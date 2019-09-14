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Все про:Штайнмайер (387) Донбасс (19354) минские соглашения (2639) Пристайко (153) Лайчак (25)

 "Формула Штайнмайера" может стать хорошей основой для реализации Минских соглашений, - глава ОБСЕ Лайчак

Министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак считает, что "формула Штайнмайера" является хорошей основой для выполнения Минских соглашений.

Об этом он заявил во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом он назвал необходимые элементы мирного урегулирования: "Для мира необходим мирный план урегулирования, инструменты и желание этого достичь, которое бы поддерживалось людьми. В Украине есть мирный план - Минские соглашения, есть инструменты - нормандская группа, Трехсторонняя контактная группа, СММ ОБСЕ, а также вовлеченность США - Курт Волкер (спецпредставитель США по вопросам Украины. – Ред.). До последнего времени нам не хватало политической воли, желания выполнять Минские соглашения".

Также на Цензор.НЕТ: "Зеленский всегда будет учитывать мнение людей" - Корниенко о референдуме про реализацию "плана Штайнмайера" на Донбассе

В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что в этой формуле говорится об особом статусе оккупированной части Донбасса, который уже принят Верховной Радой - он вступит в силу после того, как ОБСЕ признает местные выборы на Донбассе честными и соответствующими стандартам организации.

Напомним, Россия настаивает на официальном закреплению "формулы Штайнмайера" как одному из условий проведения встречи лидеров "нормандской четверки".

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина никогда не соглашалась на "формулу Штайнмайера", - Елисеев

Источник: https://censor.net.ua/n3148459
 
 
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ОБСЄ потрібно вигнати з України, як організацію яка співпрацює з терористами!
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Сейчас разносится новость и закрепленное к ней видео со встречи бывшего президента с «якобы» освобожденными моряками.На самом же деле Порошенко снова солгал украинцам и пошел на встречу с переодетыми в моряков «порохоботами»…На встрече присутствовали только 3 настоящих моряка, остальные это переодетые работники фабрики троллей Порошенко.По поводу этой новости многие люди начали возмущаться, как это так… Зеленский освободил, а обнимаются моряки с Порошенко, хотя по идее должны были устроить самосуд над бывшим президентом.Это фейк. На встрече присутствовали 3 моряка, которых выманили на встречу под разными предлогами. Они не знали, что идут встречаться с Порошенко.Большинство моряков напротив готовы выступить с показаниями на трибунале против Порошенко!Адвокаты украинских моряков не на камеру говорят, что часть наших героев готова публично рассказать всю правду о том кровавом дне, когда обезумевший верховный главнокомандующий Порошенко отправил два катера против целого российского флота. elise.com.ua/2019/09/12/s-poroshenko-smeetsya-vsya-strana-kak-zhe-mozhno-byt-takim-lzhetsom-foto/

Источник: https://elise.com.ua/2019/09/12/s-poroshenko-smeetsya-vsya-strana-kak-zhe-mozhno-byt-takim-lzhetsom-foto/ © ELISE JOURNAL
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ватнее источника чем элиза не найти)) начинали они за антимайдан,этим все сказано)) самый антиукраинский источник с ушами из-за поребрика))
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От прокацапа прокацапский источник -логично. У тебя каминг аут сегодня?😂 И не один моряк не сказал что то были левые моряки? 😁
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Формула Штайнмаєра не підходить бо це формула путіна. Досить вже нав'язувати нам путінські ідеї! Україна не віддасть свою землю і не дасть проводити фейкові вибори, скільки б про це не говорили куплені за путінські гроші говнополітики в Європі!
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ОБСЕ признает местные выборы на Донбассе честными и соответствующими стандартам организацииИсточник: https://censor.net.ua/n3148459

Ссылка на стандарты есть?
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кацапские стандарты и есть эталон в современном мире ...
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А на стандарты НАТО? "Формула Штайнмайера" может стать хорошей основой для реализации Минских соглашений, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 7309Вот все хочу прочитать про эти "стандарты НАТО", но вот беда - никак не могу их найти
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Понятно. Федерализация и вход в АСГ будет.
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Проведут весной общие местные выборы по всей Украине, включая бывшие ОРДЛО. И Украина перестанет терять деньги, пойдут инвестиции как во усем цивизованном мире. Альтернатива - продолжение войны и путь в КНДР.
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Фу.
Так давай проведем весной выборы в Ростеве и в Воронеже.
Денег еще больше потечет.
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Украине надо экономику развивать, а не заниматься политическими войнами. У кого много денег, у того влать, уважение и влияние в мире.
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 4 часа назад

Прес-конференція Пристайка сьогодні в 17.30. Шановні журналісти, якщо хтось це прочитає, велике прохання, не засовуйте язики в жопу, а підготуйтеся до цього. Запитайте у нього який алгоритм виборів він бачить, і не загальними фразами, а конкретно? Де він бачить потепління?
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КИЕВ. 14 сентября. УНН.Украина не будет проводить фейковые выборы на оккупированных территориях на востоке Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter, передает УНН.
"Мы не собираемся повторять фейковые выборы на наших временно оккупированных территориях на востоке Украины. Мы собираемся как можно скорее организовать честные местные выборы в соответствии с законодательством Украины и под соответствующим международным наблюдением", - написал Пристайко.
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хотят впихнуть ордло в Украину аж пищат,ну наверно потому что расходы на содержание тех кто "кормил всю Украину" уже придумали переложить на Киев
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Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,-
Всё ваша музыка плоха!..»

За что́ же, не боясь греха,
20 Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.(с)
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"Формула Штанмайера" - это то, как Путин хочет, чтобы выполнялись минские соглашения, то есть так, чтобы Украины в итоге не было. Полностью пророссийская и враждебная Украине формула.
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