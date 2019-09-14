EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1873  93
Все про:выборы (22996) Штайнмайер (387) Донбасс (19354) Климкин (2282)

 "Формула Штайнмайера" - это не план реализации Минских соглашений, она касается только "особого статуса" ОРДЛО, - Климкин

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин пояснил, что такое "формула Штайнмайера" и чем может грозить ее неправильное применение.

Об этом Климкин пишет в колонке для "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ.

"Надо четко понимать, что формула не является дорожной картой выполнения Минска или планом деэскалации. Она касается только одного пункта Минских договоренностей: так называемого "особого статуса" ОРДЛО. Речь идет об особенностях местного самоуправления. Это - принципиально", - написал Климкин.

Экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.

"А теперь вернемся к "формуле Штайнмайера". ...Ее можно сформулировать так: "особый статус через честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ". Не через организованный Россией фарс, а через реальные выборы", - пояснил Климкин.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Формула Штайнмайера" может стать хорошей основой для реализации Минских соглашений, - глава ОБСЕ Лайчак

Ключевым является то, что выборы должны состояться по стандартам ОБСЕ. Но для этого нужно вначале решить вопросы безопасности и роли украинских ЦИК, партий, медиа, участие в выборах переселенцев.

"Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы "формулу Штайнмайера" нам продали как полноценный план урегулирования. РФ также сделает все, чтобы размыть понятие стандартов ОБСЕ по выборам - доказывать, что среди них есть и принципиально важные, "не так уж важны" и другие", - пишет Климкин.

Обеспечить безопасность на Донбассе во время проведения выборов могла бы миссия ООН с военной, полицейской и гражданской составляющими, напомнил экс-глава МИД.

Также на Цензор.НЕТ: "Зеленский всегда будет учитывать мнение людей" - Корниенко о референдуме про реализацию "плана Штайнмайера" на Донбассе

"Сейчас мы услышали требования РФ к рассмотрению на саммите "Нормандского формата", но ничто не мешает нам выдвинуть свои. ... Нам нужны красные линии, заранее определенные украинской стороной. И также нам нужны собственные требования, которые мы будем продвигать (ведь не забывайте, речь идет о выборах на нашей территории!). При их наличии России будет гораздо сложнее разыгрывать в будущем "карту разночтений", как она любит делать", - подытожил Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3148461
 
   
 Топ комментарии
 
Молдова предоставила Приднестровью особый статус.
Результат - НИ ЕДИНОЙ СТРАНЫ НИ САНКЦИЙ.
 показать весь комментарий
 
Поставлили Украину в заведомо невыгодное положение мынском,теперь начинают умничать и оправдываться.Это вы наподписывали надзюривши в штаники,а не зеля.
 показать весь комментарий
 
Это предательство, Климкин - порохоботы на формуле Штайнмайера могли неделю кормиться.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Українці опиняться в одній країні, яка буде складатися з двох", - Портников про "формулу Штайнмаєра"

https://patrioty.org.ua/blogs/ukraintsi-opyniatsia-v-odnii-kraini-iaka-bude-skladatysia-z-dvokh--portnykov-pro-formulu-shtainmaiera-295298.html
 показать весь комментарий
 
 
Головне добряче плати сєпарам. А тоді вони послужать неньці Україні. А чи не можна шмеркелів, мікронів, разом з швайнмаєром просто кудись послати? Ах да , зеля у нас культурний миролюбець.
 показать весь комментарий
 
 
Всі німецькі ініціативи та формули це плани путіна, тому вони ніколи не будуть виконані та реалізовані, ні формули Штайнмаєра на формули Меркель ніякі інші формули! Німці повністю під впливом путіна, пов'язані з путіним спільним бізнесом Північним потоком!!!!! і поки вони не вийдуть з під цього впливу ніяких німецьких ініціатив та формул не буде реалізовано! Досить вже срати нам в мізки черговими ідіотськими ідеями путіна, оформленими під ідеї німецької дипломатії!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вначале необходимо Петю привлечь по ст. 111 УК Украины за подписанные соглашения, потом можно и договоренности пересматривать
 показать весь комментарий
 
 
Поставлили Украину в заведомо невыгодное положение мынском,теперь начинают умничать и оправдываться.Это вы наподписывали надзюривши в штаники,а не зеля.
 показать весь комментарий
 
