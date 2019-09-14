 Проблема не в формате переговоров, а в том, что Россия подписала Минские соглашения, но не выполняет, - Волкер

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), которая проходит в Киеве 12-14 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Минские соглашения содержат все необходимые составляющие для того, чтобы Минский процесс был успешным. Вопрос не в том, какой формат переговоров, проблема в том, что Россия не признает своей ответственности в соответствии с Минскими договоренностями. Россия подписала (Минские соглашения. - Ред.), у нее есть обязательства, но она не хочет выполнять, не признает их", - отметил он.
Волкер подчеркнул, что Россия взамен "делает вид", что ее нет на Донбассе, что она не несет ответственности, в Украине есть внутренняя проблема и Украина должна вести переговоры с двумя так называемыми "народными республиками".
"Нужно вести работу с Россией, чтобы она признала свои обязательства этого процесса", - сказал спецпредставитель США.
В то же время он подчеркнул, что пытаясь использовать конфликт на Донбассе для давления на Украину, Россия сделала Украину сильнее и успешнее.
"Это не та ситуация, когда есть внутренний конфликт или гражданская война, или этнический конфликт. Россия использовала этот конфликт, пытаясь надавить на Украину, на правительство Украины. Оно не работает. Украина стала еще более успешной, сильной как демократия, как государственные институты", - убежден Волкер.
Так тут каждый первый порохобот орет, что при Порошенко именно Украина не выполняла Минские договорённости
Они, получается, рашку от санкций отмазывают
Всі ж побачили ?
Порошенко виртуоз в дипломатии, принимая любые планы он выдвигает такие условия, находит такие аргументы, что любой план идёт на пользу Украине.
Кстати, напиши петицию твоему мессии - Зелемойскому, чтобы он отказался от слов, которые произнёс в Канаде - "В Украине реформы успешно реализуются на протяжении 30 месяцев".
Бо ж брехати і перекручувати, є суть кацапа.
і верзе дурниці на радість лахті.
навмисне влаштовує чвари серед українців, бо вона в Німеччині і їй плювати, що тут буде.
Не пытайтесь строить порохоботам логические цепочки - не увяжут звенья. Адресуйте им односложные предложения - не блее 3-5 слов.
Когда к нему тут обращаются на беларуском, он даже ответить не может.
Этот тролляка тут с 2014 пасётся и всем рассказывает, что они агентыкремля
Такой уже местный сумасшедший.
ООн уже тогда был неадекват или после поджопника Петру дебют шшизофрении?
На фронт приехал Турчинов и не имея прав управлять армией взял и приказал подразделению ПС "освободить" этот пустой посёлок. Там не было врага. Но после этого там началась война. Теперь там нет ни одного целого дома. А Турчинов в лаврах освободителя вернулся в Киев.
Вывод. Не надо искать логики в действиях порохоботов.
казок тут не розказуйте.
тобто не було наказу.
"порохобот", наверное, действует, как кодовое слово. И сразу же россияне - при лайках. Этот - абсолютно точно из них.
После того как во время обороны ДАПа машины которые везли киборгам припасы стала обыскивать русня и украинская сторона заявила что «это часть Минских договоренностей»
А сами Минские договорённости держались втайне тогда ещё
Так вот после этого я уже ничему не удивляюсь. Жду расследований, хотя понимаю, что большая часть будет засекречена
ти хоч знаєш де воно на карті знаходиться і що передувало тим подіям ?
А вот таким тоном ты будешь разговаривать не со мной. ➡️
бай, бай..
регулярно бігає скаржитися адміністратору форуму, що її безпідставно "банять"
а банити її не банять.
19:00
У них, чего, пересменка, что их так много?
Прям рой целый налетел
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Горбату росію лише могила виправить.
""Это не та ситуация, когда есть внутренний конфликт или гражданская война, или этнический конфликт. Россия использовала этот конфликт, пытаясь надавить на Украину, на правительство Украины. Оно не работает. Украина стала еще более успешной, сильной как демократия, как государственные институты", - убежден Волкер.
Источник: https://censor.net.ua/n3148464"
1. паРаша использует внутреннюю нестабильность в других странах.
2. Украина стала сильнее и успешней (Может за 100 дней?).
https://youtube.com/watch?v=RLh1rnekbkY
***** рассчитывал, что что Порошенко побежит по пунктам выполнять хотелки *****, но не тут то было.
А що рашка мала виконати - вивести свої війська.
Україна - провести вибори і оголосити амністію особам, які не чинили тяжких злочинів.
вот просто взяла и выполнила то, что клялась-божилась?
и самое главное - зная это не 10 и не 20 лет, что отводить глаза и верить в чудо?
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отмечает, что Украина и международное сообщество должны искать решения, как завершить войну на Донбассе, и недавнее взаимное с РФ освобождение удерживаемых лиц может быть "заметным шагом на этом пути", сообщается на официальном сайте президента Украины.
"Но это не может произойти ценой суверенитета Украины", - сказала Кальюлайд на совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в пятницу в Киеве.
Президент Эстонии подчеркнула, что война на востоке Украины и оккупация Крыма - это те вещи, которые принять невозможно. "И мы будем напоминать об этом снова и снова на международном уровне", - сказала Кальюлайд.
За завершение войны на Донбассе нельзя платить суверенитетом Украины - президент Эстонии на встрече с Зеленским
замість лікаря треба обличчя коломойського зробити ))
Може автор теж тут буває на форумі й прислухається до поради