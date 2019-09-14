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Все про:Беларусь (2874) Россия (73850) учения (2167)

 Россия и Беларусь начали масштабные совместные военные учения

Россия совместно с Беларусью начала военные учения "Щит Союза-2019", где задействованы 230 танков, 240 артиллерийских систем, 190 систем залпового огня и до 70 военных самолетов и боевых вертолетов.

Учения "Щит Союза-2019" стартовали на полигоне Мулино Нижегородской области 13 сентября 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm. На них якобы отрабатывают "антитеррористическую операцию".

"В Нижегородскую область уже стянули 12 000 военнослужащих и около 1000 единиц вооружения и техники. Среди них 230 танков, 240 артиллерийских систем, 360 бронированных машин, 190 систем залпового огня, до 70 военных самолетов и боевых вертолетов", - сообщает издание.

Как отмечается, большая часть личного состава, вооружения и техники принадлежит Российской Федерации. От Республики Беларусь, которая принимает участие в учениях, в Россию прибыли 4000 военнослужащих, свыше 100 танков и бронемашин, 50 реактивных систем залпового огня и другого вооружения. Ранее министерство обороны Беларуси сообщало, что в учениях будут принимать участие военнослужащие 120-й и 19-й гвардейских отдельных механизированных бригад Северо-западного оперативного командования.

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По информации волонтеров InformNapalm, учения продлятся с 13 по 19 сентября 2019 года и будут иметь два этапа так называемой "антитеррористической операции": планирование, поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника; отработка вопросов управления войсками в ходе оборонительных действий по стабилизации ситуации.

Источник: https://censor.net.ua/n3148463
 
 
 Топ комментарии
 
Не надо беспокоится, Зелемойский с Филатовым пива попили...
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ждем когда покажут, как они пойдут в обосранный простым наридом нужник...
Зе-бараны будут в восторге...
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У хохлов президент - малоросс, а у украинцев душа болит за Украину и узнавать ничего не надо.
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...а Минск гуляет! -- день Города...
...и над Испанией безоблачное небо.
У меня Любовь там -- переживаю.
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таки да.. здрыснуть и переживать.. романтика Россия и Беларусь начали масштабные совместные военные учения - Цензор.НЕТ 2919
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кацапы с бульбашми подло напали на Вейшнорию! Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 335
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Рискует Беларусь, учения могут закончиться полной оккупацией войсками РФ.
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Они не против. Был репортаж "Радио сбобода" из Гомеля. Если у кого то есть скиньте ссылку.
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Окупация беларашки уже произошла. Все военные и спецслужбы беларашки уже работают на кремль. Просто Ждут когда Лука сдохнет чтобы флаг сменить
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..ещё в ходе учений в 2017 году РФ ввела в Беларусь 30 тыс. "зелёніх человечков" так они там и остались..Лука "подсуетился" и выделил им военные базы..
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Заслужила, тем, что не вывела у себя совок из голов населения. Всвязи с этим, не согласен в вашем посте только с одним: эта местность не может называться Беларусью, это простая бсср.
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Не надо беспокоится, Зелемойский с Филатовым пива попили...
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Да заметно что такого «патриота Беларуси» как ты больше волнует что президент Украины в субботу в Днепре пива выпил

«А шо там у хохлов?»
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А што тама у немчур? Штайнмайер всё ещё беспокоится за Украину?
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У хохлов президент - малоросс, а у украинцев душа болит за Украину и узнавать ничего не надо.
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Білоруси тренуються вбивати "хахлов",а ти тут на Цензорі,ти дезертир?
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Ты - баба рязанская в душе или по половому признаку?
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Поясни,яка мета цих навчань?Я тебе оскорбляти не стану,ти того не вартий,тобі і так непощастило,ти народився у Білорусі.
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Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 3422 Ти ворог України,і *********** прихвосьень.За порєбрік у тайгу.
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Зачем ему что то делать, если ты уже нас сдал?
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Бкульбо, ХОХЛЫ, это выходцы из Украины, которые живут НА роССии. ХОХОЛ, это уже не украинец, уже не человек, НО еще не кацап.
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ждем когда покажут, как они пойдут в обосранный простым наридом нужник...
Зе-бараны будут в восторге...
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на вашей Расее вряд ли они будут.. обосранные нужники это ваша прерогатива Россия и Беларусь начали масштабные совместные военные учения - Цензор.НЕТ 6797
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Малороссы обосрут нужник, у них нет никаких принципов и моральных ограничений, только они могут в воюющей стране избрать главнокомандующим уклониста.
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смелый бульбаш.. ты еще не сверг режим Лукашенки? не? шо морда в клиторе, когда имя Бацьки слышишь небось Россия и Беларусь начали масштабные совместные военные учения - Цензор.НЕТ 3224
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Как его свергнешь, если он не уклонист и не выводил деньги в Кипрские офшоры!?
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Типа кипрские офшоры в десятки тысяч раз больше, чем у Порошенко, кумовства в десятки раз больше, чем у Порошенко и бизнес-партнёрства в десятки раз больше.
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А чому, ти обзиваєш сябра бєларуса бульбашом?
Він же не обізвав тебе руссіше швайне?


