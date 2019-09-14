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 Политика Украины
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Все про:Россия (73850) Донбасс (19354) минские соглашения (2639) Волкер Курт (495)

 Проблема не в формате переговоров, а в том, что Россия подписала Минские соглашения, но не выполняет, - Волкер

В Минских соглашениях есть все необходимое, что позволяет их успешно реализовать, но Российская Федерация не признает своей ответственности и не выполняет обязательств.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), которая проходит в Киеве 12-14 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Минские соглашения содержат все необходимые составляющие для того, чтобы Минский процесс был успешным. Вопрос не в том, какой формат переговоров, проблема в том, что Россия не признает своей ответственности в соответствии с Минскими договоренностями. Россия подписала (Минские соглашения. - Ред.), у нее есть обязательства, но она не хочет выполнять, не признает их", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмайера" - это не план реализации Минских соглашений, она касается только "особого статуса" ОРДЛО, - Климкин

Волкер подчеркнул, что Россия взамен "делает вид", что ее нет на Донбассе, что она не несет ответственности, в Украине есть внутренняя проблема и Украина должна вести переговоры с двумя так называемыми "народными республиками".

"Нужно вести работу с Россией, чтобы она признала свои обязательства этого процесса", - сказал спецпредставитель США.

В то же время он подчеркнул, что пытаясь использовать конфликт на Донбассе для давления на Украину, Россия сделала Украину сильнее и успешнее.

"Это не та ситуация, когда есть внутренний конфликт или гражданская война, или этнический конфликт. Россия использовала этот конфликт, пытаясь надавить на Украину, на правительство Украины. Оно не работает. Украина стала еще более успешной, сильной как демократия, как государственные институты", - убежден Волкер.

Также читайте: "Формула Штайнмайера" может стать хорошей основой для реализации Минских соглашений, - глава ОБСЕ Лайчак

Источник: https://censor.net.ua/n3148464
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапка, тебе даже зебилы уже не верят.
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Ого. Вона вже відверто обвинувачує Україну.
Всі ж побачили ?
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вони цілодобово на вахті.
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Россия подписала (Минские соглашения. - Ред.), у нее есть обязательства, но она не хочет выполнять, не признает их", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n3148464

Так тут каждый первый порохобот орет, что при Порошенко именно Украина не выполняла Минские договорённости
Они, получается, рашку от санкций отмазывают
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Ого. Вона вже відверто обвинувачує Україну.
Всі ж побачили ?
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Не лише вона. Глянь, як вони всі "на вахту" заступили.
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Им надо сдать Украину, выдумывая предательство там, где его нет, а перевернув всё с ног на голову можно предательство выдать за непредательство, т.к. поступают наоборот.
Порошенко виртуоз в дипломатии, принимая любые планы он выдвигает такие условия, находит такие аргументы, что любой план идёт на пользу Украине.
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Порохня,если после мынска,где все должна Украина,ваш боров виртуоз дипломатии,то вам нужно к псирхиатрам,хотя в вашем случае и они откажуться от вашего лечения Проблема не в формате переговоров, а в том, что Россия подписала Минские соглашения, но не выполняет, - Волкер - Цензор.НЕТ 217
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Я уже сходил, но когда рассказал психиатру, что Зелемойский в Канаде сказал, что в Украине уже 30 месяцев реформы успешно реализуются, а зебы продолжают мантру, что реформ нет и изменений никаких не было, то он сказал, что теперь шкалу дебилизма изменят и крайней степень дебилизма теперь будет зебилизм.
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Жаль что реальной пользы от его виртуозный дипломатии украинцы так и не ощутили. Так же как и от его бесчисленных "потужних реформ"
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А как ты почувствуешь, если даже не понял, что огромные средства тратились на восстановление экономики и отражение агрессии паРаши!?
Кстати, напиши петицию твоему мессии - Зелемойскому, чтобы он отказался от слов, которые произнёс в Канаде - "В Украине реформы успешно реализуются на протяжении 30 месяцев".
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А ты так и не понял что эти огромные средства банально и цинично во время войны перекачивались в петины карманы и карманы приближенных к нему и любых друзив Проблема не в форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер - Цензор.НЕТ 5786
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Да, мокшанка сбросила все маски и топит за пуйло
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Скоро ці пропангандонські шавки почнуть нам тут розказувати, що українці, то наспавді є кацапи, а кацапи, то є українці.
Бо ж брехати і перекручувати, є суть кацапа.
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Я не понимаю, для чего так откровенно лгать? Если бы каждый первый сторонник Порошенко так писал, то я хотя бы раз смогла это прочесть. Все же давно на Цензоре...
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Найди себе в другом месте лохов для таких приметивных манипуляций и брехни.
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вона просто воює не ЗА Україну, а проти порохоботів.
і верзе дурниці на радість лахті.

