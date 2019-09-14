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 Политика Украины, Общество
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 Зеленский пригласил в Украину представителей мировой кинообщественности: "Давайте создавать шедевры вместе!"

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил деятелей киноискусства со всего мира работать в Украине, обратив внимание на такие преимущества такого выбора, как наличие замечательных локаций, высококлассных специалистов и надлежащей технической базы для съемок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

"Обращаюсь к представителям мировой кинообщественности. Двери Украины открыты для вас. Мы имеем все для того, чтобы снимать качественное кино - и замечательные локации, и "прокачанных" специалистов, и надлежащую техническую базу. Давайте создавать шедевры вместе!", - написал он.

В этом контексте президент отметил, что в течение двух дней, во время которых в Киеве проходила 16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES), у него было несколько интересных и важных встреч со звездами мирового кино.

"Вчера говорили со сценаристом и продюсером уже культового сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином, вечером, во время форума YES имел удовольствие пообщаться с непревзойденной Робин Райт. Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Эштоном Кутчером. Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates", - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой", - Зеленский

Зеленский пригласил в Украину представителей мировой кинообщественности: Давайте создавать шедевры вместе! 01
Зеленский пригласил в Украину представителей мировой кинообщественности: Давайте создавать шедевры вместе! 02
Зеленский пригласил в Украину представителей мировой кинообщественности: Давайте создавать шедевры вместе! 03
Зеленский пригласил в Украину представителей мировой кинообщественности: Давайте создавать шедевры вместе! 04
Зеленский пригласил в Украину представителей мировой кинообщественности: Давайте создавать шедевры вместе! 05

Источник: https://censor.net.ua/n3148476
 
 
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Бляха муха... Кіно це таке нагальне питання ???
Про фронт думай ! Там поранені та загиблі. І це не кіно.
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Українському кіно підтримку похерив. Відро з гайками. (ВАЗ)
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Кунис с Кутчером разбираются в украинской киноиндустрии? Это нереально.Остается вопрос, что же они таки обсуждали?
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кино вино и домино - все что его волнует. ну и пивас.
клоуном был - клоуном остался....
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