 
Петрусь видел что подписывал или Липецкая фабрика разум затмила.
 показать весь комментарий
 
 
У зеботов, сепарков и рашистов одна мантра на троих про липецкую фабрику.
А когда зе продаст свой российский бизнес?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сразу после того, как это сделает мальдивская свинья
 показать весь комментарий
 
 
А может лучше после того, как писюанист отчитается - Почему у него бизнес в Украине был убыточным, а имущество за границей покупал и состояние росло.
 показать весь комментарий
 
 
Воно з хрінзнаєде пише. Методичка стара, там тільки про "ліпецку хвабріку"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это предательство, Климкин - порохоботы на формуле Штайнмайера могли неделю кормиться.
 показать весь комментарий
 
 
Все путинисты включая Климкина защищают формулу Штеймайера.
 показать весь комментарий
 
Касается того на каких условиях будут проводится выборы.
Компонент безопасности называется одним словом " контроль" .
Тот кто контролирует территорию тот и отвечает за безопасность.
Теоретически россия может взять на себя обязательства по безопасности но практически это будет иностранный контроль и выборы не могут быть признаны демократическими по стандартам ОБСЕ.
Контроль должен быть или украинский или международный.
Миссия ОБСЕ не подходит потому что она наблюдательная.
 показать весь комментарий
 
 
Климкин однозначно заявил

"Обеспечить безопасность на Донбассе во время проведения выборов могла бы миссия ООН с военной, полицейской и гражданской составляющими, напомнил экс-глава МИД.
Источник: https://censor.net.ua/n3148461"

и именно этого добивался Порошенко и посылал ***** и его подпевал с другими планами.
 показать весь комментарий
 
Зеленский, похоже, может выдвигать свои требования только внутри Украины к патриотам Украины, и то, ещё неизвестно, насколько те требования его. Во веншеней же политики, как видим, он только писается и какается.
 показать весь комментарий
 
 
Зеб посмотри сводки с фронта и заявления Портнова.
 показать весь комментарий
 
 
Посмотрел!
То, что и во времена По'
Теперь, ... ещё раз!!!
Где примеры? Где факты?

Ну, тумблер, не тормози, переключайся быстрее "Формула Штайнмаєра" - це не план реалізації Мінських угод, вона стосується тільки "особливого статусу" ОРДЛО, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3498
 показать весь комментарий
 
 
Срумблер, ты их не смотри, а читай и сравнивай - что делал и добивался Порошенко и что сдаёт Зелемойский.
 показать весь комментарий
 
Зрозумів, ти вже будеш тільки в одному положенні...
Ти мені не цікавий...
Доречі, не знаєш, серед порохоботів є розумні люди?
А то тільки тупі зустрічаються...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это та педаль, которая сорвала передачу моряков Украине?
 показать весь комментарий
 
Это тот, кто сорвал договорённости ***** с Зелемойским, ответив паРаше - выполняйте решение трибунала, после чего Зелемойский поднял истерику...
 показать весь комментарий
 
 
Молдова предоставила Приднестровью особый статус.
Результат - НИ ЕДИНОЙ СТРАНЫ НИ САНКЦИЙ.
 показать весь комментарий
 
 
«Формула Штайнмайерa» - фиговый листок, которым в Германии в 2016 году хотели помочь Порошенко выполнить Минск, а (для Народа) свалить все на «это Запад захотел, я здесь ни при чем».

Нет никакой «формулы Штайнмайера». Именно в таком виде Порошенко подписал Минск. Кстати, он существует только на русском языке и называется «Мирный план президента Украины Порошенко и мирные инициативы президента РФ Путина».
 показать весь комментарий
 
 
що таке "формула Штайнмаєра" і яким боком вона полізе Україні:

https://patrioty.org.ua/blogs/sudiachy-iz-zaiav-ministra-zakordonnykh-sprav-ukrainy-a-takozh-rosiiskoi-storony-ukrainu-diisno-pidvodiat-do-zghody-na-formulu-shtainmaiera--polittekhnoloh-295225.html?utm_source=push&utm_medium=22h&utm_campaign=22h&fbclid=IwAR0RYNvNFprX_bYtENyl0s7hgzChjJFqxMsriYyyhnDPUoNbhmVp53Q9HNE

