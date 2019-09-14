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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9348) Кузьмин (541)

 Производство против Кузьмина закрыли из-за нехватки доказательств, - ГПУ

Расследование против бывшего заместителя генпрокурора времен Януковича, а ныне – народного депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина закрыто из-за нехватки доказательств и невозможности их получить.

Об этом говорится в официальном ответе Генеральной прокуратуры на запрос журналистов "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Решение о закрытии уголовного производства было принято 22 августа 2019 года "в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны", - сказано в ответе.

Ранее в МВД заявили, что сняли Рената Кузьмина с розыска после того, как Генпрокуратура закрыла дело против него.

Ренат Кузьмин был объявлен в розыск прокуратурой и полицией в июне 2014 года. Ему инкриминировали превышение полномочий – частности, при задержании в 2010-м Юрия Луценко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Хорошим началом карьеры Рябошапки может стать представление в ВР на сняте неприкосновенности с Кузьмина, - Игорь Луценко

В сентябре 2015 года Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Кузьмин. Его подозревают в незаконном завладении госимуществом - домом на 1000 квадратных метров и гектаром земли на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.

2 июля ЦИК зарегистрировала Кузьмина кандидатом в народные депутаты.

Тогдашний председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к Госпогранслужбе, ГПУ и СБУ с просьбой предоставить данные о проживании Кузьмина на территории Украины в последние 5 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Заместителя Пшонки Кузьмина, который стал депутатом от ОПЗЖ, сняли с розыска. ВИДЕО

После получения информации от СБУ ЦИК отменил регистрации Кузьмина народным депутатом. Но Шестой апелляционный суд Киева упразднил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина. А Верховный Суд восстановил его в качестве кандидата в народные депутаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3148467
 
 
 Топ комментарии
 
Та зрозуміло вже. Досить цієї адаптації - запускайте Кілю та Овоча.
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новая программа - их заждались дома... Производство против Кузьмина закрыли из-за нехватки доказательств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8137
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А Ряба шапка теж нічого не знайде? Він теж без диплому, чи тільки з трускавецьким?
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А до списку кандидатів у ВР його теж законно внесли?
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Так внесла та цик,которую разогнали.Тоже палитические преследования)))
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Рябошапка за месяц найдет доказательств на пожизненное для Кузьмина....или нафига оно ему надо, ведь Кузьмин на его стороне... Производство против Кузьмина закрыли из-за нехватки доказательств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9131
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Та зрозуміло вже. Досить цієї адаптації - запускайте Кілю та Овоча.
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Оффтоп (але про кацапню): коротенька історія на тему потойбічних парфумів ( Производство против Кузьмина закрыли из-за нехватки доказательств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7696 ), достовірність - хз, але... одним коротеньким реченням автор усе змінив: слабенька містична історія раптом стає іржачною ))))

История эта произошла со мной, когда мне было лет девять. Я, мой младший брат и бабушка с дедом жили летом в деревне Московской области. Брату моему было два года на тот момент.
К сожалению, многие сталкивались, или просто видели и знают, что такое алкоголизм и какая жизнь с алкоголиками. Особенно, если не вся семья алкаши, а один человек, который пьет кровь из всей семьи. Таким и стал мой дед, к сожалению. Раньше я его помнил еще более-менее нормальным, когда мне было лет пять. Он выпивал редко, но последние два года превратились в настоящий кошмар. И "белочку ловил", и много чего другого было. А меня это очень пугало тогда, но это отступление...
Как-то раз, в один из жарких дней в деревне, дед снова начал пить уже с обеда, и под вечер я, брат и бабушка закрылись от него в комнате. Очень он буйный стал снова. В комнате было три кровати, одна напротив двери, а вторая с противоположной стороны, прямо рядом с дверью (как раз моя), и одна еще стояла рядом с окном. Легли мы спать, а он продолжал колобродить и орать, в дверь ломился. Ба переживала, но держалась ради нашего спокойствия и истерике не поддавалась.
И вот я ночью проснулся, не помню, от чего. Сел я на кровати, и меня сковал страх и ужас. На кровати рядом с окном, которая должна была быть пустая, я увидел сидячий силуэт в свете луны. Просто черный силуэт, как будто человек накрыт полностью черной простыней. Мне сейчас почти двадцать восемь, но вот сейчас пишу, вспоминаю, и меня прямо сковывает снова этот ужас.

Значит, сижу я и смотрю, а в другой комнате храп раздается. И я вдруг почувствовал в себе какую-то всю ненависть, накопившуюся за это время, и выпалил, глядя на силуэт:
- Забери его, пожалуйста!
И потом оцепенение спало, и я просто нырнул с головой под одеяло, боясь высунуться. Так и уснул, видимо...
А утром мы с бабушкой нашли умершего деда, просто прямо на кровати. На бутылке.
Потом началась суматоха, все эти процедуры в деревне очень ужасно проходят, да и дело не в них. В заключении о смерти говорилось об остановке сердца.
С тех пор со мной еще происходили странные вещи и происходят до сих пор, но я постоянно виню себя за те слова, ведь это не я должен был решать. Это на самом деле страшно. Осознавать это.
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мне моя бабуничка всегда говорила - в сутках есть одна секунда, когда сказанное тобой услышит Бог и сделает... поэтому нельзя страшные слова бросать на ветер...
она на нас всегда кричала - чтоб вас дождь намочил ! (чтоб не нажелать случайно в сердцах чего-то плохого или страшного...)
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А Ряба шапка теж нічого не знайде? Він теж без диплому, чи тільки з трускавецьким?
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Рябошапка обіцяв 1 гівнюка за тиждень саджати.. коли починається шоу?
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Тетяна Чорновол казала, що власне так буде. Але вона думала, що справу закриють до кінця року. Виявилось, що вже.
Скажіть мені, добрі люди, куди вони так поспішають?
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у Юги Луценко спрашивал? А Т. Чорновол спрашивала у него?
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Решение о закрытии уголовного производства было принято 22 августа 2019 года "в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны", - сказано в ответе. Источник: https://censor.net.ua/n3148467

Ой а 22 августа не Луценко ли ещё был Генеральным прокурором? 😁
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Как и петя до последнего накладывал дерьма.
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Отличная формула - "из-за нехватки доказательств". Теперь бы саму ГПУ закрыть и буквально всех ее сотрудников выгнать с волчьим билетом по этой же формуле - ведь их работа собирать, чтоб хватало, доказательства...
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Для елыты .В августе был херпрокурором луценко ю.в.Все вопросы туда. Производство против Кузьмина закрыли из-за нехватки доказательств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5280
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Це підтверджує що свинарник п"ять років нічого не робив а тільки кради грабували і продавали справи,і за це всі колишні прокурори повинні бути покарані. Производство против Кузьмина закрыли из-за нехватки доказательств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2233
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