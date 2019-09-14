 Президент Словакии Чапутова в понедельник посетит Украину

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Президента.

Отмечается, что в 11:30 в Мариинском дворце должна начаться официальная церемония встречи, а на 13:30 запланирована встреча президентов.

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