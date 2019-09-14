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 Общество
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Все про:Министерство культуры (368) судья (2172) УПЦ КП (505) ПЦУ (452) Окружной админсуд Киева (19)

 Судья ОАСК Арсирий, рассматривающий иск УПЦ КП к Минкульту, взял самоотвод и заявил о давлении со стороны юриста Филарета

Руслан Арсирий, который рассматривает дело по иску со стороны бывшего главы УПЦ КП против Министерства культуры Украины, подал заявления в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру о вмешательстве юристов УПЦ КП в процесс осуществления правосудия.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Мною направлены заявления в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру Украины с сообщением о вмешательстве (Ткаченко Н.А.) в процесс отправления правосудия в рамках дела №640/11678/19. Поскольку (Ткаченко Н. А.) находится в трудовых отношениях с истцом и одновременно является лицом, которое вмешивается в процесс осуществления правосудия по этому делу, считаю, что не могу участвовать в рассмотрении этого дела, поскольку указанные обстоятельства в дальнейшем могут привести к осложнению рассмотрения дела и разрешению спора по существу, поскольку полное, всестороннее и обстоятельное выяснение обстоятельств дела возможно лишь при условии взаимного доверия и уважения при коммуникации между судом и участниками дела", - заявил судья.

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В издании отмечают, что таким образом фактически Арсирий показал, что выносил решение от 11 сентября 2019 года под давлением "юриста Киевской патриархии", а значит - что решения этого постановления противоречат закону Украины.

Напомним, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

В Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.

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Патриарх Филарет обратился к Министерству юстиции и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой продлить регистрацию и защитить права верующих УПЦ КП.

27 августа Окружной административный суд Киева начал заседание по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры об отмене приказа об их ликвидации, однако был вынужден перенести слушание на 11 сентября из-за нарушения правопорядка. 

11 сентября ОАСК признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской православной церкви Киевского патриархата и Киевской патриархии.

Юридическая служба Киевской митрополии Православной церкви Украины на сайте ПЦУ опубликовала разъяснения относительно постановления. В частности, в разъяснении говорилось о том, что "ни субъекты, ни действия этих субъектов, которые указанным постановлением им запрещено совершать, не являются ни предметом судебного разбирательства, ни даже следствием этого предмета.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148470
 
   
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Обещал анафеме предать, боязливый ты наш?
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Ай да дедушка Филя. Настоящий хищник. Это тебе не травоядная паства, подставляющая вторую щеку в ответ на удар. Этот первым голову откусит.
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я вже подумав, що Арсірій заявив самовідвід, бо ходить до Володимирського собору на Великдень.
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😁 а я сразу не поняла, что Арсирий это фамилия
Думала, имя в постриге Порфирий, Арсирий
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Кто у нас обычно оказывает давление на суд? Представителям МП-ФСБ в этом нет равных.
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Филарет наложил на юриста спэлл "красноречие", "убеждение" и заклинание "Убить Тутмаса". Вот и судья обосрался, "гореть вечно" то не хо-хо)
Даже если судья православный и честный( Судья ОАСК Арсирий, рассматривающий иск УПЦ КП к Минкульту, взял самоотвод и заявил о давлении со стороны юриста Филарета - Цензор.НЕТ 502 ), то все равно не стоит идти против супермощного божка Яхве, который может левым мизинцем пятой руки смести Вселенную в ..... ну например, в лоно Пустоты.... Судья ОАСК Арсирий, рассматривающий иск УПЦ КП к Минкульту, взял самоотвод и заявил о давлении со стороны юриста Филарета - Цензор.НЕТ 8633 и раба евойногО, генерала Филарета)
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