навмисне влаштовує чвари серед українців, бо вона в Німеччині і їй плювати, що тут буде.
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І саме в цьому звинувачує тих, на кого не діє божа роса від Зелемойского...
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Ну что, получили от вкл?!
Не пытайтесь строить порохоботам логические цепочки - не увяжут звенья. Адресуйте им односложные предложения - не блее 3-5 слов.
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Комментировать приметивную брехню и манипуляцию - себя не уважать.
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Да я не читаю. Я знаю что он кацап понаехавший в Беларусь
Когда к нему тут обращаются на беларуском, он даже ответить не может.

Этот тролляка тут с 2014 пасётся и всем рассказывает, что они агентыкремля
Такой уже местный сумасшедший.
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ББудет время - загляну в 2014г.
ООн уже тогда был неадекват или после поджопника Петру дебют шшизофрении?
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Знаешь историю посёлка Широкино? Оно находится на побережье. И не имеет никакой стратегической значимости в военном плане. Война должна была обойти Широкино стороной.

На фронт приехал Турчинов и не имея прав управлять армией взял и приказал подразделению ПС "освободить" этот пустой посёлок. Там не было врага. Но после этого там началась война. Теперь там нет ни одного целого дома. А Турчинов в лаврах освободителя вернулся в Киев.

Вывод. Не надо искать логики в действиях порохоботов.
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тобто це Турчинов і ПС винні у війні ?
казок тут не розказуйте.
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Зверни увагу як росіянин дорікає порохоботам! Тобто росіянам зелені стали як мінімум союзниками😯
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А зачем ольгинским топить против преЗЕдента, если он их Пукину жопу спас, приветствует «формулу Штанмайера», которую Пукин столько лет нам впарить пытался и теперь они мило по телефону воркуют?... Проблема не в формате переговоров, а в том, что Россия подписала Минские соглашения, но не выполняет, - Волкер - Цензор.НЕТ 5214
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не помітила жодного москалика, який би хоч слово проти ЗЕ написав.
тобто не було наказу.
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І наша сама "розумна" Лалалашка! вподобайкнула цей бред!
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Я сегодня уже писала об этом. 14.09.2019 14:58
"порохобот", наверное, действует, как кодовое слово. И сразу же россияне - при лайках. Этот - абсолютно точно из них.
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Помню примерно год назад, тогдашний гендиректор Г+Г Ткаченко, назвал порохоботами тех, кто протестовал против жены Медведчука в качестве ведущей на каком-там популярном шоу... Нормально так зашло...
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Турчинов, как настоящий комсомольский "лидер" (читай - приспособленец по сути), в этой войне нашёл себе "правильное" место...
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Ну значит договорились с ****** сдать Широкинл

После того как во время обороны ДАПа машины которые везли киборгам припасы стала обыскивать русня и украинская сторона заявила что «это часть Минских договоренностей»
А сами Минские договорённости держались втайне тогда ещё

Так вот после этого я уже ничему не удивляюсь. Жду расследований, хотя понимаю, что большая часть будет засекречена
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хто домовився здати Широкіне ?
ти хоч знаєш де воно на карті знаходиться і що передувало тим подіям ?
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Я не просто знаю где Широкино, я в отличие от тебя там не раз и не два бывала

А вот таким тоном ты будешь разговаривать не со мной. ➡️
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В смысле сдать Широкино? После того как в Широкино появилось подразделение ПС, противник (тоже по дури) попытался тоже его захватить. Не понятно зачем, ведь ранее оно не было занято. Начались городские бои. Атака "ДНР" была отбита и посёлок начали бомбить артилерией.
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Я раньше считала это глупостью, а теперь я считаю, что во многом были договорённости с ******
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где ты считать научилась...?\наверно ты родилась в дамбасе...!\
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Тролиха Проблема не в формате переговоров, а в том, что Россия подписала Минские соглашения, но не выполняет, - Волкер - Цензор.НЕТ 6972 Лалала Лалалала 6478e8b9

регулярно бігає скаржитися адміністратору форуму, що її безпідставно "банять" Проблема не в формате переговоров, а в том, что Россия подписала Минские соглашения, но не выполняет, - Волкер - Цензор.НЕТ 3721
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Ого как порохоботы слетились на ваш пост Проблема не в форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер - Цензор.НЕТ 2054
19:00
У них, чего, пересменка, что их так много?
Прям рой целый налетел Проблема не в форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер - Цензор.НЕТ 2054
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Я не знаю 🤷‍♀️ Я ж не доктор, в патологиях не разбираюсь 😁
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Схему поменяли, у муфлонов вариантов мало .
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"Нужно вести работу с Россией, чтобы она признала свои обязательства этого процесса", - сказал спецпредставитель США. Источник: https://censor.net.ua/n3148464
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Горбату росію лише могила виправить.
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Интересны здесь два заявления:

""Это не та ситуация, когда есть внутренний конфликт или гражданская война, или этнический конфликт. Россия использовала этот конфликт, пытаясь надавить на Украину, на правительство Украины. Оно не работает. Украина стала еще более успешной, сильной как демократия, как государственные институты", - убежден Волкер.
Источник: https://censor.net.ua/n3148464"

