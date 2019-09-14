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 Политика Украины
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 Президент Словакии Чапутова в понедельник посетит Украину

В понедельник, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с коллегой из Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в рамках ее официального визита в Украину.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Президента.

Отмечается, что в 11:30 в Мариинском дворце должна начаться официальная церемония встречи, а на 13:30 запланирована встреча президентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша и Словакия поддерживают Украину в ее стремлении к прекращению оккупации Донбасса и Крыма, - Дуда

Источник: https://censor.net.ua/n3148475
 
 
 Топ комментарии
 
Прохання до президента: після офіційної частини не треба влаштовувати музичний вечір.
Такі перформанси - не для дами.
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А Чапутович не приедет случайно?
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Словаччина - За формою правління: парламентська республіка з широкими правами глави держави - президента.
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"Верховный главнокомандующий словацкой республики". Зрада буде чи нє?
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буде файна жінка з чарівним ім'ям Зузана
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был бы ты чуть умнее микроволновки ты бы знал что в Чехии парламентская республика и уровень "верховного главнокомандующего" это премьер. а президент для картинки и рукопожатия с теми кого к реальному главе государство не допускают по причине низкого iq
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Тебе известно что Чехия и Cловакия это разные страны?
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На кацапских помойках,где оно обитает,такого не пишут
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конечно известно. перепутал на автоматизме. Как раз читаю статью про Чехию.
но сути это не меняет. Словакия тоже парламентская республика
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Словаччина - За формою правління: парламентська республіка з широкими правами глави держави - президента.
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Большая часть исполнительной власти возложена на главу правительства, премьер-министра, который обычно является лидером партии или коалиции, получившей большинство на выборах в парламент и назначается президентом. Исполнительный орган - Правительство Словацкой Республики. Оставшаяся часть кабинета назначается президентом по рекомендации премьер-министра.
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Та да, буде. Бо наше гундяве зеГімнокомандуюче може якусь кєрню утнути, як завжди. А соромно буде нам.
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Не, да разве может он Богдану изменить, он же не извращенец какой то
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Приїде, звичайно. Але богдан візьме його на себе. Нє всьо ж тільки на грудь брать.)
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Красивая девка у словаков---на главной должности! У нас тоже и даже больше таких. Пару раз печатал---почти уверен был по всей той конфигурации что месяц назад была что на МИД Зеркаль назначат---ну очень было бы логично, великолепно и профессионал она. И вот в эти дни её заявления и действия очень логичны. Но нет. Приставили пристайку---ну как вроде при стае мол. Очередное..... ну вы поняли.
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Просто пристайка хоче грошей більш, ніж Зеркаль. Може вона нє нуждаєцця, а може просто Україну любить.)
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да да, будем выбирать людей на должности по внешности, полу и качеству зубов.
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так Словакия граничит с Украиной....
Спешит, пока Зе у власти ....
Что то хочет наверное.... - или автономию, или изык, или пенсии (как Израиль..)
Зе удобный президент - приятно договариваться...
Мягкий, как коврик для ног...

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Прохання до президента: після офіційної частини не треба влаштовувати музичний вечір.
Такі перформанси - не для дами.
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В 2014 году жители деревни Смоленице использовали помощь Зузаны Чапутовой, чтобы остановить установку по газификации отходов, которая преобразует мусор в топливо и электричество с помощью новой, непроверенной технологии.

Зеленая профура.

23.11.18 23:46
Словакия предоставит Украине 125 тыс. евро гуманитарной помощи, - президент Киска
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