 "Формула Штайнмайера" - это не план реализации Минских соглашений, она касается только "особого статуса" ОРДЛО, - Климкин

Об этом Климкин пишет в колонке для "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ.
"Надо четко понимать, что формула не является дорожной картой выполнения Минска или планом деэскалации. Она касается только одного пункта Минских договоренностей: так называемого "особого статуса" ОРДЛО. Речь идет об особенностях местного самоуправления. Это - принципиально", - написал Климкин.
Экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
"А теперь вернемся к "формуле Штайнмайера". ...Ее можно сформулировать так: "особый статус через честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ". Не через организованный Россией фарс, а через реальные выборы", - пояснил Климкин.
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Ключевым является то, что выборы должны состояться по стандартам ОБСЕ. Но для этого нужно вначале решить вопросы безопасности и роли украинских ЦИК, партий, медиа, участие в выборах переселенцев.
"Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы "формулу Штайнмайера" нам продали как полноценный план урегулирования. РФ также сделает все, чтобы размыть понятие стандартов ОБСЕ по выборам - доказывать, что среди них есть и принципиально важные, "не так уж важны" и другие", - пишет Климкин.
Обеспечить безопасность на Донбассе во время проведения выборов могла бы миссия ООН с военной, полицейской и гражданской составляющими, напомнил экс-глава МИД.
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"Сейчас мы услышали требования РФ к рассмотрению на саммите "Нормандского формата", но ничто не мешает нам выдвинуть свои. ... Нам нужны красные линии, заранее определенные украинской стороной. И также нам нужны собственные требования, которые мы будем продвигать (ведь не забывайте, речь идет о выборах на нашей территории!). При их наличии России будет гораздо сложнее разыгрывать в будущем "карту разночтений", как она любит делать", - подытожил Климкин.
https://patrioty.org.ua/blogs/ukraintsi-opyniatsia-v-odnii-kraini-iaka-bude-skladatysia-z-dvokh--portnykov-pro-formulu-shtainmaiera-295298.html
А когда зе продаст свой российский бизнес?
Компонент безопасности называется одним словом " контроль" .
Тот кто контролирует территорию тот и отвечает за безопасность.
Теоретически россия может взять на себя обязательства по безопасности но практически это будет иностранный контроль и выборы не могут быть признаны демократическими по стандартам ОБСЕ.
Контроль должен быть или украинский или международный.
Миссия ОБСЕ не подходит потому что она наблюдательная.
"Обеспечить безопасность на Донбассе во время проведения выборов могла бы миссия ООН с военной, полицейской и гражданской составляющими, напомнил экс-глава МИД.
Источник: https://censor.net.ua/n3148461"
и именно этого добивался Порошенко и посылал ***** и его подпевал с другими планами.
И того, и того...
То, что и во времена По'
Теперь, ... ещё раз!!!
Где примеры? Где факты?
Ну, тумблер, не тормози, переключайся быстрее
Ти мені не цікавий...
Доречі, не знаєш, серед порохоботів є розумні люди?
А то тільки тупі зустрічаються...
Результат - НИ ЕДИНОЙ СТРАНЫ НИ САНКЦИЙ.
Нет никакой «формулы Штайнмайера». Именно в таком виде Порошенко подписал Минск. Кстати, он существует только на русском языке и называется «Мирный план президента Украины Порошенко и мирные инициативы президента РФ Путина».
https://patrioty.org.ua/blogs/sudiachy-iz-zaiav-ministra-zakordonnykh-sprav-ukrainy-a-takozh-rosiiskoi-storony-ukrainu-diisno-pidvodiat-do-zghody-na-formulu-shtainmaiera--polittekhnoloh-295225.html?utm_source=push&utm_medium=22h&utm_campaign=22h&fbclid=IwAR0RYNvNFprX_bYtENyl0s7hgzChjJFqxMsriYyyhnDPUoNbhmVp53Q9HNE
1. "Особливий статус Донбасу" - на 5 років Донбас отримує офіційну і законну "політичну та економічну автономію". Тобто, по факту це визнання і легалізація "ЛДНР".
2. Місцеві вибори на Донбасі: бо ж інтереси терористів мусять бути гідно представлені у Верховній Раді. Окремий момент, який жорстко відкидала попередня влада: оці "вибори" проводяться як є, під дулами російських регулярів і іррегулярів, а заодно місцевих бойовиків (попередній варіант від України: спочатку повне роззброєння і повне виведення російських військ за український кордон, а тоді вже будь-які вибори - не факт, що без попереднього кількарічного карантину).
