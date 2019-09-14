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 Политика Украины
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Все про:Блэр (20) Россия (73857) Донбасс (19366)

 Если кто-то залезет к вам в дом, свяжет и предложит отпустить в обмен на ограбление, соглашаться - плохой вариант, - Блэр о ситуации между Украиной и Россией. ВИДЕО

Российская Федерация должна быть готова пойти навстречу и прекратить конфликт на востоке Украины.

Такое мнение бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр высказал во время панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеозапись трансляции.

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По его словам, есть два вида конфликтов, которые требуют мирного разрешения, но по-разному.

"Первая ситуация, когда есть конфликт, где обе стороны чувствуют себя правыми. И этот конфликт уже достаточно долго длится. И тут вопрос, можно ли каким-то образом объединить все стороны", - отметил Блэр.

Он привел примеры Палестины и Израиля, а также Ирландии. Однако, подчеркивает экс-премьер Великобритании, в Украине, ситуация другая.

"Другой мирный процесс - когда страна, например, стала жертвой неспровоцированной агрессии. То есть, например, я залезу к вам в дом, свяжу вас и скажу: "Слушайте, я вас отпущу, но возьму телевизор и мебель". Если кто-то скажет, что это хороший компромисс, то если вы сейчас развязаны и можете нормально передвигаться, то это нехорошее решение", - объяснил Блэр.

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По его убеждению, необходимо выяснить у сторон, есть ли вариант, при котором однозначно сохраняется территориальная целостность Украины, однако важно, чтобы "другая сторона" была готова пойти на это.

"Это разные процессы, но я чувствую, что здесь действительно зависит от того, есть ли желание с другой стороны", - подчеркнул экс-премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3148478
 