1. "Особливий статус Донбасу" - на 5 років Донбас отримує офіційну і законну "політичну та економічну автономію". Тобто, по факту це визнання і легалізація "ЛДНР".
2. Місцеві вибори на Донбасі: бо ж інтереси терористів мусять бути гідно представлені у Верховній Раді. Окремий момент, який жорстко відкидала попередня влада: оці "вибори" проводяться як є, під дулами російських регулярів і іррегулярів, а заодно місцевих бойовиків (попередній варіант від України: спочатку повне роззброєння і повне виведення російських військ за український кордон, а тоді вже будь-які вибори - не факт, що без попереднього кількарічного карантину).
3. Амністія від України всім бойовикам, незалежно від ступеню нелюдськості і масовості вчинених вбивств і катувань. Вони всі стануть "точно такими ж повноправними громадянами України, як і ви".
4. Повністю знімається тема репарацій і контрибуцій від Росії як агресора й окупанта: Україна зобов'язується своїм коштом відновити все, зруйноване й викрадене Росією (виробництва, соціальну, транспортну й комунальну інфраструктуру - взагалі все), а також бере на утримання бойовиків як "амністованих повноправних громадян України" (субсидії, пенсії, дитячі, інші виплати).
5. ПІСЛЯ отаких виборів під дулами російської зброї РФ починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська.
6. З Росії знімаються всі санкції.
 показать весь комментарий
 
 
Питання, за скільки десятиліть мокші виведуть свої війська? Як в Придністровьї?
 показать весь комментарий
 
 
Никогда не выведут рашисты свои войска с Украины. Они после развала совка не сделают больше такой ошибки как отпустить Украины и дать ей независимость
 показать весь комментарий
 
Политическая автономия может реализовываться через парламент - законотворческий орган.
Это главное и единственное отличие республики от области.
 показать весь комментарий
 
 
Ни в одной стране не было амнистии всем подряд, даже на Нюрнбергском процессе не все подразделения СС были объявлены преступными...
 показать весь комментарий
 
После выборов Рашка не выведет свои войска и не надейтесь. Фактически проголосовав за автономию дамбаса ДНР становится независимой республикой со своим парламентом как когда то севастопольи со своим контингентом войск и мусоров, разумеется из Рашки. Ето даже хуже чем приднестровье. Приднестровье никем не признанное и не финансируется Молдовой по крайней мере официально. Мы же фактически будем содержать вражеский контингент за свой счет на нашей же территории на которую мы не будем иметь доступа. Убийства и похищения украинских патриотов из Украины которые будут оказываться на Рашке в СИЗО будет обыденным делом.
 показать весь комментарий
 
на нашей же территории на которую мы не будем иметь доступа.

Именно так.
Не будем иметь доступа.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Климкин уже должен быть в Курске,чего засиделся и запи...делся
 показать весь комментарий
 
 
Они там совсем тронулись?? Они хотя бы открывали это дерьмо? Такое ощущение что наши читали это не глазами в жопой
 показать весь комментарий
 
 
А между тем РПЦ только что пообещала, что автокефальная Православная Церковь Украины будет ликвидировать. Ради мира.
 показать весь комментарий
 
кста, а чого Кучма+Пінчук не запросили та хоча би Клімкіна на оце YES?? Чого там тільки одні зебіли? Олігархи не хочуть почути заперечення?

Видать, не хочуть...
 показать весь комментарий
 
 
Без введения миротворцев, т.е. по плану *****, и будет капитуляция и снятие санкций, т.к. паРаша, решив главный вопрос, пойдёт на какие-то мелкие уступки...
 показать весь комментарий
 
Цей план є тільки у хворих порохоботів в голові...
Ну, то таке... Швидше до дурки відправляться...
 показать весь комментарий
 
Да, багата Україна ідіотами...

То С.Хмара хворий порохобот ?
Військові з передової хворі порохоботи ?
Слідкуйте за своїм язиком.
Бо опинитесь під російським лаптем.
 показать весь комментарий
 
Ось!!!
Дякую, Ксенія...
Перша ваша строчка за все сказала...
Поважаю за таку самокритику!