3. Амністія від України всім бойовикам, незалежно від ступеню нелюдськості і масовості вчинених вбивств і катувань. Вони всі стануть "точно такими ж повноправними громадянами України, як і ви".
4. Повністю знімається тема репарацій і контрибуцій від Росії як агресора й окупанта: Україна зобов'язується своїм коштом відновити все, зруйноване й викрадене Росією (виробництва, соціальну, транспортну й комунальну інфраструктуру - взагалі все), а також бере на утримання бойовиків як "амністованих повноправних громадян України" (субсидії, пенсії, дитячі, інші виплати).
5. ПІСЛЯ отаких виборів під дулами російської зброї РФ починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська.
6. З Росії знімаються всі санкції.
Это главное и единственное отличие республики от области.
Именно так.
Не будем иметь доступа.
Видать, не хочуть...
Ну, то таке... Швидше до дурки відправляться...
То С.Хмара хворий порохобот ?
Військові з передової хворі порохоботи ?
Слідкуйте за своїм язиком.
Бо опинитесь під російським лаптем.
Дякую, Ксенія...
Перша ваша строчка за все сказала...
Поважаю за таку самокритику!
А далі ви написали повний абсурд, правду, ви це і самі розумієте...
Он, подивиь нижче, ще один такий зебіл нижче в 14.09.2019 18:20 графоманить "Формула Штайнмайера это результат Петиной договоернности в Миснке". Більше того, заявляє "Как по мне, неплохой вариант для начала переговоров." Ти вважаєш, що з таким Г+Г в їхніх черепках до них дійде реальність та вони дізнаються про історія проблеми?
Риторично.
Зеленский про возврат Крыма: «У нас есть несколько решений, которые мы сейчас прорабатываем. Я о них не могу сейчас говорить, но это будет как с освобождением пленных»
Интрига...
Вы хотите что бы их использовали и дальше против Украины?
Умные молодые выедут.
Останутся самые тупые которые будут размножаться и произойдет естественный отбор.
Кремлю для диверсий и тероризирования Украины хватит.
Видно что стратег из вас никакой и тактик то же)))
( шутка))))
Не поеду но не по причине что там живут одни дебилы а из за не правильной политики Украины.
Она не имеет стратегии реинтеграции людей на этой территории.
Потому что твой план идиотский.
От отсутствия у тебя функции - мозговая деятельность.
73 %.
Штайнмайєра", але завдяки українським дипломатам, президенту Порошенко і
українській групі в Мінську це не вдавалося зробити.
"Формула Штайнмайєра" з'явилася у 2016 році, і до 2019 року Україна дотримувалася однієї й тої самої позиції, яка суперечить цій "формулі". А саме того, що спочатку виконання безпекових умов - себто, виведення військ - і вже потім, не під дулами автоматів, проведення виборів на (окупованих територіях - ред.). Це вказує на те, що ніхто не погоджувався на "формулу Штайнмайєра". Так, вона звучала, Москва через Францію намагалася її нам занести. Але, завдяки роботі українських дипломатів, президента і групи в Мінську, до 2019 року це не вдавалося зробити", - сказав політтехнолог.https://prm.ua/do-2019-roku-moskvi-ne-vdavalosya-nav-yazati-********-formulu-shtaynmayyera-ukolov/
Они не нужны раше.
Вопрос стоит о том хотим ли мы иметь вечную войну которая раше не так уж и дорого обходится и может длиться сотни лет.
Такой аналог Сектора Газа.
Проблема Израиля как раз очень схожа с нашей в том смысле что палестинцев специально используют против Израиля а не потому что Израиля что то не устраивает.
С этого всего будет толк!
И вот тогда По' и его прихвостни везде начнут петь оды самим себе...
Мол, это мы в 14-ом эту формулу внедрили...
В общем, ничего нового...
Павлуша, розслабся. У зе-виродків вимог від України нема і бути не може.
Ці скоти поспішають оформити капітуляцію винятково на умовах х**ла, так, як і було сплановано і домовлено перед виборами. Тля ж долдонить, що =у нєйо нєт врємєні і она спєшит=.
А там ишак сдохнет или падишах.