   
 Топ комментарии
 
Містер Блер, ці слова - в порожнечу.
Бо зе-влада, може, і послухає, але не почує.
У неї план уже готовий. І відступати від нього вона не буде: і своє бажання реалізовує, і кремлівського фюрера.
А заклики інших діячів (тим більше, колишніх, сорі) - викликають у них лише квартальний регіт.
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ВЛАДА в Україні належить НАРОДУ а не шмарклям(23%виборців) а монобільшість..Є... хоча пітримка за 120 днів вже не та...
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Але на сьогодні народ делегував всю владу земним шмарклям і надає широку підтримку їх діям.
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сегодня в Украине другая власть, а отвчть нужно за глупости попредников.
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Игорь, обратитесь к психологу, у вас явно идея фикс - синдром Петра. Расслабьтесь, купите шоколад АВК, ультра-чёрный, 80% какао, получите удовольствие, и заодно отомстите Петру.
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с шоколадом это не ко мне, а к порохоботам вроде тебя.
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Правильно! Жри дерьмо. Зачем тебе шоколад?
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Украина минские договоренности не подписывала! Их подписывали Кучма и Пасичник и Захарченко, а кто такой Кучма, а тех вообще уже в живых нету! Получается Минские договоренности фейк! И договоренностей официальных Украины и РФ нету! Так и надо заявить мировому сообществу!
Ибо Минские договоренности - это мина на которой Россия хочет подорвать Украину! Порошенко был предатель и двойной агент и по его прошлому с Медведчуком и Ахметовым и партией регионов - это очевидно! Порошенко заложил эту мину на которой Украина должна подорваться! И что самое интересное, так это то, что Порошенко не подписывал Минские договоренности и там подпись Кучмы и Пасичника и Захарченка стоит! И если Зе выполнит Минск, то он подорвет эту мину и совершит гос измену - это такая подстава жесткая от Порошенко, который является таким же, как Медведчук агентом России, но с уровнем мимикрии 80 лвл! Надеюсь, что Зе вырулит Украину и не наедет на эту мину. Украине нужно подавать на РФ в международные суды и т.п. И они должны обязать РФ на основе международного права по которому РФ должна будет вывести свои войска с территории Украины и вернуть Украине суверенные границы! И если нет, то должны быть мировым сообществом ввестись такие условия, что все международные активы РФ будут арестованы и будут отдаваться Украине за нанесенный ущерб в связи с невыполнением международного права и за просрочку больше и больше активов должно быть передано Украине и вплоть до всех!
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Дебіл, ти із-за глоду сплутало свою мавпу Абаму... То вона була чмом.
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если вам блеадям суверенитет не нужен то помогать вам его отстаивать никто не станет.
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А почему Медведчука не позвали? Из-за Стуса?
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Пинчуковский Давос ! Себя показать, ****** привезти , наряды выгулять .Перевернутая страна !
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Блер не до конца обрисовал ситуацию, тут дело не в предложении освобождения от пут на условиях ограбления. Это еще бы куда не шло. А это предложение , что грабить будут на постоянной основе, и при этом требуют согласия на секс в извращенной форме, насилия, избиения, ежедневно. А кроме того за вас будут решать вопрос языка, религии, мировоззрения, исторической памяти, ценностей и самой жизни. А еще за вас будут решать с кем вам дружить, куда ездить, в какие организации вступать. В общем вас предлагают не просто "ограбить", а превратить в крепостных, бесправных рабов, холопов. Так что Блер очень мягко изобразил "картинку".
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Так росія терорист, а терористи так завжди діють. Раніше росія була Ордою(московія, тартарія) і брала в заручники жінок і дітей гетьманів, полковників, щоб ті не перейшли на свою сторону, на сторону України-Русі. А в кінці битви всеодно їх убивали, чи відправлли в Сибір. Так робили монголо-тарари, їх батьки. Вони ще травили зрадників, бо самі їх не любили.
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Пример так себе. В реальной жизни если к кому-то в дом залезли, связали и угрожают, большинство согласится на ограбление, лишь бы в живых оставили. Лучше другие аллегории приводить по ситуации с Крымом и Донбассом.
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Блеер не жил в стране как у нас, не знает, если подвяжут за яйца, отдашь то что никогда небыло.
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То что ты ссцыкун и терпила никто и не сомневался.
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Кровавые нелюди бандиты сепаратисты на оккупированных российскими фашистами территориях Донбасса в бандитской резервации "лугандония", украинским гражданам и пленным массово выкалывали глаза, рубили руки, в спаривали животы , отрезали головы и играли ими в футбол.... Также оккупанты и сепаратисты обливали бензином и заживо сжигали украинских солдат есть ВИДЕО на оккупированных территориях совершаются зверства.
А теперь что этих кровавых нелюдей опричников убийц )(уйла нельзя будет трогать только потому пришла новая антиукраинская власть продажных капитулянтов, этих Иуд- ЗЕбилов украинофобов, которая оккупантов и бандитов - сепаратистов, террористов больше любит чем украинский народ, жаждет мира- капитуляцию и хочет им кровавым выродкам убийцам по строгому повелению кремлёвских фашистов )(уйла любезно предоставить амнистию. Да такого никогда не будет, просто украинский народ не позволит им убийцам не смотря на то что у нас пока временно продажная прокремлёвская антиукраинская власть ЗЕбилов этих Слуг но не украинского народа а кремля. Всё равно за все свои кровавые преступления они все до единого строго ответят по Закону вместе со своими поддельниками кремлёвскими фашистами и продажными ЗЕбилами -капитулянтами.
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Карл Маркс об истории России - книга, которую под страхом смерти запретили издавать в кровавой тюрьме народов ссср.
Дословно: "Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая свое название в XVIII веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако Московская история пришита к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицирована.
В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской и славянской эпохи стоит колыбель России.
Сменив имена и даты, увидим, что политика ордынца Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства.
Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной.
Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов.
Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной.
Московский шовинизм - всего лишь одна из форм захватничества.
Карл Маркс, "Разоблачения дипломатической истории 18-го века", Глава IV , оригинал «Free Press», London, 1856-1857).
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О вылез брито-сшито кнур. а втои гарантии вашей Вяликой балабольной британии? А ?
британцы мудаки, их слово, как слово руцкой свиньи значние =.
Еще и умничает черт балабольный.
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К сожалению это не понимает президент большинства, да и большинство тоже
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Быть собачкой Буша и лезть вместе с ним в Ирак по надуманному поводу и сообща преступно убить не менее 1 миллиона иракцев - плохой вариант. Сволочь будет еще лекции читать о том, что хорошо и что плохо.
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