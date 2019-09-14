 Судья ОАСК Арсирий, рассматривающий иск УПЦ КП к Минкульту, взял самоотвод и заявил о давлении со стороны юриста Филарета

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Мною направлены заявления в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру Украины с сообщением о вмешательстве (Ткаченко Н.А.) в процесс отправления правосудия в рамках дела №640/11678/19. Поскольку (Ткаченко Н. А.) находится в трудовых отношениях с истцом и одновременно является лицом, которое вмешивается в процесс осуществления правосудия по этому делу, считаю, что не могу участвовать в рассмотрении этого дела, поскольку указанные обстоятельства в дальнейшем могут привести к осложнению рассмотрения дела и разрешению спора по существу, поскольку полное, всестороннее и обстоятельное выяснение обстоятельств дела возможно лишь при условии взаимного доверия и уважения при коммуникации между судом и участниками дела", - заявил судья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это судья Павел Вовк, собеседование было в рамках первого конкурса в Верховный Суд в 2017 году", - экс-член комиссии ВККСУ Козлов о голосе на "пленках из ОАСК"

В издании отмечают, что таким образом фактически Арсирий показал, что выносил решение от 11 сентября 2019 года под давлением "юриста Киевской патриархии", а значит - что решения этого постановления противоречат закону Украины.

Напомним, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

В Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.

Также читайте: Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевской патриархии, - Филарет

Патриарх Филарет обратился к Министерству юстиции и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой продлить регистрацию и защитить права верующих УПЦ КП.

27 августа Окружной административный суд Киева начал заседание по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры об отмене приказа об их ликвидации, однако был вынужден перенести слушание на 11 сентября из-за нарушения правопорядка.

11 сентября ОАСК признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской православной церкви Киевского патриархата и Киевской патриархии.

Юридическая служба Киевской митрополии Православной церкви Украины на сайте ПЦУ опубликовала разъяснения относительно постановления. В частности, в разъяснении говорилось о том, что "ни субъекты, ни действия этих субъектов, которые указанным постановлением им запрещено совершать, не являются ни предметом судебного разбирательства, ни даже следствием этого предмета.

Читайте также: Минкульт призвал прекратить вмешательство в процесс ликвидации УПЦ КП