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 Политика Украины
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Все про:выборы (22996) США (15336) Тейлор (98) Донбасс (19354)

 РФ должна сначала вывести с Донбасса свои войска, чтобы там можно было провести выборы, - посол США Тейлор

Для того, чтобы проводить выборы, нужна безопасность для всех участников процесса - избирателей, членов избирательных комиссий, кандидатов, СМИ.

Об этом в комментарии РБК-Украина в кулуарах 16-той Ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы миру в кризисе" заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что для проведения выборов необходима безопасность.

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"Для того, чтобы проводить выборы, нужна безопасность. Для того, чтобы провести выборы, нужна регистрация граждан, создание избирательных комиссий, кандидаты должны иметь возможность зарегистрироваться и вести кампанию, СМИ должны иметь возможность приехать. Для этого всего нужна безопасность", - отметил Тейлор.

Поверенный в делах США отметил, что обеспечение безопасности на выборах является приоритетом.

"Во время так называемого "референдума" в Крыму мы видели, как выглядит "безопасность" под российской оккупацией. Это небезопасность. Потому, по нашему мнению, надо обеспечить безопасность, чтобы проводить выборы. Это приоритет, таким должен быть порядок", - сказал Тейлор.

"Российских войск там (в ОРДЛО, - Ред.) быть не должно", - подчеркнул американский дипломат.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти прорабатывают возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Пристайко отметил, что пять лет назад Украина согласилась на минские соглашения, которые предусматривают выборы на неподконтрольном Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148477
 
   
 Топ комментарии
 
так же Запад не признавал окупацию стран Балтии ,но дела с СеРаСером вел по троху . вот такая она большая политика .
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А как она их выведет если с их слов ихтамнет и международная миссия ОБСЕ их там не видит? Для того чтобы кого то вывести его нужно сначала найти а потом уже показывать пальцем иначе это просто полное пустословие..
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на Донбассе, как и по всей Украине, должны находиться украинская армия и украинская полиция, для обеспечения безопасности граждан Украины, а на границе - украинские пограничники
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Кацапы скажут что вывели. Слепое ОБСЕ подтвердит. Трамповское сша франция и германия похлопают в ладоши. Путен будет рад. Малоросы ликуют.
На деле ничего не изменится - кроме сдачи Русь-Украины под московитскую орду...
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Россия должна сначала вывести с Донбасса свои войска..

Очень опасное направление.... Контроль над границей - вот самое главное. Ну выведут они войска, и останется миллион вооруженных сепаров с кучей техники и боеприпасами на 100 лет вперед. Легче будет?
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на Донбассе, как и по всей Украине, должны находиться украинская армия и украинская полиция, для обеспечения безопасности граждан Украины, а на границе - украинские пограничники
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Бомбят бомбами с самолетов. Ещё, бывает, у троллей бомбит, пока их не забанят.
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Тейлор не посол. Посла США почему-то не присылают.
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Так не выведет. РФ может продолжать поддерживать текущее положение годами. А вот на Украину с годами будут давить всё сильнее и сильнее. Росія має спочатку вивести з Донбасу свої війська, щоб там можна було провести вибори, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8155
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Русский бунт бессмысленный и беспощадный. Рашу ничто не удерживает в своих границах кроме дешевой нефти.
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Но Путин не собирается выводить оттуда войска. Зачем это ему?
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Олег Леусенко‏ @Leusenko_Oleg 3 часа назад

На экономику агрессора надвигается обвал цен на нефть и новый сырьевой шок. Стоимость барреля упадет заметно ниже $40. РФ не готова к таким рискам. Банк РФ в свой прогноз заложил обвал цен на нефть до $20-25 в 2020 г. Для РФ это означает тотальный песец
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А вы сами читали то что мне показали? Статья написана почти два с половиной года назад. Если вы посмотрите на график - вы можете увидеть что прогноз на конец 2019 - около 20 долларов. В пятницу цена нефти WTI была 54.82.

