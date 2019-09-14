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 Политика Украины
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Все про:Конституция (2053) Донбасс (19354) Пристайко (153)

 Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что внесения в Конституцию Украины изменений по поводу особого статуса Донбасса не будет.

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов", - заявил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема не в формате переговоров, а в том, что Россия подписала Минские соглашения, но не выполняет, - Волкер

Министр подчеркнул, что, согласно Минским договоренностям, любые вопросы, связанные с особым порядком самоуправления в ОРДЛО, проходят в неразрывной связи с общеукраинской реформой - децентрализацией.

"Это наша реформа и мы ее делаем для себя",- сказал Пристайко.

Также читайте: "Формула Штайнмайера" - это не план реализации Минских соглашений, она касается только "особого статуса" ОРДЛО, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3148466
 
 
 Топ комментарии
 
Не нужно вообще ничего обьяснять 8 процентным,а тем более оправдываться.У них и их кумира было 5 лет,чтоб все разрулить.Их выкинули Украинцы и теперь пусть обтекают в бессильной злобе.
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Порохоскот, можно расходиться! касса - за углом.
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Порохоскот, можно расходиться! касса - за углом.
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Естественно. Дебилам можно все преукрасить и они поведутся. Хороший пример - закон про импичмент, который ты 100% не читал.
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Не нужно вообще ничего обьяснять 8 процентным,а тем более оправдываться.У них и их кумира было 5 лет,чтоб все разрулить.Их выкинули Украинцы и теперь пусть обтекают в бессильной злобе.
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Щодо цього є великі сумніви... Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 7644

Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 7103
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Тільки не Донбас,а Лугандон.Там і так особливий статус--Зрадники України.
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Так это Владимир Александрович собрался пенсии "Зрадникам Украины" платить?... Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 7255 Он же патриот... Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 6828
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Прокинся,ти всрався.Пенсії Лагандонцям Пєтья платив всі п"ять років.
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Збрехавший раз, хто тобі повірить?
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Как там 2014 год поживает.Я жизнь отдам,но программа Савика Шустера будет работать?
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Якщо Пристайко сказав, то все буде норм - я ось йому вірю
(ніт)
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сємєйний подряд у гебістов, трудовая дінастія...

