 Производство против Кузьмина закрыли из-за нехватки доказательств, - ГПУ

Об этом говорится в официальном ответе Генеральной прокуратуры на запрос журналистов "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Решение о закрытии уголовного производства было принято 22 августа 2019 года "в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны", - сказано в ответе.
Ранее в МВД заявили, что сняли Рената Кузьмина с розыска после того, как Генпрокуратура закрыла дело против него.
Ренат Кузьмин был объявлен в розыск прокуратурой и полицией в июне 2014 года. Ему инкриминировали превышение полномочий – частности, при задержании в 2010-м Юрия Луценко.
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В сентябре 2015 года Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Кузьмин. Его подозревают в незаконном завладении госимуществом - домом на 1000 квадратных метров и гектаром земли на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.
2 июля ЦИК зарегистрировала Кузьмина кандидатом в народные депутаты.
Тогдашний председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к Госпогранслужбе, ГПУ и СБУ с просьбой предоставить данные о проживании Кузьмина на территории Украины в последние 5 лет.
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После получения информации от СБУ ЦИК отменил регистрации Кузьмина народным депутатом. Но Шестой апелляционный суд Киева упразднил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина. А Верховный Суд восстановил его в качестве кандидата в народные депутаты.
История эта произошла со мной, когда мне было лет девять. Я, мой младший брат и бабушка с дедом жили летом в деревне Московской области. Брату моему было два года на тот момент.
К сожалению, многие сталкивались, или просто видели и знают, что такое алкоголизм и какая жизнь с алкоголиками. Особенно, если не вся семья алкаши, а один человек, который пьет кровь из всей семьи. Таким и стал мой дед, к сожалению. Раньше я его помнил еще более-менее нормальным, когда мне было лет пять. Он выпивал редко, но последние два года превратились в настоящий кошмар. И "белочку ловил", и много чего другого было. А меня это очень пугало тогда, но это отступление...
Как-то раз, в один из жарких дней в деревне, дед снова начал пить уже с обеда, и под вечер я, брат и бабушка закрылись от него в комнате. Очень он буйный стал снова. В комнате было три кровати, одна напротив двери, а вторая с противоположной стороны, прямо рядом с дверью (как раз моя), и одна еще стояла рядом с окном. Легли мы спать, а он продолжал колобродить и орать, в дверь ломился. Ба переживала, но держалась ради нашего спокойствия и истерике не поддавалась.
И вот я ночью проснулся, не помню, от чего. Сел я на кровати, и меня сковал страх и ужас. На кровати рядом с окном, которая должна была быть пустая, я увидел сидячий силуэт в свете луны. Просто черный силуэт, как будто человек накрыт полностью черной простыней. Мне сейчас почти двадцать восемь, но вот сейчас пишу, вспоминаю, и меня прямо сковывает снова этот ужас.
Значит, сижу я и смотрю, а в другой комнате храп раздается. И я вдруг почувствовал в себе какую-то всю ненависть, накопившуюся за это время, и выпалил, глядя на силуэт:
- Забери его, пожалуйста!
И потом оцепенение спало, и я просто нырнул с головой под одеяло, боясь высунуться. Так и уснул, видимо...
А утром мы с бабушкой нашли умершего деда, просто прямо на кровати. На бутылке.
Потом началась суматоха, все эти процедуры в деревне очень ужасно проходят, да и дело не в них. В заключении о смерти говорилось об остановке сердца.
С тех пор со мной еще происходили странные вещи и происходят до сих пор, но я постоянно виню себя за те слова, ведь это не я должен был решать. Это на самом деле страшно. Осознавать это.
она на нас всегда кричала - чтоб вас дождь намочил ! (чтоб не нажелать случайно в сердцах чего-то плохого или страшного...)
Скажіть мені, добрі люди, куди вони так поспішають?
Ой а 22 августа не Луценко ли ещё был Генеральным прокурором? 😁