 Россия и Беларусь начали масштабные совместные военные учения

Учения "Щит Союза-2019" стартовали на полигоне Мулино Нижегородской области 13 сентября 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm. На них якобы отрабатывают "антитеррористическую операцию".
"В Нижегородскую область уже стянули 12 000 военнослужащих и около 1000 единиц вооружения и техники. Среди них 230 танков, 240 артиллерийских систем, 360 бронированных машин, 190 систем залпового огня, до 70 военных самолетов и боевых вертолетов", - сообщает издание.
Как отмечается, большая часть личного состава, вооружения и техники принадлежит Российской Федерации. От Республики Беларусь, которая принимает участие в учениях, в Россию прибыли 4000 военнослужащих, свыше 100 танков и бронемашин, 50 реактивных систем залпового огня и другого вооружения. Ранее министерство обороны Беларуси сообщало, что в учениях будут принимать участие военнослужащие 120-й и 19-й гвардейских отдельных механизированных бригад Северо-западного оперативного командования.
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По информации волонтеров InformNapalm, учения продлятся с 13 по 19 сентября 2019 года и будут иметь два этапа так называемой "антитеррористической операции": планирование, поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника; отработка вопросов управления войсками в ходе оборонительных действий по стабилизации ситуации.
...и над Испанией безоблачное небо.
У меня Любовь там -- переживаю.
«А шо там у хохлов?»
Зе-бараны будут в восторге...
Він же не обізвав тебе руссіше швайне?
вЯликий «руССкий» Эльдар Рязанов про свою и твою родину роССию:
"Жить бы мне
В такой стране,
Чтобы ей гордиться.
Только мне
В большом говне
Довелось родиться.
Не помог
России Бог,
Царь или республика,
Наш народ
Ворует, пьет,
Гадит из-за рублика.
Обмануть,
Предать, надуть,
Обокрасть - как славно-то?
Страшен путь
Во мрак и жуть,
Родина державная.
Сколько лет
Все нет и нет
Жизни человеческой.
Мчат года...
Всегда беда
Над тобой, Отечество"
Как сообщил N2YO.com, космический аппарат рф «Космос-2521» распался на куски и в настоящий момент не находится на орбите Земли.
Последний раз аппарат наблюдали в ночь на 12 сентября: тогда апогей его орбиты был равен 126 километрам.
Запуск ракеты «Союз-2.1в» с космическим аппаратом «Космос-2519» провели в 2017 году. В августе того же года стало известно, что от него отделился аппарат «Космос-2521». Затем он совершил ряд маневров, на которые обратили внимание западные специалисты.
В октябре 2017 года стало известно о завершении миссии «Космос-2521»: спутник возвратился к аппарату «Космос-2519». В 2018 году СМИ писали о том, что «Космос-2521» удаляется от спутника «Космос-2519».
Эксперты называют «Космос-2521» спутником-убийцей, способным не только наблюдать за другими космическими аппаратами, но и перехватывать их.
...
Зкріпно.
Розлога журавлина as is.
дзе нарадзіўся там і спатрэбіўся...
Інформацію про аварію підтвердили і в компанії забудовника залізничного підходу до Кримського мосту з боку Керчі.
"За фактом загибелі робітника 13 вересня на майданчику будівництва керченського ж/д підходу уповноваженими структурами проводиться перевірка. З родичами загиблого співробітника зв'язалися, їм буде надана вся необхідна допомога", - розповіли представники компанії.
Кримський міст постійно просідає і може спричинити серйозні екологічні проблеми у районі Керченської протоки.