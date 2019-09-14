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 Общество
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Все про:Гонгадзе (729) Кучма (1797) Пинчук (231) YES (64)

 За помпезностью форума YES мы забываем спросить: "Кто заказал Гонгадзе?", - журналист Руденко

Размышления о стратегиях для Украины и о том, что такое счастье, организованные зятем Кучмы Пинчуком, бессмысленны без воспоминания о детях Гонгадзе.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Сергей Руденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый год, когда проходит пинчуковский YES, я всегда вспоминаю о Гонгадзе. Вернее - об этом мне напоминает Кучма и его зять. За всей помпезностью, устроенной зятем Кучмы, мы все забываем спросить и его, и власть: "Кто заказал Гонгадзе?"", - пишет Руденко.

По его словам, "можно бесконечно выстраивать стратегии относительно будущего Украины, а в этом году - и о том, что такое счастье, и забывать о тех, кого Кучма и его бригада оставила навсегда несчастными - детей Георгия".

Также на Цензор.НЕТ: "Герои не стоят рядом с убийцами героев", - Мирослава Гонгадзе о форуме YES

"Через несколько дней мы снова вспомним о Гонгадзе - в очередную годовщину его похищения и убийства. Но вот уже четвертый президент после Кучмы и, вероятно, десятый прокурор после Потебенько не могут дать ответ на вопрос: "Кто заказал Гонгадзе?"" - подытожил журналист.

За помпезностью форума YES мы забываем спросить: Кто заказал Гонгадзе?, - журналист Руденко 01

Журналист Георгий Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача.

По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова.

Также на Цензор.НЕТ: Все, что я могу сделать - я буду делать, - Зеленский о деле Гонгадзе

В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе".

Организатор форума YES - бизнесмен Виктор Пинчук, зять второго президента Украины Леонида Кучмы.

Источник: https://censor.net.ua/n3148465
 
   
 Топ комментарии
 
ваще неактуально с апреля.

и про "дорогеньких" уже никто не спрашивает, хотя их под камеры "тупыми овцами" называют
и по радой нацжены не митингуют по поводу законов
и евробляхеры как то притихли и не бузят

тихо и спокойно.. зеленое болото
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И эту мразь - кучму - что парашенка, что зеля привлекают к переговорам от имени Украины.
Я лично после того, как узнал, стал считать зелю врагом Украины, также, как и ранее парашенку.
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ваще неактуально с апреля.

и про "дорогеньких" уже никто не спрашивает, хотя их под камеры "тупыми овцами" называют
и по радой нацжены не митингуют по поводу законов
и евробляхеры как то притихли и не бузят

тихо и спокойно.. зеленое болото
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По-моєму, напевно, що ні. Вважаю, що вбивства він не замовляв. Щонайбільше - "пресанути"; але у Пукача (скоріше не в нього, а в Гончарова, покійного вже) спрацював "дефект виконавця", коли Гія вчинив спротив тим, хто його повязав.
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""Собственно он действительно приезжал в Администрацию Президента 31 мая. Он приезжал с вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая была ему сегодня предложена", - сообщила Мендель.
Ранее журналисты-расследователи программы "Схемы" сообщили, что украинский олигарх Виктор Пинчук вечером 31 мая негласно посещал Администрацию президента Владимира Зеленского. Около 19 часов вечера пятницы автомобиль олигарха выехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения, говорится в материале."
https://www.5.ua/ru/polytyka/pryezzhal-s-kuchmoi-v-ap-podtverdyly-chto-pynchuk-navedivalsia-k-zelenskomu-193479.html

Какие взаимные интересы у троих? Может Пинчук боялся приехать один к грозному Зелемойскому или Кучма, без поддержки?
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Та забудьте вже.
Ніколи ми не дізнаємось.
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Нана и Соломия Гонгадзе родились в 1997 году. Мать с дочерьми уже долгое время живет в Вашингтоне.
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А меня также интересует - "Когда посадят Свинарчуков?"
Прошу прощения, что не забыл, как зебы, этот трепещущий у нацжен вопрос...
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И эту мразь - кучму - что парашенка, что зеля привлекают к переговорам от имени Украины.
Я лично после того, как узнал, стал считать зелю врагом Украины, также, как и ранее парашенку.
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Шо этому человеку не ясно, если есть плёнки Мельниченко? Очевидно, что косвенно его заказал Кучма. Гонгадзе его критиковал, Кучма хотел его унять и раздражённо сказал при Литвине и Кравчуке - вывезите его в лес! А те и рады стараться. Ну, как бы он не сказал - убейте его. Этот случай называется - заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьёт. Исполнители, насколько помню, пойманы и осуждены. А на Кучму прямых доказательств нет.
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"За помпезностью форума YES мы забываем спросить: "Кто заказал Гонгадзе?", - журналист Руденко" - все знают, что заказал Кучма, а почему его до сегодняшнего дня ещё не судили и не посадили, это надо спросить.
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