 Волкер и Сурков работают над будущей встречей

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.
"Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу. Надеюсь, в скором времени это удастся", - сказал он.
Волкер уточнил, что в случае необходимости США могли бы также стать частью переговорного процесса, расширив "нормандский формат".
"Вопрос на самом деле не в формате. Мы поддерживаем "нормандский формат". Мы напрямую и часто общаемся с Францией, Германией, Украиной и у нас также есть канал двусторонней связи с Россией. Проблема в позиции России, которую они высказывают на таких встречах", - пояснил дипломат.
ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ... ВСЮ И ОТВАЛИТЕ.. ДА ВОЛКЕР!? ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПУТИНА???
Источник: https://censor.net.ua/n3148474
кормільці, блін..
с вас достаточно бычьих бразильских пенисов...\и поблагодарите что они консервированные...)\
а то бразильцы могут привезти и не консервированные...!)
Чудово.
А справді, де ці всі "герої" андрєйки-бЄлЄцкІЄ, семенченки, єгорки, сєрЬОжІ, мустафи ...
Де барило кавказьке ?
Европейци неучатся даже на ошибках своих предшествеников. Путин копирует
Алозовича.
#Зеленский сдаёт России часть Украины по плану Штайнмайера.
Замість хаяти ***** та Мордор ..поліва на Зеленського !
людей непокоїть його стратегія та майбутні дії, все вказує на зраду національних інтересів.
обговоримо ваше " нє проізошло" за півроку.