Как по вашему - прогноз достоверный???
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статья это пример, суть в том, что цена на нефть менятся по своим законам. Впереди падение...
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А по моему - наглядный пример того что нифига этот прогноз не работает Росія має спочатку вивести з Донбасу свої війська, щоб там можна було провести вибори, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8125
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Да даже если верить прогнозу - выходит что сейчас конец очередного спада, и в течении полу года должен начаться новый виток роста...
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Греф предсказал России обвал цен на нефть и «сырьевой шок»
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327966-gref_predskazal_rossii_obval_tsen_na_neftj_i_syrjevoj_shok
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Нефть уже была некоторое время около 20$. При том тогда положение в экономике РФ было значительно тяжелее чем сейчас.
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"Россия пока не готова к таким рискам..." Росія має спочатку вивести з Донбасу свої війська, щоб там можна було провести вибори, - Тейлор - Цензор.НЕТ 525
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У нас огромные вызовы впереди», - сказал Греф, добавив, что Россия пока не готова к таким рискам. Росія має спочатку вивести з Донбасу свої війська, щоб там можна було провести вибори, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1824
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Чтож, время рассудит за нас.

Я предпосылок пока не вижу.
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а зря. Он один из немногих в паРаше, кто еще соображает.
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Я никому не верю, если то что они говорят протоворечит логике.
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это не логика, а законы экономики. Если ты их не понимаешь, это не значит что они плохие.
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если и правда произойдёт такой обвал цены на нехть, то даже трудно представить, как же должна будет вырасти в раше цена на автомобильное топливо.
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О, наконец развалится. но на этот раз хоть точно?
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В понедельник,из-за пожаров на нефтеперерабатывающих заводах Саудовской аравии нефть процентов на 20 поднимется
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пожары давно потушили и нефть дешевеет.
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На 20% конечно не поднимется, но тенденция на повышение будет.
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Шоколядного Барона за яя.. і буде грошей купа в країні
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1)Мордор можливо заставити вивести війська тільки розширенням формату британцями та американцями,бо це змова саме проти них.

2)"Голубі каски" треба вводити на адмін.границі з агресором,а не патякати про підтримку.

3) До виборів в ОРДЛО готові?Українське Законодавство 90-х вже поміняли на Нове?То й не пиндюкайте про вибори,бо у вас навіть закону про державного службовця та чиновника,де забороняються побори та взятки,немає.Кожний на місцях самозбагачуєься,як може,а так звана децентралізація-це схема на збільшення держ.боргу через концентрацію двох несумісних по змісту посад в одних руках.Такий нонсенс неприйнятний там,де немає контролю з боку громадянського суспільства.Ви програєте не тільки вибори,а й країну,якщо не зміните старе Законодавсто на принципово Нове по Кодексу Честі і Гідності!
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что то эта гнида британская язык распустила нонче, как с поста очередной пиджак уходит так и начинает балаболить как не в себя, только если англосаксы говорят что россия что то там должна - то нужно делать нечто обратное, врага радовать не стоит
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Сынка Усамы вот хлопнули.А Путлер- агрессор,осуществляющий переворот в мире.Короче
х"ло.Чего с ним-то возятся?
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Какие нах там выборы. За эти годы у населения лугандона мозг промыт, высушен, а образовавшиеся полости плотно набиты ватой. По результатам анализов пОциентов получим ещё депутатов, более упоротых чем Медведчук с Рабиновичем. Хитрый план, ага.
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То есть достаточно вывести российские войска, а как же на счет внедренных инструкторов, командного состава и, заблудившихся добровольцев "интернационалистов" ( которым тут же выдадут паспорта ДНРоЛНРиии и изменят фамилии с окончанием но на "о", а также еще до 25-30 тысяч местных "власевцев" и полицаев. Все это лицемерие и страусиная позиция Запада. История повторяется с 1936 ( ввод немецких войск в Рейнскую обл. и 1939 ( начало второй мировой войны), а между этими датами оккупация Австрии, Чехословакии, Албании, Эфиопии, Клайпедского края.
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