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я не обзиваю, а провожу географічні паралелі Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 8893
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Лаптепдстилка, жду возражений:

вЯликий «руССкий» Эльдар Рязанов про свою и твою родину роССию:
"Жить бы мне
В такой стране,
Чтобы ей гордиться.
Только мне
В большом говне
Довелось родиться.
Не помог
России Бог,
Царь или республика,
Наш народ
Ворует, пьет,
Гадит из-за рублика.
Обмануть,
Предать, надуть,
Обокрасть - как славно-то?
Страшен путь
Во мрак и жуть,
Родина державная.
Сколько лет
Все нет и нет
Жизни человеческой.
Мчат года...
Всегда беда
Над тобой, Отечество"
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тіхо сєрєбряцца пассатіжи, укрсборщіком забитиє внутрі...

Как сообщил N2YO.com, космический аппарат рф «Космос-2521» распался на куски и в настоящий момент не находится на орбите Земли.
Последний раз аппарат наблюдали в ночь на 12 сентября: тогда апогей его орбиты был равен 126 километрам.
Запуск ракеты «Союз-2.1в» с космическим аппаратом «Космос-2519» провели в 2017 году. В августе того же года стало известно, что от него отделился аппарат «Космос-2521». Затем он совершил ряд маневров, на которые обратили внимание западные специалисты.
В октябре 2017 года стало известно о завершении миссии «Космос-2521»: спутник возвратился к аппарату «Космос-2519». В 2018 году СМИ писали о том, что «Космос-2521» удаляется от спутника «Космос-2519».
Эксперты называют «Космос-2521» спутником-убийцей, способным не только наблюдать за другими космическими аппаратами, но и перехватывать их.
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Были демоны...Мы не отрицаем...но они это, самоликвидировались...(с).
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Згадалося ОЦЕ з фільму "Небесний капітан та світ майбутнього". В цьому випуску газети ЛЮДИ ГОЛОС прекрасно усе, особливо "Чудовища механические атакуют россию" Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 4878


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"Щит Союза-2019"

...
Зкріпно.
Розлога журавлина as is.


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Россия и Беларусь начали масштабные совместные военные учения по формуле ШвайнМайера и ОБСЕ
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прошлый раз вейшнория их нехило потрепала
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Если долго смотришь на бульбу, то бульба тоже смотрит на тебя.
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Нове вторгненя в Україну,буде саме з Білорусі.А Ху"ло знову буде казати шо іхтамнєт.
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нехай кляті спробують, тоді масква-бад спалимо нахрін!!!!
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Дык у белоруси уже нема своей мовы, не будя и дяржавы.
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Та щоб їх клятих на мокшанськіх болотах комахами поглинули, ну щоб передохли там Усі!!!!
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Россия и Беларусь состоят в союзе. А союзные государства иногда проводят военные учения. Это норма.
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Для нападу на спільного ворога,питання на кого?На країни НАТО,чи на Україну?
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На НАТО никто нападать не будет. РФ со странами участниками НАТО имеет совместные многомиллиардные коммерческие проекты и экономическое сотрудничество. А Украина нет. Не имеет. Так, подачки небольшие и мизерные квоты на экспорт. Гарна ассоцияЁ! И, кстати, бацька и МАЗ производит, и БелАЗ и трактора... А что там наш КрАЗ? А ХТЗ? ЗАЗ? ЛуАЗ? Одни Богданы впереди планеты всей!
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наверняка все танки и ракеты ржавые...кацапской армии до украинской как Ладе до Мерседеса - все новенькое и по натовским стандартам...все будет хорошо... Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 8989
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ржавые не ржавые.. но если раздразните американского осла, окорочка Буша уже не получите
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окорочков сейчас и без пиндосов хоть жопой жуй... Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 6664 все будет хорошо, товарищ Босой, не переживайте...Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 6664
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Ну еще бы, чтоб в Германии и не было окорочков... Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання - Цензор.НЕТ 3596
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у меня тройное гражданство, товарищ - Германия, Украина, Рпоссия...в данном вопросе я выступаю как гражданин России...
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Это стёб? Сарказм? Или вы серьёзно? Ну, по рейтингу сильнейших армий мира армия РФ занимает второе место после армии США. Вы с Ладой и Мерседесом перепутали трохи.
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В окупованому Криму у залізничному тунелі на під'їздах до Керченського мосту з боку півострова загинула людина. В тунелі стався обвал. Під завалами опинилися дві людини, одній з них вдалося вибратися самостійно.

Інформацію про аварію підтвердили і в компанії забудовника залізничного підходу до Кримського мосту з боку Керчі.
"За фактом загибелі робітника 13 вересня на майданчику будівництва керченського ж/д підходу уповноваженими структурами проводиться перевірка. З родичами загиблого співробітника зв'язалися, їм буде надана вся необхідна допомога", - розповіли представники компанії.
Кримський міст постійно просідає і може спричинити серйозні екологічні проблеми у районі Керченської протоки.
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уже танк белорусов протаранил камаз русни- танк не пострадал
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А у нас на учениях боец Альфы погиб. На учениях очень часто есть жертвы.
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