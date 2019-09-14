EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  2860  129
Материалы по теме:
Все про:выборы (22996) США (15336) Тейлор (98) Донбасс (19354)

 Россия должна сначала вывести с Донбасса свои войска, чтобы там можно было провести выборы, - посол США Тейлор

Для того, чтобы проводить выборы, нужна безопасность для всех участников процесса - избирателей, членов избирательных комиссий, кандидатов, СМИ.

Об этом в комментарии РБК-Украина в кулуарах 16-той Ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы миру в кризисе" заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что для проведения выборов необходима безопасность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял позиции ОС у Новолуганского и Новотошковского из минометов калибра 120 мм и 82 мм, - пресс-центр

"Для того, чтобы проводить выборы, нужна безопасность. Для того, чтобы провести выборы, нужна регистрация граждан, создание избирательных комиссий, кандидаты должны иметь возможность зарегистрироваться и вести кампанию, СМИ должны иметь возможность приехать. Для этого всего нужна безопасность", - отметил Тейлор.

Поверенный в делах США отметил, что обеспечение безопасности на выборах является приоритетом.

"Во время так называемого "референдума" в Крыму мы видели, как выглядит "безопасность" под российской оккупацией. Это небезопасность. Потому, по нашему мнению, надо обеспечить безопасность, чтобы проводить выборы. Это приоритет, таким должен быть порядок", - сказал Тейлор.

"Российских войск там (в ОРДЛО, - Ред.) быть не должно", - подчеркнул американский дипломат.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти прорабатывают возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Пристайко отметил, что пять лет назад Украина согласилась на минские соглашения, которые предусматривают выборы на неподконтрольном Донбассе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С погибшим на Донбассе морпехом Николаем Обуховским простились на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3148477
 
   
 Топ комментарии
 
так же Запад не признавал окупацию стран Балтии ,но дела с СеРаСером вел по троху . вот такая она большая политика .
 показать весь комментарий
 
А как она их выведет если с их слов ихтамнет и международная миссия ОБСЕ их там не видит? Для того чтобы кого то вывести его нужно сначала найти а потом уже показывать пальцем иначе это просто полное пустословие..
 показать весь комментарий
 
ну, может быть это значит, что пока в лугандоне не будет украинской власти или нормальных миротворцев, то и не надо проводить никакие выборы
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
ТВОЯ АРМИя вместе с ДУКами нас 5 лет БОМБИЛА , а теперь ЕЁ надо в опу целовать ТАк что ЛИ
 показать весь комментарий
 
Тейлор не посол. Посла США почему-то не присылают.
 показать весь комментарий
 
 
Так не выведет. РФ может продолжать поддерживать текущее положение годами. А вот на Украину с годами будут давить всё сильнее и сильнее. Росія має спочатку вивести з Донбасу свої війська, щоб там можна було провести вибори, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8155
 показать весь комментарий
 
Русский бунт бессмысленный и беспощадный. Рашу ничто не удерживает в своих границах кроме дешевой нефти.
 показать весь комментарий
 
Но Путин не собирается выводить оттуда войска. Зачем это ему?
 показать весь комментарий
 
Олег Леусенко‏ @Leusenko_Oleg 3 часа назад

На экономику агрессора надвигается обвал цен на нефть и новый сырьевой шок. Стоимость барреля упадет заметно ниже $40. РФ не готова к таким рискам. Банк РФ в свой прогноз заложил обвал цен на нефть до $20-25 в 2020 г. Для РФ это означает тотальный песец
 показать весь комментарий
 
 
А вы сами читали то что мне показали? Статья написана почти два с половиной года назад. Если вы посмотрите на график - вы можете увидеть что прогноз на конец 2019 - около 20 долларов. В пятницу цена нефти WTI была 54.82.

Как по вашему - прогноз достоверный???
 показать весь комментарий
 
статья это пример, суть в том, что цена на нефть менятся по своим законам. Впереди падение...
 показать весь комментарий
 
А по моему - наглядный пример того что нифига этот прогноз не работает Росія має спочатку вивести з Донбасу свої війська, щоб там можна було провести вибори, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8125
 показать весь комментарий
 
Да даже если верить прогнозу - выходит что сейчас конец очередного спада, и в течении полу года должен начаться новый виток роста...
 показать весь комментарий
 
Греф предсказал России обвал цен на нефть и «сырьевой шок»
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327966-gref_predskazal_rossii_obval_tsen_na_neftj_i_syrjevoj_shok
 показать весь комментарий
 
 
Нефть уже была некоторое время около 20$. При том тогда положение в экономике РФ было значительно тяжелее чем сейчас.
 показать весь комментарий
 
"Россия пока не готова к таким рискам..." Росія має спочатку вивести з Донбасу свої війська, щоб там можна було провести вибори, - Тейлор - Цензор.НЕТ 525
 показать весь комментарий
 
У нас огромные вызовы впереди», - сказал Греф, добавив, что Россия пока не готова к таким рискам. Росія має спочатку вивести з Донбасу свої війська, щоб там можна було провести вибори, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1824
 показать весь комментарий
 
Чтож, время рассудит за нас.

Я предпосылок пока не вижу.
 показать весь комментарий
 
если и правда произойдёт такой обвал цены на нехть, то даже трудно представить, как же должна будет вырасти в раше цена на автомобильное топливо.
 показать весь комментарий
 
О, наконец развалится. но на этот раз хоть точно?
 показать весь комментарий
 
 
В понедельник,из-за пожаров на нефтеперерабатывающих заводах Саудовской аравии нефть процентов на 20 поднимется
 показать весь комментарий
 
пожары давно потушили и нефть дешевеет.
 показать весь комментарий
 
 
На 20% конечно не поднимется, но тенденция на повышение будет.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх