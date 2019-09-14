 Враг обстрелял позиции ОС у Новолуганского и Новотошковского из минометов калибра 120 мм и 82 мм, - пресс-центр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку от Новотроицкого из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В то же время, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска совершили четыре обстрела позиций ВСУ. Так, возле Новолуганского стреляли из миномета калибра 120 мм, Новотошковского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, а в районе Пивденного дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, 13 сентября враг 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: 1 военный погиб, 8 получили ранения.