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 Враг обстрелял позиции ОС у Новолуганского и Новотошковского из минометов калибра 120 мм и 82 мм, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку от Новотроицкого из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В то же время, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска совершили четыре обстрела позиций ВСУ. Так, возле Новолуганского стреляли из миномета калибра 120 мм, Новотошковского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, а в районе Пивденного дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, 13 сентября враг 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: 1 военный погиб, 8 получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3148472
 
 
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у нас потепление с расией.
все остальное - вранье
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«Светлана Самборска
6 год ·

Раньше они скрывали обстрелы. Не все, просто занижали их количество. А теперь они называют на черное белым вообще не привязываясь к реальности.
И неудивительно. Они получили власть дистиллированной геббельсовщиной - принципом "ложь, повторенная 100 раз, считается правдой". Это сработало. И поэтому они это продолжают. И будут продолжать.»
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в инстраграме под постом вазелина про форум "счастья"

Ворог обстріляв позиції ОС біля Новолуганського і Новотошківського з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4661
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Радість сцикуна.
Чоловікам цього не зрозуміти.
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Сводка ситуации за 14 сентября 2019 года. состоянием на 15-00

Обстрелы со стороны противника 9
в том числе со стрелкового оружия 2
снайперский огонь 1
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм - 4
минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм 2

Ответный огонь ВСУ 5
в том числе со стрелкового оружия 1
снайперский огонь
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм 3
минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм 1

Потери ВСУ
Ранено 2
Убито 1

Особые обстоятельства и случаи боестолкновений требующие детального описания:
В район Донецка переброшены подразделения в/ч 74814. (205-й отдельной мотострелковой бригады. место постоянной дислокации - Буденовск, Ставропольского края, РФ) общей численностью около 800 человек (2-й и 3-й мотострелковый батальон и реактивно артиллерийский дивизион). Переброс шел в три этапа, по жд и автотранспортом. Предположительное место применения - Авдеевка. Л\с в основном из жителей Ставропольского края. До нынешнего времени на территории Украины не фиксировался.

Ситуация по ВСУ на передовой.
Полый обвал военной логистики. Впервые за последние два года ВСУ испытывает трудности с возобновлением боекомплекта. Уровень финансирования бюджетных запросов ВСУ - 70%.
Сорван план ремонта техники по всем показателям. Приостановлен переход ВСУ на новую систему питания. Продолжается качественное и количественное наращивание группировки ВС РФ на временно оккупированных территориях. Введен прямой запрет на открытие превентивного огня. Уровень согласия на запросы по ответному огню - 25%.
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