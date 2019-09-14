 Социальные медиа изменили ожидания общества от политиков, - Блэр

Об этом заявил экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр на 16-ой ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Счастье сейчас. Новые подходы миру в кризисе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт мероприятия.

"Мы недооцениваем революционное воздействие социальных медиа. Здесь есть хорошие составляющие - люди могут более свободно высказываться. В то же время, они также обесценивают экспертизу. Я знаю много о футболе, но любой менеджер Newcastle United знает о нем гораздо больше. И так - в любой сфере жизни. Но сейчас многие думают, что должен быть немедленный переход от выражения мнения в социальных сетях к принятию решения. Поэтому люди в Великобритании говорят: эти члены парламента - они не соответствуют воле народа. Но на самом деле эти парламентарии исследуют вопрос - а для этого их и выбрали", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европа будет процветать и Британия отменит свое решение о Brexit", - экс-премьер Тони Блэр

Экс-премьер-министр Великобритании добавил, что популярное в социальных сетях мнение - не всегда взвешенное и обоснованное.

"Те люди, которые громче всех кричат, далеко не всегда заслуживают, чтобы их внимательнее слушали", - отметил он.

Тони Блэр также высказал мнение, что сейчас нужно искать новый формат во взаимоотношениях между избирателями и политиками.

"Измерение социальных медиа не допускает отсрочки решений. И поэтому многие люди считают, что политики постоянно нарушают свои обязательства. На самом деле, нельзя просто говорить: "Это ваша ответственность - принимать решения, а мы будем вам их навязывать!". Если мы хотим возродить демократию - должны найти способы, чтобы люди брали на себя часть ответственности вместе с теми, кто стоит у власти. Это должно быть двустороннее движение, иначе демократия терпит крах", - подытожил Тони Блэр.

Также читайте: Facebook удаляет публикации об "Азове" на странице-хронике "Битва за Украину", она рискует быть удаленной

Если кто-то ворвался к тебе в дом, связал тебя и предлагает решить и пойти забрав телевизор и плиту. В такой ситуации всегда найдется кто-то, чтобы сказать "Соглашайся! Это хорошие условия для мира!