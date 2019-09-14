 "Формула Штайнмайера" может стать хорошей основой для реализации Минских соглашений, - глава ОБСЕ Лайчак

Об этом он заявил во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
При этом он назвал необходимые элементы мирного урегулирования: "Для мира необходим мирный план урегулирования, инструменты и желание этого достичь, которое бы поддерживалось людьми. В Украине есть мирный план - Минские соглашения, есть инструменты - нормандская группа, Трехсторонняя контактная группа, СММ ОБСЕ, а также вовлеченность США - Курт Волкер (спецпредставитель США по вопросам Украины. – Ред.). До последнего времени нам не хватало политической воли, желания выполнять Минские соглашения".
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В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что в этой формуле говорится об особом статусе оккупированной части Донбасса, который уже принят Верховной Радой - он вступит в силу после того, как ОБСЕ признает местные выборы на Донбассе честными и соответствующими стандартам организации.
Напомним, Россия настаивает на официальном закреплению "формулы Штайнмайера" как одному из условий проведения встречи лидеров "нормандской четверки".
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Источник: https://elise.com.ua/2019/09/12/s-poroshenko-smeetsya-vsya-strana-kak-zhe-mozhno-byt-takim-lzhetsom-foto/ © ELISE JOURNAL
Ссылка на стандарты есть?
Так давай проведем весной выборы в Ростеве и в Воронеже.
Денег еще больше потечет.
Прес-конференція Пристайка сьогодні в 17.30. Шановні журналісти, якщо хтось це прочитає, велике прохання, не засовуйте язики в жопу, а підготуйтеся до цього. Запитайте у нього який алгоритм виборів він бачить, і не загальними фразами, а конкретно? Де він бачить потепління?
"Мы не собираемся повторять фейковые выборы на наших временно оккупированных территориях на востоке Украины. Мы собираемся как можно скорее организовать честные местные выборы в соответствии с законодательством Украины и под соответствующим международным наблюдением", - написал Пристайко.
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,-
Всё ваша музыка плоха!..»
За что́ же, не боясь греха,
20 Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.(с)