А далі ви написали повний абсурд, правду, ви це і самі розумієте...
 показать весь комментарий
 
Оксана, кому втолковуєш? Власне, ідіотам? Брехунам?

Он, подивиь нижче, ще один такий зебіл нижче в 14.09.2019 18:20 графоманить "Формула Штайнмайера это результат Петиной договоернности в Миснке". Більше того, заявляє "Как по мне, неплохой вариант для начала переговоров." Ти вважаєш, що з таким Г+Г в їхніх черепках до них дійде реальність та вони дізнаються про історія проблеми?
Риторично.
 показать весь комментарий
 
 
Сергей Наумович‏ @sergonaumovich

"Формула Штайнмайера" - это не план реализации Минских соглашений, она касается только "особого статуса" ОРДЛО, - Климкин - Цензор.НЕТ 9394

Зеленский про возврат Крыма: «У нас есть несколько решений, которые мы сейчас прорабатываем. Я о них не могу сейчас говорить, но это будет как с освобождением пленных»
Интрига...
 показать весь комментарий
 
Кто вообще такой ето Штанмаер проститутка путинская вместе с ****** в сауне парилась за деньги, чтобы Украине что то указывал
 показать весь комментарий
 
По опитуванням серед переселенців,лише 18 % збираються повернутись в Лугандон після його деокупації.Для кого потрібен той Лугандон,хто там буде жити,хто туди поїде,якщо навіть переселенці не бажають туди повертатись?
 показать весь комментарий
 
Навіщо Україні Лугандони,для чого,шо з ними робити?
 показать весь комментарий
 
Социализировать.
Вы хотите что бы их использовали и дальше против Украины?
 показать весь комментарий
 
Я бажаю щоб вони там вимерли своєю тихою сметю,а років через 100,якщо там всі хто лишився живий будуть співати Гімн України,розглянути питання по їх приєдненню.
 показать весь комментарий
 
Вымрут там только те кто жил при Украине по физиологическим причинам (от старости).
Умные молодые выедут.
Останутся самые тупые которые будут размножаться и произойдет естественный отбор.
Кремлю для диверсий и тероризирования Украины хватит.
Видно что стратег из вас никакой и тактик то же)))
 показать весь комментарий
 
Ти стратег тактик,поїдеш жити у Донецьк?Чи думаєш знайти дупніших за себе?Там зараз не лишилось нормальних людей,зовсім,ті хто хоть щось розуміють,вже звідти виїхали.
 показать весь комментарий
 
Если я поеду уже будет один нормальный человек)))

( шутка))))

Не поеду но не по причине что там живут одни дебилы а из за не правильной политики Украины.
Она не имеет стратегии реинтеграции людей на этой территории.
 показать весь комментарий
 
Тоді знову питання,навіщо Україні Лугандон зараз?
 показать весь комментарий
 
Навищо зараз?
Потому что твой план идиотский.
От отсутствия у тебя функции - мозговая деятельность.
 показать весь комментарий
 
Это сакральное место. Очень большая концентрация дебилов на квадратный метр. Своеобразный заповедник.
 показать весь комментарий
 
 
Такая же концентрация как и везде.
73 %.
 показать весь комментарий
 
 
А ПЭТЯ хотел Климкину Героя дать, не успел.
 показать весь комментарий
 
 
Як розповів в ефірі "Прямого" політтехнолог Віктор Уколов, з 2016 року по 2019 рік Москва намагалася нав'язати Україні "формулу
Штайнмайєра", але завдяки українським дипломатам, президенту Порошенко і
українській групі в Мінську це не вдавалося зробити.
"Формула Штайнмайєра" з'явилася у 2016 році, і до 2019 року Україна дотримувалася однієї й тої самої позиції, яка суперечить цій "формулі". А саме того, що спочатку виконання безпекових умов - себто, виведення військ - і вже потім, не під дулами автоматів, проведення виборів на (окупованих територіях - ред.). Це вказує на те, що ніхто не погоджувався на "формулу Штайнмайєра". Так, вона звучала, Москва через Францію намагалася її нам занести. Але, завдяки роботі українських дипломатів, президента і групи в Мінську, до 2019 року це не вдавалося зробити", - сказав політтехнолог.https://prm.ua/do-2019-roku-moskvi-ne-vdavalosya-nav-yazati-********-formulu-shtaynmayyera-ukolov/
 показать весь комментарий
 