...З 1968 по 1971 рр. його батько Володимир Пристайко працював слідчим прокуратури Кілійського району Одеської області. З 1971 року в органах державної безпеки на посадах слідчого слідчого відділення управління КДБ при РМ України по Одеській області; слідчий, ст. слідчий слідчого відділу КДБ УРСР (1973-1981); начальник слідчого відділення управління КДБ УРСР по Запорізькій області (1981-1985); начальник слідчого відділення управління КДБ УРСР по Києву та Київській області (1985-1987); заступник начальника слідчого відділу КДБ УРСР (1987-1989); начальник слідчого відділу КДБ УРСР (1989-1991); начальник слідчого управління СБУ (1991-1993); радник голови СБУ з правових питань (1993-1996). З 1996 - заступник голови СБУ (1996-2004).
Що таке для мене слідчий КГБ? Це той, хто садив у тюрму мого батька, фабрикував політичні справи. Це якраз ті страшні 1970-ті, коли йшли масові арешти та переслідування інакодумців і "остаточне вирішенння проблеми українського буржуазного націоналізму". А саме в 1973-81 роках він працював слідчим і старшим слідчим при центральному апараті КГБ УРСР. У цей час пройшла страшна хвиля федорчуківських репресій, зокрема, в той час дисидентам фабрикували найвульгарніші кримінальні статті. Повірте, про той період я знаю дуже багато і то не з чужих уст. Тому можу з певністю стверджувати, що жоден старший слідчий КГБ в той період на шпигунських справах не відсидівся б та чистим не залишився б. - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886156908415506&id=100010636159003&hc_location=ufi
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О а це ще не насмокталося, Соса-СоІа далі, з проглотом зЄбенятко.
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децентрализация это федерализация. те же яйца только в профиль
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ваши немецкие яйца в профиль получаются когда по ним проедет каток...!
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Децентрализация - больше денег.
Федерализация - больше законного политического влияния на центр.
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Так это в петиных минских соглашениях написано про децентрализацию.
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Ти - примітивна шістка, твої слова жодної цінності не мають.
Завтра хазяїн України скаже міняти і уточнить, що і як, твій зе-бос прогундосить, що =сітуація ізмєнілась і нада дєйствавать па абстаятєльствам= і ти вибалушиш зіньки у квакатимеш нові мантри.
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это сегодня они обоссались - пиво выйдет, попробуют ещё раз, и будут пробовать ещё...
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Соя ,вы хоть когда то научитесь проигрывать?Обтекайте и уси на путч выходите уже.Вся Украина наконец то хочет увидеть тех,кто выйдет за пороха.Просто даже увидеть.
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С каких пор министр иностранных дел отвечает за решения Верховной Рады.хуйло даст команду и поменяют шо хочешь,не токо Конституцию
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Как можно изменить Конституцию без СН, преставителем которых является этот министр? Проспись.
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Скоморох реши сделать Украину "великой киношной страной". Для это есть два пути: делать хорошие фильмы, которые не всем по уму. Или делать тупые фильмы, шоу, но вызывающие радость и доступные для понимания зрителям с развитием гиббона. В результате внешне все будет выглядеть одинаково. А вот по факту - нет. Здесь те же два пути. Можно внести в Конституцию изменения с особым статусом для Донбасса(и тогда Пристайко банально врет). А можно в порядке реформы децентрализации сделать так, что особый статус будет не только у Донбасса, но и у остальных регионов. И внести изменения в Конституцию по части децентрализации(и тогда Пристайко банально не говорит правду). И тут вопрос в том, что они подразумевают под децентрализацией ,что они туда впихнут. А впихнут они туда то, что скажет Путин. Все надежды на то ,что такие изменения пройдут мимо Путина - напрасны. В этом и суть его победы: он пишет нам Конституцию. И его армия может спокойно уходить с Донбасса. В его руках по сути вся Украина.
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Порошенко пусть и меняет Конституцию, со своей сворой, как он и обещал, тварь продажная. За что погибли 4 нацгвардейца 31 августа 2015 года и пострадали почти 150 человек? Прдставляю, чтобы поднялось, если бы это сделал Зеленский. Рожи бесстыжие, заткните свои вонючие пасти про зраду Зеленского. Кстати, про Крым и не вспомнили ни разу в этих минских договорняках, как и в других тоже. Через три года после аннексии вспомнили о Крыме.
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Цензор, ты так похоронишь сою. То новость о сдаче, теперь, шо такого не будет. Они и так уже на грани.😀😀😀
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Цензор сам не прочь зраду запустить, да другие новостные сайты не дают.
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Порошенко грубо нарушил Конституцию, не введя ВП в 2014 году. Вместо этого какие-то договорняки. Не об Украине оно думала, а своей жопе и бабле, да о сыночке, который должен был быть на фронте с первых дней войны. А оно свои дела устаивал, бабло прятал. Последствия этого преступления ещё аукнутся нашим защитникам.Римский статут, почему не подписан, расскажи нам, главнокомандующий фейковый?
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Ну теперь то хоть ВП введено и ты пишешь нам из поезда мчащего тебя на передовую.
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Сегодня нет острой фазы войны. Эту комедия, на шестом году войны, своему пахану предлагай, пусть пробивает.
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Врёти вы всё, он о будущем презе заботился, ни кино на рассеюшке поснимать тогда, ни.. А, от армии тот сам откосил. Не откосил, уклонился. Да, так правильно будет, их таких уклонистами называють . Такшта, Зе в ножки должен Пете поклоницца, и денюжку заработал и шкурку не попортили Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 4033
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Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 7265

Поки там ля-ля фа-фа... наші (53 ЗСУ) примудрилися збирати дикий бойовий мед...

Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 4534
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В таком улье , вы ожидали увидеть мирных пчёл? Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 1333
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