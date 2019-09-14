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 Угроза России перекрыть газ значит все меньше, - Волкер

Значимость давления России на Украину в переговорах относительно продолжения транзита газа через украинскую территорию путем угроз перекрыть его снижается.

Об этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Говоря о газовом транзите, что важно, это то, что Украина не покупает больше газ напрямую в России. Поэтому она может показывать более сильную позицию. Но Россия, как мне кажется, хочет использовать свою угрозу перекрыть транзит как давление на Украину в переговорах, но я думаю, что эта угроза все меньше значит что-то", - сказал Волкер.

Также на Цензор.НЕТ: Решение европейского суда по польскому газопроводу OPAL помогло Украине, - Газпром

Источник: https://censor.net.ua/n3148469
 
 
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При Порохе кацапы спокойно построили 80% СП и благодаря тому что Порох ничего не делал против СП Украина скоро больше не будет получать по 3 млрд $ каждый год Угроза России перекрыть газ значит все меньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 7728
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New Here. А шо, надо было минные заграждения установить ?
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Піщли чутки, що ЗЕ погодився пустити воду в Крим в обмін на газ.
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