 
Якщо б сьогодні спитали українців на референдумі: чи треба їм Лугандон в складі України, то відповідь переважної кількості українців була б - ні, ні, і ще раз ні. І вже не було б навіть мови про якийсь "особливий статут українофобів".
 показать весь комментарий
 
 
все к тому идет, нужно отрезать эту болячку, что бы весь организм не заразился.
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос так не стоит.
Они не нужны раше.
Вопрос стоит о том хотим ли мы иметь вечную войну которая раше не так уж и дорого обходится и может длиться сотни лет.
Такой аналог Сектора Газа.
 показать весь комментарий
 
 
Як ти вважаєш,чи здатен Ізраіль приєднати до себе Сектор Газа?І чому він уього не робе?Краще мати зовнішнього ворога,ніж внутрішнього.
 показать весь комментарий
 
Сектор Газа это разве израильские территории?
Проблема Израиля как раз очень схожа с нашей в том смысле что палестинцев специально используют против Израиля а не потому что Израиля что то не устраивает.
 показать весь комментарий
 
Ти баран.Ізраілю не було зовсім,там всі теріторії не Ізраільські.
 показать весь комментарий
 
 
Біблію?Навіть по Біблії,ті землі Ізраілю не належали,вони їх захопили,вбиваючи місцеві племена.
 показать весь комментарий
 
сотни лет ты загнул, паРаша столько не проятнет, а ***** тем более.
 показать весь комментарий
 
Це щоб місцева бидлота знала шо на них чекає,і не було в них ніяких ілюзій.
 показать весь комментарий
 
 
Саме так,Лугандон зараз нікому не потрібен,тому треба заморозити як придністров"я,чи Північний Кіпр,і повернутись до цього питання років через 100.
 показать весь комментарий
 
Что и следовало доказзать. Формула Штайнмайера это результат Петиной договоернности в Миснке и не нужно лепить горбатого на Зелю. Как по мне, неплохой вариант для начала переговоров.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленая сопля, ты запутался в показаниях
 показать весь комментарий
 
 
в казённый монитор? таварищ лейтенант заругает!
 показать весь комментарий
 
 
Запоминаем!
С этого всего будет толк!
И вот тогда По' и его прихвостни везде начнут петь оды самим себе...
Мол, это мы в 14-ом эту формулу внедрили...
В общем, ничего нового...
 показать весь комментарий
 
 
"Найпростіше її можна сформулювати так: "особливий статус через чесні, демократичні вибори відповідно до стандартів ОБСЄ"."В Галичині чесні, демократичні вибори відповідно до стандартів ОБСЄ проведені. Давайте Галичині особливий статус. І всім іншим регіонам також.
 показать весь комментарий
 
Дипломатичный ответ Климкина на предложение Штайнмайра пойти на "определённые уступки" террористам.
"Формула Штайнмаєра" - це не план реалізації Мінських угод, вона стосується тільки "особливого статусу" ОРДЛО, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1851
 показать весь комментарий
 
 
"Сейчас мы услышали требования РФ к рассмотрению на саммите "Нормандского формата", но ничто не мешает нам выдвинуть свои. ... Нам нужны красные линии, заранее определенные украинской стороной. И также нам нужны собственные требования, которые мы будем продвигать (ведь не забывайте, речь идет о выборах на нашей территории!).

Павлуша, розслабся. У зе-виродків вимог від України нема і бути не може.
Ці скоти поспішають оформити капітуляцію винятково на умовах х**ла, так, як і було сплановано і домовлено перед виборами. Тля ж долдонить, що =у нєйо нєт врємєні і она спєшит=.
 показать весь комментарий
 
 
Для ЗЕбілів це заскладний текст для розуміння і висновків.
 показать весь комментарий
 
Уже очевидна стрегия *****. Если Зеля старался его затащить на переговоры в любом формате, что бы убедить аргументами и здравым смыслом, что он мутак, то этого не получается. Этот мутак боится открытого обсужденя, что не удивительно. Будет изображать из себя торомоз (что недалеко о истинны) и вешать все вопросы на своих холуев, вроде лошади, что быте заранее моавили бвумаги с Зелей, а он их только подисал... может быть.
А там ишак сдохнет или падишах.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх