Разоблачения дипломатической истории 18-го века", Глава IV , оригинал «Free Press», London, 1856-1857).
британцы мудаки, их слово, как слово руцкой свиньи значние =.
Еще и умничает черт балабольный.