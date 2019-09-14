 Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов", - заявил глава МИД.
Министр подчеркнул, что, согласно Минским договоренностям, любые вопросы, связанные с особым порядком самоуправления в ОРДЛО, проходят в неразрывной связи с общеукраинской реформой - децентрализацией.
"Это наша реформа и мы ее делаем для себя",- сказал Пристайко.
Всем спасибо.
(ніт)
...З 1968 по 1971 рр. його батько Володимир Пристайко працював слідчим прокуратури Кілійського району Одеської області. З 1971 року в органах державної безпеки на посадах слідчого слідчого відділення управління КДБ при РМ України по Одеській області; слідчий, ст. слідчий слідчого відділу КДБ УРСР (1973-1981); начальник слідчого відділення управління КДБ УРСР по Запорізькій області (1981-1985); начальник слідчого відділення управління КДБ УРСР по Києву та Київській області (1985-1987); заступник начальника слідчого відділу КДБ УРСР (1987-1989); начальник слідчого відділу КДБ УРСР (1989-1991); начальник слідчого управління СБУ (1991-1993); радник голови СБУ з правових питань (1993-1996). З 1996 - заступник голови СБУ (1996-2004).
Що таке для мене слідчий КГБ? Це той, хто садив у тюрму мого батька, фабрикував політичні справи. Це якраз ті страшні 1970-ті, коли йшли масові арешти та переслідування інакодумців і "остаточне вирішенння проблеми українського буржуазного націоналізму". А саме в 1973-81 роках він працював слідчим і старшим слідчим при центральному апараті КГБ УРСР. У цей час пройшла страшна хвиля федорчуківських репресій, зокрема, в той час дисидентам фабрикували найвульгарніші кримінальні статті. Повірте, про той період я знаю дуже багато і то не з чужих уст. Тому можу з певністю стверджувати, що жоден старший слідчий КГБ в той період на шпигунських справах не відсидівся б та чистим не залишився б. - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886156908415506&id=100010636159003&hc_location=ufi
Федерализация - больше законного политического влияния на центр.
Завтра хазяїн України скаже міняти і уточнить, що і як, твій зе-бос прогундосить, що =сітуація ізмєнілась і нада дєйствавать па абстаятєльствам= і ти вибалушиш зіньки у квакатимеш нові мантри.
Поки там ля-ля фа-фа... наші (53 ЗСУ) примудрилися збирати дикий бойовий мед...