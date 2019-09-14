 Россия и Беларусь начали масштабные совместные военные учения

Учения "Щит Союза-2019" стартовали на полигоне Мулино Нижегородской области 13 сентября 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm. На них якобы отрабатывают "антитеррористическую операцию".

"В Нижегородскую область уже стянули 12 000 военнослужащих и около 1000 единиц вооружения и техники. Среди них 230 танков, 240 артиллерийских систем, 360 бронированных машин, 190 систем залпового огня, до 70 военных самолетов и боевых вертолетов", - сообщает издание.

Как отмечается, большая часть личного состава, вооружения и техники принадлежит Российской Федерации. От Республики Беларусь, которая принимает участие в учениях, в Россию прибыли 4000 военнослужащих, свыше 100 танков и бронемашин, 50 реактивных систем залпового огня и другого вооружения. Ранее министерство обороны Беларуси сообщало, что в учениях будут принимать участие военнослужащие 120-й и 19-й гвардейских отдельных механизированных бригад Северо-западного оперативного командования.

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По информации волонтеров InformNapalm, учения продлятся с 13 по 19 сентября 2019 года и будут иметь два этапа так называемой "антитеррористической операции": планирование, поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника; отработка вопросов управления войсками в ходе оборонительных действий по стабилизации ситуации.