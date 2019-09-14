 "Формула Штайнмайера" - это не план реализации Минских соглашений, она касается только "особого статуса" ОРДЛО, - Климкин

Об этом Климкин пишет в колонке для "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ.

"Надо четко понимать, что формула не является дорожной картой выполнения Минска или планом деэскалации. Она касается только одного пункта Минских договоренностей: так называемого "особого статуса" ОРДЛО. Речь идет об особенностях местного самоуправления. Это - принципиально", - написал Климкин.

Экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.

"А теперь вернемся к "формуле Штайнмайера". ...Ее можно сформулировать так: "особый статус через честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ". Не через организованный Россией фарс, а через реальные выборы", - пояснил Климкин.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Формула Штайнмайера" может стать хорошей основой для реализации Минских соглашений, - глава ОБСЕ Лайчак

Ключевым является то, что выборы должны состояться по стандартам ОБСЕ. Но для этого нужно вначале решить вопросы безопасности и роли украинских ЦИК, партий, медиа, участие в выборах переселенцев.

"Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы "формулу Штайнмайера" нам продали как полноценный план урегулирования. РФ также сделает все, чтобы размыть понятие стандартов ОБСЕ по выборам - доказывать, что среди них есть и принципиально важные, "не так уж важны" и другие", - пишет Климкин.

Обеспечить безопасность на Донбассе во время проведения выборов могла бы миссия ООН с военной, полицейской и гражданской составляющими, напомнил экс-глава МИД.

Также на Цензор.НЕТ: "Зеленский всегда будет учитывать мнение людей" - Корниенко о референдуме про реализацию "плана Штайнмайера" на Донбассе

"Сейчас мы услышали требования РФ к рассмотрению на саммите "Нормандского формата", но ничто не мешает нам выдвинуть свои. ... Нам нужны красные линии, заранее определенные украинской стороной. И также нам нужны собственные требования, которые мы будем продвигать (ведь не забывайте, речь идет о выборах на нашей территории!). При их наличии России будет гораздо сложнее разыгрывать в будущем "карту разночтений", как она любит делать", - подытожил Климкин.