1. паРаша использует внутреннюю нестабильность в других странах.
2. Украина стала сильнее и успешней (Может за 100 дней?).
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Навряд чи тут щось є про сто днів, бо ці слова не прив'язані точно до часу.
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Петин охлос весь форум разрывает,что петя подписал,но потом не выполнял ,так как хитрый такой был.Так ,что волкер ,ты не прав.Слушай лучше,что 8процентная элыта рассказывает.
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Ну так методички из Ольгино же
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А отсебятину не на одни уши не натянешь
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Не знаю, как там, но при Порошенку пуйло не боялся напасть, ПЭТРЭ только и трубил, Путин нападэ, а при ЗЕ хочет договорится. Видать за сцал. Вот вам и ЗЕ. Во всяком случае не вводит военное положение, НЕ БОИТСЯ.
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Тільки почуєшь "у нас общая історія... ми же братья..." - стріляй за звук, клопоту буде меньше.
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Авжеж! Саме до цього і закликає наш народнообраний!
https://youtube.com/watch?v=RLh1rnekbkY
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Россиянцы сочиняют, что они не сторона, а посредники. Подписали соглашения Украина, ОБСЕ и Россия. Если Россия посредник, то мы с ОБСЕ воюем что-ли?!
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Возможно и с роССией в ОБСЕ 35 россиян а украинцев 0.
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Если ********* не выполняет свои обещания то какой смысл опять с ней встречаться и опять что то подписывать? Она так же не будет выполнять и новые обещания. Пускай работают санкции, а лет через 10 опять вернемся к етому вопросу. К чему ета диарея что нужно срочно организовывать новую встречу? Боитесь что дед ***** сдохнет, которму уже за 70 и не будет с кем капитуляцию Украины подписать?
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Санкции потому и работают, что заключили соглашение, которое паРаша не выполняет, после того, как над его трактовкой поработал и Порошенко, в том числе.
***** рассчитывал, что что Порошенко побежит по пунктам выполнять хотелки *****, но не тут то было.
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Рашка не хоче і не буде виконувати "мінськ", бо так вона втратить важелі впливу на Україну.
А що рашка мала виконати - вивести свої війська.
Україна - провести вибори і оголосити амністію особам, які не чинили тяжких злочинів.
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От дійсно, що є порядок і послідовність виконання мінських угод. І ті критикани порохоботів не бачать та не розуміють послідовності та порядку виконання.
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вони би погодились на вибори за присутності кацапів.
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Вот же удод. Накуя вы тогда это одобрили в ООН?
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лахта, так голосував всенький Раббез, включно з вашими. Тільки ці мінські домовленості - не є юридично-правовим чи міжнародним документом, а лише планом "ліквідації конфлікту". Да, затверджений Радбезом. Але - це не договір, а лише план. І який повинні виконувати всі, в т. ч і твоє *****.
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Слушай сюда ярлыкнавешиватель. Тут многие про какой то будапештский меморандум ноют а тебе решение ООН не указ!? И вообще даже если это только план то он составлен по пунктам!!! Начиная с первого и так далее! Больше не пиши свои хотелки а четко по делу!
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а хоть какую-то бумажку с договором найдите который рашка бы выполнила...
вот просто взяла и выполнила то, что клялась-божилась?
и самое главное - зная это не 10 и не 20 лет, что отводить глаза и верить в чудо?
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За завершение войны на Донбассе нельзя платить суверенитетом Украины - президент Эстонии на встрече с Зеленским



Проблема не в формате переговоров, а в том, что Россия подписала Минские соглашения, но не выполняет, - Волкер - Цензор.НЕТ 1053

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отмечает, что Украина и международное сообщество должны искать решения, как завершить войну на Донбассе, и недавнее взаимное с РФ освобождение удерживаемых лиц может быть "заметным шагом на этом пути", сообщается на официальном сайте президента Украины.
"Но это не может произойти ценой суверенитета Украины", - сказала Кальюлайд на совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в пятницу в Киеве.
Президент Эстонии подчеркнула, что война на востоке Украины и оккупация Крыма - это те вещи, которые принять невозможно. "И мы будем напоминать об этом снова и снова на международном уровне", - сказала Кальюлайд.
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Прощай немытая раССея
За завершение войны на Донбассе нельзя платить суверенитетом Украины - президент Эстонии на встрече с Зеленским
Проблема не в форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер - Цензор.НЕТ 1706

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замість лікаря треба обличчя коломойського зробити ))
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Ksenia VB
замість лікаря треба обличчя коломойського зробити ))

Може автор теж тут буває на форумі й прислухається до поради Проблема не в форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер - Цензор.НЕТ 5093

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Слова Кальюлайд щодо неможливості платити суверенітетом України потребують перекладу з дипломатичної мови. Чому? Бо при нормальних обставинах такі слова взагалі не говорять, а вона побачила потуги зевлади у цьому напрямку.
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